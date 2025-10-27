來稿｜統一進程全速啟動：不可逆轉！勢不可擋！

來稿作者：高松傑



歷史長河奔湧不息，統一大勢浩浩蕩蕩。今日之中國，國家統一進程已如江河入海，勢不可擋。從立法保障到文化共鳴，從政黨交流到制度創新，推動祖國完全統一的力量正在全面匯聚，形成這個時代最強勁的歷史潮流。一連串的信息讓筆者、甚至全國14億同胞也感到熱血沸騰，因為我們共同的願望，期盼已久的心願終於有機會來臨。



文化共鳴：兩岸民心的自然聯結

一首由內地音樂人以台灣地區「綠委」王世堅以往視頻為素材創作的歌曲《沒出息》，在兩岸網絡空間引發熱潮。這首歌曲不僅登上各大平台熱搜，更催生了大量網友的二次創作，形成獨特的文化現象。

這個看似偶然的爆紅事件，實則揭示了兩岸文化同根同源的本質特徵。共同的語言、相通的情感、相似的幽默感，這些深植於血脈中的文化基因，成為連接兩岸人民的精神紐帶。

與此同時，全國人大常委會表決通過關於設立台灣光復紀念日的決定，將10月25日以法律形式確立為「台灣光復紀念日」。這一決定既是對歷史的鄭重銘記，更是對兩岸共同歷史記憶的強化，彰顯了國家在推進統一進程中的文化自信和歷史擔當。

歷史鐵證早已鐫刻下統一的基因密碼。2025年恰逢台灣光復80周年，1945年10月25日台北受降典禮上那句「台灣及澎湖列島已正式重入中國版圖」的宣告，不僅洗刷了甲午割台的百年恥辱，更以歷史事實印證了兩岸同屬一個中國的本質關聯。

從「乙未保台」義軍「願人人戰死而失台，決不願拱手而讓台」的怒吼，到抗戰時期5萬餘名台灣同胞奔赴大陸共赴國難，台灣同胞用鮮血踐行的愛國情懷，早已將兩岸血肉相連的命運共同體底色烙入民族記憶。《開羅宣言》、《波茨坦公告》等國際法文件構建的法理鏈條，更讓「台灣是中國領土不可分割的一部分」成為國際社會公認的準則，任何「台獨」分裂行徑都是對歷史的背叛，終究會被歷史洪流吞沒。

歷史啟示：統一大業的時代強音

2026年上映的電影《澎湖海戰》發布預告片，結尾赫然出現「統一台灣，勢不可擋」八個大字，引發廣泛關注。這部影片講述1683年施琅領兵平台，最終實現國家統一的歷史故事。歷史的鏡鑑告訴我們，統一始終是中華民族的核心價值觀。從古至今，維護國家統一和領土完整已深深融入中華民族的文化基因，成為全體中國人民不可動搖的堅定信念。

電影通過藝術形式向當代社會傳遞明確信息：國家統一是民族復興的必然要求，任何分裂國家的企圖都注定失敗。這種基於歷史事實的藝術表達，為推進祖國統一提供了有力的輿論支持和民意基礎。

制度創新：一國兩制的成功實踐

現實實踐已鋪就統一的可行路徑。香港回歸以來，「一國兩制」實踐取得舉世公認的成功，國際金融、航運、貿易中心地位穩固，居民民主權利充分保障，用事實證明這一偉大創舉既能維護國家主權安全，又能保障地方長期繁榮穩定。

「一國兩制」與改革開放、「一帶一路」、全面小康、共同富裕、民族復興、人類命運共同體等成為中國向世界提供的標誌性、標識性國際公共產品。 「一國兩制」的理念已提升為全人類的國際公共產品。其中，「一國」根基牢固、「兩制」優勢彰顯的生動實踐，為解決台灣問題提供了極具價值的借鑑範本。與此同時，兩岸民間交流的深層聯結從未斷裂，從台灣光復致敬團遙祭黃帝陵的赤誠，到如今文化、經貿領域的頻繁互動，兩岸同胞對民族根脈的認同與對和平統一的期盼，構成了統一進程最深厚的民意基礎。

政治基礎：政黨交流的良性互動

國家主席習近平致電祝賀鄭麗文當選中國國民黨主席，引發兩岸關注。賀電強調兩黨在堅持「九二共識」、反對「台獨」共同政治基礎上，推動兩岸交流合作，維護台海和平穩定。鄭麗文在復電中明確表示，「海峽兩岸於1992年達成各自以口頭方式表達堅持一個中國原則的共識」，強調兩黨應在既有基礎上，強化兩岸交流合作。

這一賀電往來不僅是兩黨高層的良性互動，更是共同政治基礎的再確認。它表明，在堅持一個中國原則和「九二共識」的基礎上，兩岸政黨交流合作有着廣闊空間，將為推動兩岸關係和平發展發揮重要作用。

時代強音：四中全會的重磅信號

時代浪潮正匯聚起統一的磅礴力量。二十屆四中全會公報涉台內容釋放的清晰信號，「推動兩岸關係和平發展、推進祖國統一大業」，彰顯了黨中央推進國家統一的堅定決心與系統部署。我國在民族復興進入關鍵階段的今天，國家綜合實力的穩步提升為統一進程提供了堅實保障，而任何外部勢力的干涉與「台獨」分裂勢力的苟延殘喘，在歷史大勢面前都顯得蒼白無力。正如澎湖海戰承載的歷史啟示——維護國家領土完整是中華民族的核心利益，任何分裂圖謀終將被粉碎。

「民族強盛，是同胞共同之福；民族弱亂，是同胞共同之禍。」台灣光復80年的歷史啟示猶言在耳，筆者認為香港「一國兩制」的成功實踐歷歷在目。當歷史記憶、現實路徑與時代力量形成合力，祖國統一已成為不可阻擋的歷史必然。

在這條偉大征程上，筆者認為香港可以用其獨特優勢和豐富經驗，在「一國兩制」框架下為推進祖國統一貢獻重要力量。我深信兩岸同胞終將攜手同心，讓「缺月重圓」的期盼變為現實，共同書寫中華民族偉大復興的嶄新篇章。統一進程已經全速啟動，正如中華民族偉大復興的潮流，不可阻擋，不會停歇。在全體中國人民的共同努力下，祖國完全統一的歷史任務必將實現，中華民族的偉大復興必將到來。

作者高松傑是「香港再出發」共同發起人，香港菁英會副主席，九龍城「家維關愛隊」成員。



