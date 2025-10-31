平機會｜續推青年大使計劃　培育多元共融生力軍

作者：林美秀



為了向大專學生推廣平等機會和多元共融的價值，平機會今年再次舉辦「平等機會青年大使計劃」，期望透過不同的體驗式學習活動培育具平等意識、尊重多元共融價值的未來領袖。今屆計劃除了繼續以反性騷擾信息為重點外，亦引入與精神健康相關的活動，藉此提升青年對精神健康的關注。計劃現正接受申請，歡迎有興趣的大專學生積極參與。



平機會自2022/23學年起舉辦「平等機會青年大使計劃」，一直以來獲得學界積極響應。上一屆計劃無論參與院校數目、申請人數及錄取青年大使的數目均創新高，足見青年對推動平等機會的渴望和熱誠。為延續這股動力，平機會第四度舉辦此計劃，鼓勵更多年輕人將平等理念轉化為行動，共建和諧共融的社會。

年輕世代面對多重挑戰

培養青年大使共建未來

青年是香港的未來，締造正向積極的環境，讓他們盡展所長，將有助建立有利香港持續發展的穩固基礎。然而，他們正面對多重挑戰，例如精神健康問題。香港樹仁大學於2025年公布的《全港首個大型縱向研究——四代香港市民的心理健康和抗逆力：對逆境和創傷的反應》研究發現 ，Z世代（18至27歲）年輕人中約有22.3%出現抑鬱徵狀，30.5%有焦慮徵狀，情緒調節能力和生活積極度均低於其他世代。

為了讓青年大使正視精神健康，消除對有精神健康需要人士的歧視和誤解，平機會在今屆計劃特別安排參觀精神健康體驗館的項目。青年大使將透過體驗虛擬實境模擬幻覺、幻聽等精神健康徵狀，切身體驗有精神健康需要人士的處境與感受，並聆聽復元人士的親身分享，從而培養更多同理心，消除負面標籤和污名。

多元體驗深化共融理念

重點加強反性騷擾宣傳

此外，鑑於大學校園仍偶有發生疑似性騷擾事件，反映大專生對相關議題的認知尚待加強，平機會將繼續透過計劃宣傳反性騷擾信息。青年大使將參與反性騷擾工作坊及完成網上預防性騷擾課程，以提升他們對性騷擾議題的認知與敏感度，學習尊重他人界線及成為「積極旁觀者」，勇於向不當行為說「不」，協助預防性騷擾事件發生。完成培訓後，青年大使將籌劃反性騷擾宣傳活動，以線上線下等不同方式，向同儕宣揚互相尊重的信息，共同構建安全和零騷擾的校園。

除了參觀精神健康體驗館和參與反性騷擾培訓，平機會更安排了其他體驗式學習活動供青年大使參與，包括與殘疾健兒一起進行體育活動，學習成為視障或聽障人士的領跑員；參加社區多元文化之旅，體驗本地和少數族裔的文化特色；參觀企業以了解工作間的平等、多元和共融政策及採納「通用設計」帶來的好處；以及親身體驗輪椅使用者及照顧者在日常生活遇到的挑戰，從而了解無障礙環境的重要性。

「平等機會青年大使計劃2025/26」現正進行公開招募，有興趣參加的大專學生可於11月16日或以前，透過計劃網站填妥申請表，並遞交一篇短文或一條短片閳述自己對平等機會的見解。完成計劃的青年大使將獲發推薦信及證書。青年是推動社會發展及進步的重要力量。平機會希望透過「平等機會青年大使計劃」，凝聚更多關心社會、勇於實踐的年輕力量，深化他們對平等、多元與共融價值的理解與承擔，從而推動社會長遠發展，為香港及國家的未來發展注入新動力。

