楊莉珊｜解讀「十五五」建議：香港必須「只爭朝夕」

2024年10月28日，新華社受權發布《中共中央關於制定國民經濟和社會發展第十五個五年規劃的建議》全文，為中國未來五年的發展擘畫了宏偉藍圖。在這份引領國家現代化建設的綱領性檔中，港澳部分再次明確指出：「鞏固提升香港國際金融、航運、貿易中心地位，支持香港建設國際創新科技中心。」這短短三十餘字，份量千鈞，不僅延續了「十四五」規劃對香港的定位，更在「十五五」這一夯實基礎、全面發力的關鍵時期，賦予了香港新的時代使命。



同日，習近平主席關於《建議》的說明，更是將「加快高水準科技自立自強」與「積極發展新質生產力」置於推動高質量發展的核心位置。這清晰地表明，科技創新已成為中國式現代化的核心驅動力，是國家突破圍堵、贏得未來競爭的戰略支點。在此宏大背景下，中央對香港建設國際創科中心寄予厚望、充滿信心，這既是對香港獨特優勢的肯定，更是對香港融入國家發展大局的殷切召喚。

這種期望，源於中央對香港獨特優勢的深刻洞察。香港擁有「一國兩制」的制度保障、高度開放的國際化環境、與國際接軌的普通法體系、世界級的大學和基礎研究能力、自由流動的資本市場以及聯通世界的區位優勢。這些都是建設國際創科中心不可或缺的寶貴資產。將香港的這些優勢與國家的戰略需求、龐大的市場應用場景和完整的產業體系相結合，必將產生「1+1>2」的協同效應，共同托舉起中華民族偉大復興的中國夢。

香港，正站在歷史的十字路口。一方面，傳統的金融、貿易、航運優勢面臨全球格局深刻變革帶來的挑戰；另一方面，創科浪潮方興未艾，為香港轉型升級提供了前所未有的機遇。香港必須以只爭朝夕的緊迫感和捨我其誰的責任感，將中央的支持與期望，轉化為切實的行動與成果，不僅為自身開闢更廣闊的發展空間，更要為國家的科技自立自強與新質生產力培育作出不可替代的貢獻。

在「十五五」規劃的宏觀藍圖中，香港的角色迎來了前所未有的雙重升級，既是全球資本與物流的樞紐，也是國家創新驅動發展的前沿陣地。這一戰略定位不僅彰顯中央對香港長遠發展的高度重視，更為香港未來的經濟轉型與社會進步提供了清晰方向。

首先，作為全球資本與物流的樞紐，香港憑藉其自由港地位、健全的法律制度、成熟的金融體系以及高效的港口和航空設施，長期在國際貿易與投資中扮演關鍵角色。「十五五」規劃進一步強化香港在「雙循環」新發展格局中的橋樑作用，促進內地與世界的資本、貨物、人才流動。香港可藉此深化與粵港澳大灣區的協同發展，推動跨境金融創新、智慧物流及高端服務業的融合，提升整體競爭力。

其次，香港作為國家創新驅動發展的前沿陣地，意味着其科技創新能力將成為國家戰略的重要支撐。香港擁有世界一流的大學與科研機構，具備強大的基礎研究能力與國際合作網絡。「十五五」規劃鼓勵香港加快建設國際創新科技中心，推動科研成果轉化，並與內地形成互補優勢。透過政策支持與資源投入，香港可吸引更多創新企業與人才，打造新興產業集群，實現由「金融中心」向「創新中心」的戰略轉型。

更重要的是，香港在「十五五」規劃中的定位，不僅是經濟層面的升級，更是國家治理體系與治理能力現代化的一部分。香港需積極融入國家發展大局，在「一國兩制」框架下發揮制度優勢，推動法治、教育、文化等多方面的深度融合與創新。

「十五五」規劃為香港描繪了一幅充滿機遇與挑戰的發展藍圖。香港要深刻領會其戰略內涵，主動擔當、積極作為，才能在新時代中續寫輝煌篇章，實現由「聯通世界」到「引領創新」的歷史性跨越。

「十五五」是國家邁向2035年現代化目標的關鍵時期，香港必須以「只爭朝夕」的緊迫感與責任感，全面發揮創科優勢，融入國家發展大局。這不僅是香港自身轉型升級的機遇，更是對國家科技自立自強的重大貢獻。香港的創科之路，既要立足本地、放眼全球，也要背靠祖國、融通世界。在中央的堅定支持下，香港完全有能力、有條件建設成為具有全球影響力的國際創新科技中心，為中華民族偉大復興注入源源不絕的創新動能。

楊莉珊 全國政協委員 中國香港（地區）商會會長