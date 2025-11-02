思匯｜告別氣候幻想：北都可成自然與城市融合發展的世界級典範

作者：Rebecca Süss、楊敬雯



全球竭力實現《巴黎協定》的目標時遇上重重困難，我們是時候放下不切實際的幻想，採取「激進現實主義」（Radical Realism）態度——全球暖化將遠超攝氏1.5度甚至2度的臨界點，並立即為此作好萬全準備。科學預測敲響了警鐘，在2100年前，全球氣溫或將攀升達攝氏3.1度，而1.5度的升溫門檻最早可能在2029年便會失守。各國國家自主貢獻減碳目標遠遠不足，加上全球最大經濟體美國將於2026年再次退出《巴黎協定》，突破氣候升溫臨界點已非未來預言，而是迫在眉睫的現況。



氣溫不斷上升、生物多樣性加快崩潰，以及極端天氣事件頻繁等等將不再是遙遠的新聞頭條，而是我們未來的日常生活，香港近年經歷的超強颱風和世紀暴雨，已讓我們窺見未來的危機。生物多樣性喪失會大幅增加氣候風險，如果我們只着眼於減碳，卻忽略適應氣候變化和提升城市韌性，將來面對災害時只會更為脆弱。

但現實是，全球經濟放緩，政府財政緊絀，應如何善用有限資源令香港邁向可持續並具備氣候韌性的未來？其中一個可行方法是採用基於自然的解決方案（Nature-based Solutions, NbS）。

基於自然的解決方案：大自然可成為基建一部分

基於自然的解決方案旨在保護、修復和可持續管理大自然的生態系統，來應對氣候變化帶來的問題，同時滿足人類社會的需求。其絕非僅是種植樹木或興建公園，從運用綠色基建為市區降溫，到使用傳統的基圍蝦塘作為抵禦風暴潮和洪水的天然緩衝區等，這些方案乃是能夠同時為城市降溫、吸收洪水、改善空氣質素、提升居民福祉和支持生物多樣性的整體系統。

對於像香港這樣極易受氣候影響的城市，擴大基於自然的解決方案的應用規模並使其成為標準做法，已是刻不容緩。可惜的是，過去我們無法在經濟及規劃層面正確評估生態系統的價值，令大自然常常被視為發展的阻礙而非助力，導致錯失良機，不僅破壞環境，更是削弱香港應對氣候衝擊的關鍵防線。

粵港澳大灣區和北部都會區的綠色機遇

放眼全國，中國已經意識到氣候變化和生物多樣性風險日益加劇的威脅。其更新的《中國生物多樣性保護戰略與行動計劃（2023—2030 年）》標誌着一個重大轉變——把保護生物多樣性和環境目標正式納入國家發展框架和城市規劃之中。國家大力推動生態文明建設，粵港澳大灣區憑藉其匯聚港深等經濟重鎮，以及豐富的生態資產，理應視為推動綠色發展的關鍵策略區域。我們未來不應再於經濟增長與自然之間作出取捨，而是把粵港澳大灣區打造成「綠色創新走廊」，讓豐富自然生態成為提升城市氣候韌性和核心競爭力的引擎。

北部都會區佔地三萬公頃，並沿着生態價值極高的后海灣發展，正是香港實踐此願景的黃金機會。北部都會區在孕育獨特生態系統的同時，亦高度暴露於極端高溫、山火、水浸、海平面上升和山泥傾瀉等多重氣候風險之中。若能擺脫傳統把綠化、住宅和經濟用地分割處理的規劃模式，改為採納一種全新的整合思維，承認並結合生物多樣性和大自然的力量，把其銜接現有交通、房屋和水資源管理策略，我們便能把北部都會區打造成一個展示氣候智慧，且重視生物多樣性的世界級城市典範，實現繁榮與生態保護並行不悖。

獨立智庫思匯政策研究所與大自然保護協會於年中共同推出報告，建議政府發展北都時應推行整體景觀層面的規劃，強調重新連接零散生態系統，並把其轉化為一個具規模且協同發揮效益的基於自然的解決方案景觀網絡，從而帶來顯著的生態和社會效益。要實現此目標，必須跨界協作，匯集專家、發展商、金融策略師、慈善機構、非政府組織和政府共同推進基於自然的解決方案發展。

克服資金瓶頸：公私營和慈善界攜手合作

要大規模推行基於自然的解決方案，最大的難題是資金。由於大自然的經濟價值長期被低估，其長遠效益亦需要時間才能顯現，單靠公共財政難以支撐。為此，我們必須創造有利的投資環境，例如明確政策訊號、完善生態系統服務的評估方法，並推動創新的融資機制。其中，「混合融資」和「公私營及慈善界合作模式」（Public-Private-Philanthropy Partnerships, PPPPs）是兩個潛力巨大的方向。

在混合融資模式中，政府或慈善基金可投入前期資金，以分擔風險，從而吸引私人資本參與。而在PPPP模式中，政府可提供策略方向和政策支持，把基於自然的解決方案納入核心基建；慈善界可資助初期的研究與試驗計劃；私營機構可投資於具商業潛力的規模化項目；而最後由公共機構提供技術指導和協助長期管理，共同創造環境、社會與經濟的共享價值。這些模式有望為北部都會區的氣候韌性基建項目，引入源源不絕的綠色資金。

高瞻遠矚，果斷行動

基於自然的解決方案為我們提供一條兼具激進現實主義與務實樂觀精神的出路。當我們把大自然真正融入城市規劃的基因，而非僅是事後補救的「奢侈品」，我們就能夠設計出一個更安全宜居，也更具氣候韌性的未來。

當全球氣候風險升溫，經濟前景不明，現在正是香港需要高瞻遠矚、果斷行動的時刻。北部都會區不僅是一個新市鎮發展項目，更是香港引領綠色增長、向世界展示如何建設具備氣候適應力未來城市的黃金機遇。我們必須把握當下，讓大自然成為我們的護城河，為下一代建設一個繁榮與自然共生的香港。

