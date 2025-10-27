楊莉珊｜選對人　定好策　開新局

立法會選舉提名期10月24日展開，標誌着香港政治生活中的又一重要時刻拉開序幕。「港澳平」文章揭示，在此承前啟後、繼往開來的關鍵節點，新一屆立法會選舉的順利舉行，絕非一次簡單的周期性政治程式，而是對香港治理效能的全面檢驗，更是凝聚社會共識、開啟由治及興宏偉藍圖的關鍵支點。因此，任何企圖干擾、破壞此次選舉的行為，都絕非簡單的政治異議表達，而是對香港整體利益的踐踏，對「一國兩制」原則底線的公然挑戰，其性質之惡劣，後果之嚴重，注定使其成為民意與歷史的雙重罪人。



要理解此次立法會選舉的深遠意義，必須首先將視野置於香港回歸祖國以來，特別是近年來敘事之中。回顧過往，香港曾一度陷入「修例風波」帶來的社會動盪、法治受損、經濟凋敝的嚴峻局面。街頭暴力橫行，立法機構空轉，民生問題積重難返，「一國兩制」中央審時度勢，果斷出手，制定實施香港國安法，完善特區選舉制度，如同一座指路的明燈，徹底扭轉了香港的亂局。

「治」是「興」的前提和基礎。沒有安全穩定的社會環境，任何發展都無從談起。當香港社會告別了無休止的政治內耗與街頭暴力，便為集中精力破解深層次矛盾、推動經濟社會發展創造了前所未有的有利條件。「由治及興」，意味着香港的發展動能將從「止損維穩」轉向「提質增效」，工作重心將從「撥亂反正」轉向「全面發展」。

這一轉變具有歷史必然性，這是國家發展戰略的必然要求。香港作為國家的一部分，其命運始終與祖國緊密相連。在國家進入全面建設社會主義現代化強國的新征程中，香港擁有「一國兩制」的獨特優勢，背靠祖國的龐大市場和完善的產業體系，在融入國家發展大局中，必將獲得源源不斷的發展動力。無論是「十五五」規劃綱要中對香港的清晰定位，還是粵港澳大灣區建設的縱深推進，都為香港的「興」提供了廣闊舞台和歷史機遇。

歷經動盪，廣大港人愈發認識到，繁榮穩定是最大的民意，發展經濟、改善民生是最大的共識。市民渴望一個更有作為、更有效率的政府，一個能夠聚焦住房、就業、醫療、教育等切身利益的立法會，一個充滿活力、機會無限的未來。因此，「由治及興」不僅是中央對香港的殷切期望，更是七百萬香港市民的共同心聲和不可阻擋的歷史潮流。

此次立法會選舉，候選人背景多元，既有經驗豐富的政治人物，也有專業精英和青年才俊；競選活動理性務實，聚焦發展議題；選民投票行為更加成熟，看重候選人的能力和政綱。這一切都表明，香港的民主政治正在擺脫過去的泥沼，走向一條更健康、更成熟、更富建設性的道路。這條道路前景光明，因為它根植於香港的實際，服務於港人的根本利益，並與「一國兩制」的偉大實踐同頻共振。

香港特區立法會選舉不僅是一場民主實踐，更是一次關乎香港未來發展的重要抉擇。特區政府切實履行當家人和第一責任人的職責，愛國愛港人士踴躍參選，廣大選民積極行使民主權利，共同構成了一場意義深遠的選舉總動員。

每一位香港市民都是這座城市發展的持份者，也是社會進步的受益者。這種持份者身份意味着我們與香港的未來休戚與共，息息相關。發展不好，大家都不會好；繁榮穩定，人人皆可受益。這正是為什麼此次選舉承載着超越個人利益的集體期待。

投票不僅是一項民主權利，更是一份公民責任。在選擇立法會議員時，選民實際上是在為香港的未來繪製發展藍圖。有擔當、有遠見的立法會議員，能夠推動有利於香港長遠發展的政策，維護社會公平正義，促進經濟繁榮穩定。

用選票選舉立法會，就是為家園的興旺貢獻力量。這一票，是對「一國兩制」行穩致遠的有力支持；這一票，是對香港繁榮穩定的堅定承諾；這一票，是為下一代創造更美好未來的實質投資。讓我們珍視手中的選票，以理性、負責任的態度，選出真正愛國愛港、有能力、有擔當的立法會議員，共同書寫香港更加燦爛的明天。 在新的歷史方位和民主範式下，本次立法會選舉被賦予了遠超以往的時代使命，成為推動香港「由治及興」的關鍵樞紐。

作者楊莉珊是全國政協委員，中國香港（地區）商會會長。



