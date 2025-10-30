來稿｜上市公司ESG價值路徑：從合規要求到競爭優勢

來稿作者：陳湘洳



當ESG從「附加題」變為「必答題」，一條將合規壓力轉化為核心競爭力的價值路徑正清晰浮現。



在可持續金融浪潮席捲全球的背景下，上市公司面臨的ESG要求正從「自願倡議」走向「強制披露」。作為ESG合規領域的實踐者，我們觀察到，領先的上市公司已不再將ESG視為成本負擔，而是將其作為提升長期價值、優化資本結構和管理風險的戰略支點。

香港交易所新版《企業管治守則》的生效，與內地可持續披露要求的推進，共同標誌着ESG發展進入了新階段。在這一背景下，探索並實踐一條清晰的ESG價值路徑，已成為上市公司的必然選擇。

規則升級：ESG監管框架日趨完善

ESG監管環境正經歷深刻變革，這一趨勢在香港與內地市場尤為明顯。根據香港交易所更新的ESG披露守則，從2026年1月1日起，大型股發行人必須按新氣候規定作強制披露。

香港特區政府於2024年12月推出《香港可持續披露路線圖》，就大型公眾責任實體不遲於2028年全面採用國際財務報告可持續披露準則（ISSB準則）提供清晰的路徑。這一舉措使香港成為首批將本地準則銜接國際財務報告可持續披露準則的司法管轄區。

香港聯交所於2025年7月1日正式生效修訂後的《企業管治守則》及相關《上市規則》，此次修訂不僅強化了董事會在公司治理中的核心地位，更體現了可持續發展理念在日常治理行為中的深度內嵌。

中國證監會方面，指導上海證券交易所、深圳證券交易所和北京證券交易所在2025年9月就修訂《上市公司可持續發展報告編制指南》公開徵求意見。此次修訂新增「污染物排放」、「能源利用」、「水資源利用」三個應用指南，為上市公司編制ESG報告提供細化指導。

披露要求：從自願到強制的轉變

ESG資訊披露正在從自願走向強制，從「泛化」走向「精準」。根據中國證監會《上市公司可持續發展報告指引》要求，強制披露主體包括報告期內持續被納入上證180、科創50、深證100、創業板指數樣本公司，以及境內外同時上市公司。

這些企業最晚應在2026年4月30日前首次披露2025年度可持續發展報告。此舉標誌着中國內地ESG資訊披露正式進入有強制約束力的新階段。

治理結構：董事會能力建設與ESG專業化

隨着監管要求的深化，上市公司ESG治理結構正經歷重大轉型。香港聯交所新規強制董事會的專業能力持續更新，包括加深對ESG領域的理解，體現了監管對董事會認知與勝任能力的高度重視。

在實踐層面，上市公司紛紛加強董事會ESG職能。例如，中國石化在董事會層面設立了「可持續發展委員會」，該委員會負責監督和審批公司的ESG戰略、目標及年度工作計畫，並向董事會匯報ESG執行成果。

董事會獨立性也成為關注焦點。香港聯交所新規引入首席獨董作為建議最佳常規，並對獨董任期與兼職上限作硬性規定，增強了董事會的獨立性與監督功能。這些變化促使企業重新審視董事會結構，確保其能夠有效履行戰略審議與可持續發展治理職能。

價值顯現：ESG成為市場新優勢

越來越多的實證表明，健全的ESG實踐與企業財務績效存在正相關關係。ESG表現良好的企業在資本市場獲得了實質性認可。

中央財經大學綠色金融國際研究院的研究顯示，企業ESG資訊披露與企業總體ESG行為之間構成「表現」與「實質」的有機整體。健全的披露機制不僅可以反映企業當前ESG績效，更能通過增強透明度、引入市場監督和塑造聲譽資本，反向推動企業優化ESG戰略與管理流程。

市場動力：ESG投資格局持續優化

資本市場對ESG因素的重視程度正在快速提升。截至2025年3月31日，共有218個獲香港證監會認可的ESG基金，資產管理規模約1,392億美元（折合約10,857億港元）。

此外，香港貿發局公佈的「香港貿發局ESG指數」初步數值為64.3分，遠高於50分的分水嶺，表明國際、中國內地及香港本地貿易商對香港在可持續發展業務上的地位表示認可。

隨着越來越多的A股公司遵循《指引》進行ESG資訊披露，市場對ESG的關注逐漸提升。投資者也更加重視ESG因素在投資決策中的作用，並逐步將分析重點從傳統的財務指標分析轉向更全面的財務與非財務資訊兼顧的評價體系。

ESG表現對企業國際競爭力也有明顯提升。通過提供高質量的ESG報告，A股公司能夠有效地與關注可持續投資的全球投資者溝通，提高公司的市場評價和品牌價值。

ESG發展前景廣闊

展望未來，ESG發展將呈現幾個明顯趨勢。技術上，人工智慧等新技術的應用將為ESG管理帶來新的可能性。超過半數（58%）的大型恒生綜合指數成份股公司提到，已部署或計劃部署運用AI技術以提升ESG資料收集及報告的準確性。

標準趨同將加速。香港與內地在ESG披露要求上將進一步協調，為兩地上市公司提供更一致的指導。企業應以更高標準為基準，建立統一的ESG管理體系。

監管整合也將深化。香港聯交所新規大幅強化了董事會績效評估、持續專業發展、多元化政策及其落實情況等關鍵治理資訊的強制披露要求，顯著提升資訊披露的細化程度和透明度標準。港股上市及兩地上市企業需儘快調整完善董事會績效評估、持續專業發展培訓計劃及記錄等相關流程，確保資訊披露符合新規要求。

隨着2026年新氣候規定強制披露的臨近，香港上市公司正加快ESG方面的轉型步伐。企業的重心逐漸從報告「數量」轉向「品質」，包括投資建設穩健的資料系統、引入獨立驗證，並對標國際準則。

ESG已經從過去的道德宣導，發展成為當今市場競爭的重要維度，展現出蓬勃的生機與活力。隨着全球ESG資產投資規模持續增長，那些早早踏上ESG價值路徑的上市公司，將在未來競爭中佔據更有利的位置。

在這個轉型過程中，清晰的市場資料與趨勢分析為我們指明了方向。從監管合規要求到創造企業長期價值，從提升品牌聲譽到滿足利益相關方需求，ESG已形成完整的價值創造循環。幫助上市公司更好地把握監管趨勢、理解市場預期，在這條價值路徑上實現新的突破，開創更加美好的發展前景。

作者陳湘洳是「特許金融分析師協會」（CPA）可持續投資分析師，香港認可ESG策劃師（CEP®），「香港審計管理學會」的審計服務顧問。



