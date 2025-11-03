來稿｜中美亞洲策略對決：「北風」與「太陽」的博弈

來稿作者：區漢宗



中美外交風格猶如《伊索寓言》中的「太陽」與「北風」，鮮明對比下，亞洲國家的選擇逐漸清晰。美國以高關稅與施壓手段如北風般強硬，雖能短期逼迫讓步，卻引發反感與戒備，讓各國更加緊守自身利益。而中國則以溫和互惠的方式展現合作誠意，猶如太陽般照耀，促使亞洲國家主動靠攏。



習特外交風格不一：

猶如「太陽」與「北風」

從自貿區3.0升級到RCEP推進，中國以實質利益與尊重姿態贏得信任。外交不只是力量的較量，更是人心的爭奪。在這場博弈中，溫暖與互利的「太陽外交」正逐步成為亞洲國家穩定發展的首選方向。美國總統特朗普與中國國家主席習近平近期在亞洲的外交行動，形成鮮明對比。

特朗普以高壓關稅為籌碼，展開一場「收割式」的亞洲行，試圖以雙邊談判換取貿易讓步與投資承諾；而習近平則透過亞太經濟合作會議（APEC）峰會與東盟自貿區3.0升級，展現中國推動多邊合作、互利共贏的姿態。

這場外交較量，不僅反映兩國領導人風格的差異，更揭示亞洲國家在中美博弈中的選擇與傾向。特朗普以強硬手段逼迫各國讓步，結果卻讓各國更加戒備與防範；而習近平則以溫和合作的方式，贏得各國的信任與支持。這不僅是個人風格的差異，更反映出中美兩國在全球治理理念上的根本分歧。

特朗普的亞洲行與習近平的APEC外交，猶如兩種世界觀的對撞：一方是以壓迫換取利益的單邊主義，另一方則是以合作促進共贏的多邊主義。亞洲國家的選擇，將深刻影響未來區域秩序的走向。從目前的趨勢來看，中國的「太陽外交」正逐步贏得亞洲的心，而美國的「北風策略」則可能適得其反。

中國的「太陽外交」：

溫和合作，贏得人心

中國的外交策略近年來逐漸轉向以「溫暖」為主調，強調尊重、平等與互惠。在亞太經合組織（APEC）峰會上，習近平提出建立全球人工智慧合作組織、推動綠色技術自由流動，並與東盟簽署自貿區3.0升級議定書，涵蓋數碼經濟、綠色經濟與供應鏈互聯互通等領域，展現中國在區域經濟整合中的積極角色。

這種外交風格猶如《伊索寓言》中的太陽，以溫暖的光芒感化他人，讓亞洲國家在合作中感受到尊重與實質利益。中國不以威脅為手段，而是透過基建投資、技術轉移與市場開放，與亞洲國家建立穩固的經貿夥伴關係。這種策略不僅提升了中國的國際形象，也讓更多國家願意主動靠攏，尋求更長遠的合作。

與特朗普的單邊主義形成對比，習近平在APEC峰會上展現的是多邊合作的領導者形象。他不僅與多國領袖會晤，還提出建立全球人工智慧合作組織，推動綠色技術自由流動，並強調中國願與各國分享經濟發展成果。

美國的「北風策略」：

高壓施壓，引發反感

相較之下，美國總統特朗普的亞洲行則充滿了「北風」式的強硬與壓迫。他以超高關稅作為談判籌碼，迫使馬來西亞、泰國、柬埔寨等國簽署對美有利的貿易協議。例如馬來西亞需購買30架美製飛機、1,500億美元半導體設施，並投資美國700億美元；泰國則需購買80架飛機與高額能源、農產品。此外，這些國家還被單方面加徵19%關稅，形同「被迫進貢」。

這種策略雖然短期內為美國帶來了貿易成果，但也引發亞洲國家的不滿與戒心。各國領導人對特朗普的熱情接待，實則是「買怕」心理的體現——在壓力下的迎合，而非出於真誠的外交友誼。美國的單邊主義與高壓手段，逐漸削弱其在亞洲的軟實力與道德感召力。

這種「債主式」的外交策略，雖然短期內為特朗普贏得了貿易協議與選民支持，但也引發亞洲國家的不安與反感。各國領導人對特朗普的熱情接待，如馬來西亞派戰機護航、日本首相高市早苗以美國大米設宴、南韓總統李在明頒發最高勳章等，實則是「買怕」心理的體現——在壓力下的迎合，而非出於真誠的外交友誼。

亞洲的抉擇：

從「依賴」到「自主」

面對中美兩種截然不同的外交風格，亞洲國家正逐步尋求戰略自主。根據美國戰略與國際問題研究中心的估算，美國的對等關稅政策將導致東南亞GDP下降約2.3%，就業減少5.9%。這使得東盟國家意識到，過度依賴美國並非長久之計，轉而加強與中國的合作，尋求更穩定的經濟夥伴。

中國的經濟總量龐大，且願意與東盟互惠互利，成為亞洲國家穩定發展的重要支柱。RCEP的啟動與自貿區3.0的升級，象徵着亞洲正逐步構建以中國為核心的區域經濟網絡，減少對美依賴，提升自身話語權。

外交反映治理分歧：

多邊主義VS單邊談判

「太陽外交」與「北風策略」的對比，不僅是外交手段的差異，更反映出中美兩國在全球治理理念上的分歧。中國強調多邊主義、尊重主權與文化差異，致力於構建人類命運共同體；美國則偏好單邊談判，以自身利益為優先，忽視他國感受與長遠影響。

這種分歧在APEC峰會上表露無遺。特朗普未出席領導人會議，擺明輕視多邊合作，讓習近平成為焦點人物。日本、加拿大等美國盟友也積極爭取與習近平會面，顯示即便是傳統盟友，也在尋求外交多元化與經貿後路。

在全球政治日益複雜的今天，外交不再只是權力的較量，更是智慧與人心的競賽。中國的「太陽外交」以溫和、互利為核心，逐步贏得亞洲國家的信任與支持；而美國的「北風策略」雖然短期奏效，卻可能在長遠中失去人心。

亞洲國家的選擇，正逐步從「買怕」轉向「親中」，這不僅是對外交風格的回應，更是對未來發展模式的深思。唯有尊重、合作與共贏，才能在這片多元而充滿潛力的土地上，開創真正的和平與繁榮。

亞洲國家的選擇：

從「買怕」到「親中」

特朗普的強硬手段雖然短期內奏效，但長遠來看，卻可能加劇亞洲國家的疑慮與反彈。根據美國戰略與國際問題研究中心的估算，美國的對等關稅政策將導致東南亞GDP下降約2.3%，就業減少5.9%，這對本已面臨經濟挑戰的東盟國家而言無疑是雪上加霜。

相對而言，中國的合作模式更具吸引力。中國不以威脅為手段，而是透過基建投資、技術轉移與市場開放，與亞洲國家建立互利共贏的經貿關係。這種「太陽式」的外交策略，讓亞洲國家在中美之間逐漸傾向中國。

隨着中美競爭加劇，亞洲國家正面臨艱難抉擇。然而，從此次外交較量可見，亞洲國家正逐步尋求戰略自主，減少對美依賴，強化與中國的合作。這不代表完全倒向中國，而是希望在中美之間取得平衡，爭取最大利益。中國持續推動開放與合作，並尊重各國主權與發展模式，將有望在亞洲建立更穩固的夥伴關係。而美國若不調整其高壓策略，恐將失去在亞洲的影響力與信任。

