來稿｜以國之名銘記光復　以民之志共促統一

來稿作者：區漢宗



2025年10月24日，十四屆全國人大常委會第十八次會議表決通過《關於設立台灣光復紀念日的決定》，正式將每年10月25日定為台灣光復紀念日。這一舉措不僅是對歷史事實的莊重確認，更是對國家主權、民族認同與統一意志的制度化表達。設立台灣光復紀念日是對歷史的尊重、對現實的回應、對未來的宣示，具有深遠的戰略意義與民族情感價值。



台灣光復紀念日的設立

正當其時，意義深遠

1945年10月25日，隨着中國抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭的勝利，台灣與澎湖列島正式重歸中國主權管轄。這一日不僅標誌着日本殖民統治的終結，更是中國人民十四年浴血奮戰的勝利成果。台灣光復是全體中華兒女共同努力的結晶，是台灣同胞五十年反抗殖民壓迫的歷史見證。

台灣光復紀念日的設立，是歷史的回響，是制度的創新，是文化的凝聚，是國際的宣示，更是未來的方向。在這一紀念日的感召下，全體中華兒女將更加堅定信念、團結奮鬥，共同推動祖國完全統一與民族偉大復興的光輝進程。

在紀念的光暈中，台灣光復被賦予了多重象徵意義。它是中華民族抵抗外侮、追求解放的英勇史詩——從1895年《馬關條約》的屈辱，到1945年重回祖國懷抱的歡欣，這半個世紀的抗爭歷程凝聚了一個民族不屈的靈魂。它也是歷史正義的彰顯——台灣回歸中國不僅是國際法的明確規定，更是對殖民統治的道德否定。同時，它還是人民奮鬥的豐碑——不僅銘記前線將士的浴血奮戰，也紀念普通民眾在殖民統治下的文化堅守與身份認同。這些象徵意義如同多棱鏡，從不同角度折射出台灣光復的豐富內涵。

1945年10月25日，台北公會堂舉行的受降儀式結束了日本長達五十年的殖民統治。那是中華民族洗刷半世紀屈辱、恢復領土完整的關鍵節點。這一莊嚴時刻的確立，根植於《開羅宣言》《波茨坦公告》等國際法律文件的堅實土壤，構成了「一個中國」原則不可撼動的歷史與法理基石。台北公會堂受降儀式所鑄就的歷史記憶，是中華民族共同體意識的重要組成部分。它提醒我們，台灣問題的本質是國家主權與領土完整的維護問題，是關乎民族尊嚴與復興的核心利益。唯有堅守這一歷史與法理共識，才能在民族復興的道路上書寫兩岸統一的新篇章。

《開羅宣言》以國際協定的形式明確規定：「日本所竊取於中國之領土，例如東北四省、台灣、澎湖群島等，歸還中華民國。」《波茨坦公告》第八條重申：「《開羅宣言》之條件必將實施。」這些檔經由日本在投降書中的明確接受，構成了完整的法律鏈條，使台灣回歸中國成為戰後國際秩序的有機組成部分。台北公會堂的受降儀式，正是這一系列法律檔的具體實施與莊嚴宣示。

台灣光復的歷史敘事中，蘊含着中華民族從屈辱走向自強的精神密碼。日本五十年的殖民統治，試圖以「皇民化」割裂台灣與祖國的文化血脈，卻始終未能磨滅島內同胞對中華文化的認同與對回歸的渴望。受降儀式的舉行，標誌着這片土地及其人民重新融入中華民族共同體的歷史進程，是兩岸同胞共同民族情感的法理確認。

當下台灣地區的政治情勢雖歷經變遷，但1945年確立的法律事實從未改變。聯合國大會第2758號決議確認中華人民共和國政府為代表全中國的唯一合法政府，自然繼承包括台灣在內的中國全部領土的主權與權利。任何試圖否定這一歷史連續性的言論，都是對國際法體系與戰後秩序的挑戰。

紀念日的法律化，將歷史記憶制度化，使主權宣示不再僅止於政治語言，而成為全民可參與的公共儀式。透過儀式、教育與文化傳承，台灣光復的歷史意涵得以深入人心，強化民族認同，抵制分裂言論。這不僅是對歷史的尊重，更是對國家領土完整的堅守。

面對當前「台獨」勢力炮製的「台灣地位未定論」，台灣光復紀念日的設立具有反制謬論、正本清源的現實意義。它提醒世人，台灣自古屬於中國，光復是歷史的回歸，而非政治的爭奪。紀念日的制度安排，正是對歷史事實的法理延伸，對國家主權的制度保障。因此，台灣光復紀念日不僅是歷史的見證，更是法理的支柱，是維護國家統一與領土完整的重要環節。它昭示着歷史不可篡改、主權不可分割的堅定立場，為實現民族復興與國家統一提供堅實支撐。

設立紀念日，正是要讓這段歷史被銘記被尊重被傳承。它提醒我們，台灣光復不是偶然事件，而是民族奮鬥的必然結果，是歷史正義的回歸。台灣光復紀念日的設立，強化了台灣作為中國一部分的法理鏈條。紀念日的法律化，將歷史記憶轉化為制度安排，使主權宣示不再僅停留於政治語言，而成為可見、可參與、可傳承的公共儀式，進一步鞏固國家主權與領土完整的法理支撐。

紀念日是國家制度的重要組成部分，是連接國家與人民情感的制度紐帶。台灣光復紀念日的設立，將在全社會形成廣泛共識，統一歷史表述與價值導向，塑造清晰、正向的民族認同與國家認同。透過學術研討、歷史展覽、文藝演出、教育項目等多元形式，紀念活動將成為推動全民涉台教育的重要平台，尤其對新一代公民的價值觀塑造具有深遠影響。

紀念日不僅是歷史的回顧，更是文化的建構。它承載着民族抗戰、人民奮鬥與歷史正義的多重象徵。透過紀念活動，兩岸同胞可共同參與台灣光復的記憶建構，增強中華民族共同體意識。

歷史的河流奔湧向前，紀念日如同河岸上的燈塔，不僅照亮來時的航道，更指引着前行的方向。台灣光復紀念日便是這樣一座燈塔，它不僅是歷史的回眸，更是一種深刻的文化建構——通過集體記憶的塑造、儀式的展演和意義的傳遞，將民族抗爭、人民奮鬥與歷史正義熔鑄為中華民族共同體的精神基石。

在當代語境下，台灣光復紀念更肩負着特殊的文化使命。面對「台獨」勢力對歷史的扭曲與遺忘，對光復紀念的文化建構成為抵抗歷史虛無主義的重要陣地。通過還原歷史真相，強調台灣與大陸的血脈聯繫，紀念活動在文化層面築牢了反「獨」促統的根基。

當紀念的鐘聲再次響起，我們不僅是在回顧七十幾年前的那個歷史性時刻，更是在參與一場跨越時空的文化對話。台灣光復紀念如同一座橋樑，連接着歷史與當下，溝通着大陸與台灣，融合了個體記憶與民族敘事。在這個過程中，兩岸同胞共同編織着中華民族的文化圖景，強化着作為炎黃子孫的身份認同。

記憶的燈火不滅，民族的精神永續。讓台灣光復紀念成為我們共同的文化實踐，在歷史的迴響中凝聚共識，在記憶的傳承中邁向未來，共同構建更加堅實、更加溫暖的中華民族共同體。這或許正是紀念日最為深刻的文化意義——它讓歷史成為活的傳統，讓記憶化為前進的力量。

近期熱播的電視劇《沉默的榮耀》，正是兩岸文化情感契合的生動例證。它展現了家國情懷與統一信念的文化基因，印證了紀念日所承載的精神血脈。當《沉默的榮耀》在兩岸觀眾中引發熱烈迴響，我們看到的不僅是一部電視劇的成功，更是中華文化血脈在當代的生動彰顯。這部劇作如同一面文化棱鏡，折射出兩岸同胞共同珍視的精神品質與情感結構，在光影交錯間完成了一場無聲的文化對話。

《沉默的榮耀》中流淌的家國情懷，不是生硬的口號，而是通過人物命運與選擇自然流露的情感。劇中人物對正義的堅守、對家園的守護、對信念的執着，喚醒了兩岸觀眾共同的文化記憶。這種情感共鳴的深層，是千百年來中華文明積澱的價值認同，是「天下興亡，匹夫有責」的責任倫理在當代社會的藝術呈現。

紀念日所承載的歷史記憶，在這部劇中獲得了當代詮釋。它們不再是遙遠的時間標記，而是通過藝術轉化成為了鮮活的情感載體。這種將歷史記憶融入當代敘事的創作方式，讓精神血脈在文化產品中得以延續，形成了超越時空的情感連接。

作者區漢宗是香港媒體人。



文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



01論壇歡迎投稿。請電郵至01view@hk01.com，附上作者真實姓名、自我簡介及聯絡方法。若不適用，恕不另行通知。香港01保留最終編輯權。