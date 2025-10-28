陳錦雲｜「十五五」規劃已至　香港高校正當時！

近日，中共二十屆四中全會審議了國家第十五個「五年規劃」（即「十五五」規劃），為國家未來五年的發展擘畫藍圖。全會提出，加快高水平科技自立自強，引領發展新質生產力。抓住新一輪科技革命和產業變革歷史機遇，提升國家創新體系整體效能，全面增強自主創新能力。全會又指出，要建設強大國內市場，堅持擴大內需戰略基點，亦要擴大高水平對外開放，並提出要堅定不移貫徹總體國家安全觀，要健全國家安全體系，完善社會治理體系。



香港高校、科技頂尖人才、香港政府（尤其是負責規劃香港北部都會區大學城和科技城的部門）以及香港各界，應認真思考如何融入「十五五」戰略規劃，實現更高更強的發展。

香港高校在全球排名和人才「引力」表現不錯

香港前五所高校在四大大學排行榜中（即QS、THE、US News和軟科）表現整體不錯，世界排名靠前，其中港大在QS排11、THE排33、US News排44、在軟科排67，港中大在QS排32、THE排44、US News排37、軟科排101-150區間，港科大在QS排44、THE排66、US News排101、軟科排201-300區間，港理大在QS排54、THE排84、US News排58、軟科排151-200區間，港城大在QS排63、THE排78、US News排64、軟科排99。當中，香港大學和香港城市大學在四大排行榜中都進入前100名。

另外，根據斯坦福大學與Elsevier聯合發布的2025年「全球前2%頂尖科學家」名單，香港共有1,821位學者入選「年度科學影響力排行榜」，較去年增加287人，其中更有13位學者躋身所在領域全球前十，凸顯香港在細分科研方向上的國際頂尖水平。世界知識產權組織發布的全球創新指數也顯示，香港在創新科技投入與成果轉化方面位居世界前列。

香港政府2021年推出「傑出創科學人計劃」，透過政府資助的高校吸引海外傑出學者及其團隊來港從事教研工作。根據特區政府創新科技及工業局數據，截至2015年2月底，已有66名「傑出創科學人」來港加入6所大學，其中以香港大學和香港理工大學最多，各有15人。以大類學科領域計，計算機科學及工程學最多，共有30人，而醫療及生命科學、自然科學及其他分別有19人和17人。另相關科學家獲資助聘請的團隊成員，更有接近220名。

此外，9月5日，香港教育局局長蔡若蓮也在立法會會議上透露，來港求學的外地學生持續增加。香港高校在學的非本地學生人數從2022/23學年的54,500人增至2024/25學年的79,300人，三年間增長近2.5萬人。另外，根據香港教育局向立法會提交的文件顯示，2024/25學年有26,600名非本地生修讀「教育資助委員會」（簡稱「教資會」，向高校分配政府撥款和教育質素監管的機構）資助的課程，較上一學年增加三千多人，其中約六成半的非本地生修讀學士學位，佔本地資助學士學額的23.2%。

融入「十五五」 讓科研論文寫在祖國大地上

香港進入由治及興重要階段，國家也將於2026年進入「十五五」發展新階段，香港高校和科研人才應積極依託「北部都會區」推進國際教育樞紐、國際創科中心建設，推動香港產業格局從從單一的「國際金融中心」逐步轉型為兼具「國際教育樞紐」和「國際創新中心」等多元化產業布局，壯大香港產業經濟發展韌性、增加社會經濟發展動能。例如，在人工智能、生物醫藥、量子科技等前沿領域，香港可以通過對北部都會區政策支持、教育資源整合和深港跨境創新科技協同發展，助力粵港澳大灣區成為全球科技創新和高等教育的重要引擎，為香港和區域經濟和社會發展注入新動力。

此時此刻，很值得重溫習近平主席於2023年在慶祝香港回歸祖國25周年大會暨香港特別行政區第六屆政府就職典禮上的講話。「講話」特別提到對香港四點希望，其中第二點就希望香港不斷增強發展動能：「香港地位特殊，條件優良，發展空間十分廣闊。中央全力支持香港抓住國家發展帶來的歷史機遇，主動對接『十四五』規劃、粵港澳大灣區建設和『一帶一路』高質量發展等國家戰略。中央全力支持香港同世界各地展開更廣泛、更緊密的交流合作，吸引滿懷夢想的創業者來此施展抱負。中央全力支持香港積極穩妥推進改革，破除利益固化藩籬，充分釋放香港社會蘊藏的巨大創造力和發展活力。」

展望未來，香港高校應超越對排名的單一追逐，將發展重心錨定於三大方向：一是堅守育人初心，完善教學評價，讓引進的頂尖學者從事科研的同事也走上教學講台，為香港培養具全球競爭力的青年人才；二是強化貢獻導向，推動學術研究不僅面向期刊發表論文，更要聚焦香港產業與大灣區發展所需，將科研成果轉化於獅子山下和珠江兩岸，讓學術論文寫在祖國大地上；三是深化北部都會區的區域協同發展，以北部都會區全新地理空間為載體，攜手內地頂尖學府、領軍科學家和領軍科技企業，共同攻堅關鍵技術與未來產業，使香港高等教育不僅成為國際排名中的佼佼者，更成為驅動本地繁榮與國家發展的核心引擎。

「十五五」已至，全球高等教育格局也呈現「東升西降」百年變局，香港戰略發展區——北部都會區建設也已整裝待發，加上粵港澳大灣區互聯互通不斷深入、內地高校在科研質量與引用影響力方面快速上升等有利因素，香港高校和人才迎來千載難逢的發展機遇。港校如何進一步融入國家發展大局、如何巧妙捕捉黃金機遇，推動高校和香港大學城成為香港—內地—海外高校合作辦學、聯合研究、人才培養引進的世界級樞紐，進一步提升香港在全球高等教育與科技創新格局中的地位與作用，為教育強國、科技強國貢獻力量，是香港高校要高質量完成的必答題。

作者是陳錦雲是香港大灣區教育融合發展智庫主席。



