楊莉珊｜習特會——元首外交引領中美關係穩中求進

10月30日上午，國家主席習近平在南韓釜山與美國總統特朗普舉行會晤。中美兩國作為世界最重要的一對國際關係，在國際局勢深刻變化背景下進行了一次重要的戰略對話，不僅延續了元首外交在中美關係中的引領作用，也為雙邊關係注入了新的穩定性與確定性。



習近平在會晤中指出，特朗普總統當選以來，他們三次通話、多次互致信函，始終保持密切聯繫，共同引領中美關係保持總體穩定。習近平提到，前幾天兩國經貿團隊在吉隆坡舉行了新一輪磋商，就解決各自當前的主要關切達成基本共識，也為今天的會晤提供了必要條件。習近平又強調，中美兩國國情不同，難免有一些分歧，作為世界前兩大經濟體，時而也會有摩擦，這很正常；面對風浪和挑戰，「我和特朗普總統作為掌舵人，應當把握好方向、駕馭住大局，讓中美關係這艘大船平穩前行。」

特朗普也在會晤中說，美國和中國已經達成了很多共識，現在還會達成更多共識，「我相信我們將建立長期良好的關係。」

這是兩國在當前國際局勢深刻變化背景下的一次重要戰略對話。此次會晤不僅延續了元首外交在中美關係中的引領作用，也為雙邊關係注入了新的穩定性與確定性。元首外交作為國與國之間最高層級的溝通形式，對於中美這樣的全球性大國而言，不僅是穩定雙邊關係的關鍵機制，更是引領全球治理的重要力量。

此次會晤中，雙方就經貿、科技、人文交流、地區安全等多個議題進行深入溝通，體現出雙方在管控分歧、擴大合作方面的共同意願。中方一貫主張相互尊重、和平共處、合作共贏，並在會晤中再次強調了對話而非對抗、合作而非脫鉤的原則立場。美方則表示願意與中方加強溝通，避免誤判，推動兩國關係穩定發展。

元首外交的核心價值，在於其能夠超越技術層面的分歧，從戰略高度把握方向，推動雙方在原則性問題上達成共識。中方始終秉持相互尊重、和平共處、合作共贏的原則，展現出最大誠意與善意，並呼籲美方摒棄冷戰思維與零和博弈邏輯，以理性務實的態度處理分歧。

釜山會晤的成功舉行，為中美關係注入了新的穩定性與確定性，也為全球和平與發展提供了正向引領。展望未來，雙方應以此次會晤為契機，落實元首共識，建立常態化溝通機制，推動中美關係沿著穩定、健康、可持續的軌道前行，造福兩國人民，惠及世界。

當前世界正處於百年未有之大變局，地緣政治風險上升、全球經濟復甦乏力、氣候變化與科技競爭日益激烈。在此背景下，中美作為全球最具影響力的兩個大國，其互動不僅關乎雙邊利益，更深刻影響世界和平與繁榮。釜山會晤正是在這樣的歷史節點上，為中美關係注入了新的動力。

元首外交作為中美關係的「壓艙石」與「指南針」，在過去幾年中多次發揮關鍵作用。從通話到會晤，從經貿磋商到人文交流，兩國元首的直接溝通為雙邊關係穩定提供了重要保障。此次釜山會晤再次證明，只有在高層戰略引領下，中美才能真正實現「合則兩利，鬥則俱傷」的深刻認識，走出一條和平共處、互利共贏的大國相處之道。

中美作為全球最大發展中國家與最大發達國家，肩負着維護世界和平與穩定的共同責任。進入21世紀第三個十年，全球格局正在發生深刻變化。俄烏衝突持續發酵，地區安全形勢緊張；全球供應鏈重構，貿易保護主義抬頭；人工智能、量子科技等新興技術迅速發展，帶來機遇也引發治理挑戰；氣候變化導致極端天氣頻發，全球減排壓力空前。

在這樣的背景下，中美作為全球最具影響力的兩個國家，其互動不僅關乎雙邊利益，更深刻影響全球秩序的走向。中美若能合作，將為世界注入穩定與繁榮的力量；但若陷入對抗，則可能引發全球性震盪。因此，兩國在此關鍵時刻的戰略選擇，具有歷史性意義。

釜山會晤是中美關係的重要里程碑。面對全球挑戰與機遇，唯有合作才能共贏。中方已展現誠意與擔當，期待美方以實際行動回應，共同開創中美關係新篇章。展望未來，雙方應以此次會晤為契機，落實元首共識，建立常態化溝通機制，推動中美關係沿着穩定、健康、可持續的軌道前行，為世界注入更多的確定性與正能量。

中美關係的未來，既充滿挑戰，也蘊含機遇。雙方應以釜山會晤為契機，建立常態化溝通機制，增強互信，管控分歧，拓展合作，推動構建「不衝突、不對抗、相互尊重、合作共贏」的新型大國關係。這不僅是兩國人民的共同期盼，也是國際社會的普遍呼聲。中美完全可以相互成就、共同繁榮，造福兩國、惠及世界。

正如習近平主席所言：「中美合則兩利，鬥則俱傷。」在這個充滿不確定性的時代，中美唯有攜手合作，才能為世界開創和平、發展、合作、共贏的美好未來。

