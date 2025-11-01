來稿｜美媒示警台海非核心利益——中國統一大勢已成

來稿作者：區漢宗



在全球格局深刻演變的背景下，近日美國《時代》周刊連續發佈三篇關於台海局勢的文章，明確警告特朗普政府應避免捲入台海衝突。這一系列表態不僅揭示了美國戰略界對台海問題的重新評估，也反映出美方在面對中國崛起與自身戰略資源有限的現實下，開始重新審視台灣問題的地位與風險。這種「回頭看」的姿態，值得高度關注。



美媒警告的戰略背景：

「東升西降」勢不可擋

過去幾十年，美國在全球事務中扮演主導角色，尤其在亞太地區，其軍事存在與外交影響力深遠。然而，隨着中國綜合國力的迅速提升，美國在亞太的戰略優勢逐漸被削弱。美媒的警告，正是在這一背景下發出的理性聲音。

一直以來，美國透過駐軍日本、韓國、關島等地，並與澳洲、菲律賓等盟友建立緊密安全合作機制，形成了以自身為核心的亞太安全網絡。然而，進入21世紀後，隨着中國綜合國力的迅速提升，亞太地區的戰略格局正悄然發生深刻變化。

中國不僅在經濟總量上成為世界第二大經濟體，更在科技創新、軍事現代化、外交佈局等方面取得突破性進展。特別是「一帶一路」倡議與「區域全面經濟夥伴關係協定」（RCEP）的推動，使中國在區域經濟整合中扮演越來越重要的角色。

在軍事層面，中國加快建設「藍水海軍」，強化南海、東海等戰略要地的控制力，並透過反介入/區域拒止（A2/AD）能力，有效牽制美軍在第一島鏈的行動自由。外交方面，中國積極參與多邊機制，如上海合作組織、東盟+3等，逐步塑造以自身為中心的區域話語權。

美國雖然提出「印太戰略」以抗衡中國影響力，但在內部政治分裂、財政赤字與全球多點壓力下，其在亞太的資源投入面臨挑戰。尤其在台海、南海等敏感地區，美國的介入空間與風險成本日益上升。

《時代》周刊的理性回歸：

台灣並非美國「核心利益」

《時代》周刊近日指出，台灣問題並非美國的「核心國家安全利益」。此一表態在當前國際局勢日益複雜的背景下，無疑具有深遠意涵。它不僅反映出美國戰略界對台海風險的重新評估，也揭示出美國在全球多點壓力下的戰略焦慮與調整。

長期以來，台灣問題是中美關係中最敏感、最具爆發性的議題之一。美方過去在「戰略模糊」政策下，試圖在支持台灣與維持中美關係之間取得平衡。然而，隨着中國綜合國力的迅速提升，尤其在軍事、經濟與科技領域的突破，使得台海局勢的主導權逐漸向中國傾斜。美國若繼續以冷戰思維介入台海，勢必面臨高昂代價與不可控風險。

《時代》周刊的觀點，實則是美國戰略界的一種理性回歸。這也反映出美國對台當局推動「台獨」政策的警惕，避免被綁架進入一場與自身利益不符的地緣衝突。

與此同時，中國大陸對統一的戰略意志愈發堅定。無論是和平統一的政策主張，還是軍事現代化的部署進程，都顯示出中國已具備處理台海問題的綜合能力。統一不僅是民族復興的重要一環，更是維護國家主權與領土完整的底線。

在此背景下，美國若能真正認識到台灣問題的本質，並採取克制與務實的政策，將有助於維護亞太地區的和平穩定。台海問題的解決，應回歸中國內部事務的本源，外部勢力的干預只會加劇緊張，損害區域安全。美媒的警示是戰略清醒，也是現實回應。台海局勢的未來，取決於中國的堅定與美國的克制，更取決於兩岸人民對和平與發展的共同追求。

台灣問題的核心本質：

中國內政關乎民族復興

對中國而言，統一不僅是歷史責任，更是民族復興的重要一環。台灣問題歷來是中國國家利益的核心所在，是國家主權與領土完整的象徵。這一問題不僅關乎地理疆域，更關乎民族認同與國家尊嚴。

自1949年新中國成立以來，中央政府始終堅持「一個中國」原則，堅決反對任何形式的「台獨」分裂行徑。無論國際環境如何變化，統一的目標從未動搖。近年來，隨着中國綜合國力的顯著提升，統一的戰略條件日益成熟，民意基礎不斷夯實，國家意志愈發堅定。

統一不僅是歷史的歸宿，更是現實的需要。兩岸同屬一個中國，血脈相連、文化同源。經濟上，大陸是台灣最大的交易夥伴與投資來源；社會上，兩岸人員往來頻繁，民間交流日益密切。統一將進一步釋放區域發展潛力，推動兩岸共同繁榮。

在民族復興的征程上，國家統一是不可或缺的一步。沒有統一，就沒有真正意義上的國家強盛；沒有統一，中華民族的偉大復興將始終存在缺口。因此，推進統一不僅是國家戰略的核心任務，更是億萬中華兒女的共同心願。

面對外部干擾與島內分裂勢力的挑戰，中國將繼續堅持和平統一的基本方針，同時保留必要手段，捍衛國家主權與領土完整。統一的實現，既要靠實力支撐，也要靠民心凝聚，更要靠歷史的力量推動。

不容妥協也不容動搖：

統一已被納入頂層設計

1945年台灣光復，標誌着台灣回歸中國版圖，是「二戰」後國際秩序的組成部分。全國人大常委會設立「台灣光復紀念日」，以法律形式強化統一意志，反擊「台獨」敘事。中共中央在二十屆四中全會中明確提出「推進祖國統一大業」，顯示統一已被納入國家戰略頂層設計。

台灣問題的法理基礎、歷史根源與現實政治，決定了其在中國國家戰略中的不可替代性。任何外部干預，都會觸發中國強烈反應。

從軍事、經濟、科技等多個維度來看，中國大陸已具備對台海局勢的主導能力。軍事方面，大陸完成軍隊現代化，具備遠端打擊、資訊化作戰與海空一體化能力；台海周邊部署密集，形成戰略壓制態勢。經濟方面，兩岸貿易額突破3,000億美元，台灣對大陸經濟依賴深重，統一後將進一步釋放區域經濟潛力。科技方面，大陸在晶片、AI、新能源等領域快速崛起。這些優勢構成了大陸推進統一的現實基礎，使得「和平統一」具備更強的吸引力與可操作性，而「武力統一」也成為最後選項的有力支撐。

台灣認同的民意轉向：

愈發支持理性務實政策

近年來，儘管民進黨當局持續推動「台獨」議程，試圖在政治、教育與輿論層面強化分離意識，但島內民意並非鐵板一塊。隨着社會對對抗政策的疲憊感加劇，越來越多民眾開始重新審視兩岸關係的未來方向，和平、穩定與發展成為主流訴求。

國民黨主席鄭麗文高票當選，並公開表態「我是中國人」，支持「九二共識」。這不僅反映出藍營內部的整合與民意回流，更顯示出台灣社會在認同層面的深層變化。民眾對民進黨長期操弄「仇中」情緒、製造對立的策略感到厭倦，轉而支持理性務實的兩岸政策。

此外，經濟現實也在悄然推動認同轉變。台灣對大陸的貿易依賴日益加深，青年就業、產業發展與市場拓展均離不開大陸龐大的經濟體量。在全球經濟不確定性加劇的背景下，台灣社會愈發意識到與大陸合作的重要性，統一不再是遙遠的政治口號，而是關乎民生福祉的現實選擇。

文化與血緣的紐帶亦不可忽視。兩岸同屬中華民族，語言、習俗、宗教信仰高度相似。隨着兩岸交流的持續推進，尤其是青年世代的互動增強，「中國人」身份認同正在逐步回歸。

這些變化表明，台灣社會的認同感正在發生深刻轉變，為未來統一創造了堅實的民意基礎。統一的進程不應僅依賴政治推動，更需民心所向。在和平發展的大勢下，兩岸融合將成為歷史的必然，統一也將水到渠成。

美國戰略的深層反思：

避免與中國發生直接衝突

《時代》周刊的三篇文章不僅是媒體觀點，更是美國戰略界的深層反思。建議限制台灣領導人過境美國、撤回駐台美軍、鼓勵兩岸談判，顯示美方已不願為「台獨」冒險。強調台海衝突不構成美國地緣安全威脅，是對過去戰略誤判的糾正。擔憂被台當局操控，陷入一場「與美國無關的災難性戰爭」這種反思，預示着美國可能在未來採取更為克制的台海政策，避免與中國發生直接衝突。

台海局勢的演變，已不再是單一地區衝突，而是全球戰略格局重塑的縮影。美國媒體的警告，是對自身戰略焦慮的真實反映，也是對台當局激進政策的警示。中國大陸則以堅定意志與綜合實力，穩步推進統一進程。未來的台海，不是衝突的戰場，而應成為民族復興的橋樑。統一，是歷史的必然，也是時代的召喚。

作者區漢宗是香港媒體人。



文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



