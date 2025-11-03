楊華勇｜習特會未談台灣：一場精心設計的外交迴避

原本被廣泛預測為「習特會」焦點的台灣議題，意外缺席。這場外交「急刹車」並非偶然，而是北京在多重不確定性下的審慎選擇。面對美國總統特朗普的交易型外交風格與韓國總統對台海問題的輕率表態，中方本有機會推動「反台獨」表述納入聯合聲明。然而，北京選擇了克制，既未推進政治宣示，也未將台灣納入談判籌碼。



北京刻意淡化台灣議題

台灣被視為中國的「核心利益中的核心」，在北京眼中屬於不可談判的範疇。若在與美國的貿易磋商中提及台灣，恐使其被視為談判籌碼，削弱中國在台海問題上的主導權。因此，在特朗普未主動提起台灣的情況下，北京選擇順勢避談，以維持議題的敏感性與獨立性。

美方的態度亦顯示出對台灣議題的戰略保留。特朗普政府在會前刻意放軟姿態，包括拒絕台灣高層過境、暫停軍援、降低官員互動層級等，顯示出華府為促成領袖會晤而暫時與台灣保持距離。這種「不打台灣牌」的策略，既是對北京的示好，也反映出美方在當前階段不願在台海問題上激化矛盾。

這場會談雖未觸及台灣，但雙方在會前已進行多輪角力，台灣仍是美中博弈中的潛在焦點。這場「急刹車」不僅是一次戰略收斂，更是一次對外界訊號的精準傳遞：台灣問題，仍是中國不可觸碰的紅線。

策略預留更大博弈空間

這種克制背後是對國際環境的深度評估：在俄烏戰爭、全球供應鏈重組、歐洲戰略調整等背景下，任何冒進的政治操作都可能引發不可控的外溢風險。因此，釜山的「沉默」不僅避免了一場潛在的外交撕裂，也為北京贏得了體面，更為後續博弈預留了空間。這種「模糊空間」的戰略運用，體現了中國在台海問題上的靈活性與現實主義。因此，釜山的「沉默」是一種戰略性保留，為未來更複雜的博弈預留空間。

值得注意的是，釜山的克制與中國國內輿論場上的強硬姿態形成鮮明對比。在社交媒體與官方宣傳中，統一與反「台獨」仍是高頻詞彙，但在釜山的外交實踐中，卻選擇了低調與迴避。這種落差並非矛盾，而是北京在內外政策之間的平衡術。對內，北京需要維持民族主義情緒與政治合法性；對外，則需在維護國家利益的同時避免激化衝突。釜山的「沉默」正是這種平衡的體現——在不放棄核心利益的前提下，以克制換取外交空間與國際體面。

對台灣而言，釜山的「沉默」雖然暫時避過一劫，但並不意味着安全無虞。儘管台灣掌握全球九成高端晶片產能，在地緣政治與大國博弈面前，其「自我選擇權」仍受制於外部力量。台海和平與穩定的關鍵，仍在於各方保持冷靜與自制。在全球秩序重組的過程中，認同北京的統一主張，方能在風險與機遇並存的局勢中尋得生存空間。

台灣戰略選擇顯得脆弱

釜山「習特會」未觸及台灣議題，表面上看似避過一場外交風暴，實則是大國博弈下的戰略沉默。對台灣而言，這場「沉默」既是短暫喘息，也是警訊。

台灣雖擁有全球九成高端晶片產能，被譽為「矽盾」，但這項優勢並非絕對安全保障。隨着美中科技戰升溫，供應鏈重組加速，台灣的戰略價值正面臨被稀釋的風險。美國推動晶片回流與本土製造，中國則加快半導體自主化，雙方都在降低對台依賴。當台灣的技術優勢不再是不可替代，地緣風險將更為凸顯。

更重要的是，台灣的「自我選擇權」在大國博弈中顯得格外脆弱。無論是美方的軍事支持，或是北京的外交施壓，台灣往往被動應對，難以主導自身命運。釜山會談未談台灣，並非台灣不重要，而是台灣議題已被納入更高層次的戰略盤算。這種「缺席的存在」，正是台灣國際角色的真實寫照。

如上所言，台海和平與穩定的關鍵，在於各方保持冷靜與自制。美國的「戰略模糊」政策雖充滿不確定性，卻也為台海提供了緩衝空間。台灣應善用這段模糊期，避免成為大國對抗的引爆點，維持靈活的外交操作與務實的安全性原則。

在全球秩序重組的過程中，台灣若一味堅持對抗立場，恐將陷入孤立與風險之中。與其寄望外力，不如主動尋求與北京的對話與理解。在尊重「一個中國」原則的框架下，爭取最大程度的自治與國際空間，或許是台灣在風險與機遇並存的局勢中尋得生存空間的務實選擇。

習鄭互動極具政治意涵

中共中央總書記習近平在鄭麗文當選中國國民黨主席後迅速致賀電，內容不僅重申「九二共識」與反對「台獨」的共同政治基礎，更強調「中華民族偉大復興勢不可擋」與「推進國家統一」的目標。這場互動遠非單純的禮節性祝賀，而是一場精心設計的政治訊號釋放，對台灣未來的戰略選擇構成深遠影響。

首先，賀電的語言與時機皆具高度政治意涵。鄭麗文作為國民黨新任主席，其立場明確支持「九二共識」與兩岸和平交流。習近平的賀電不僅肯定這一立場，更進一步將「推進國家統一」置於兩黨合作的核心目標，顯示北京期望藉由國民黨的領導轉型，重新塑造兩岸互動的政治框架。其次，賀電中的「偉大復興」與「統一」語彙，反映出北京對台政策的主動進取。在全球秩序重組與美中競爭加劇的背景下，北京強調民族復興與統一進程，意在向台灣社會與國際社會傳遞一種「歷史趨勢不可逆」的訊息。

對國民黨而言，鄭麗文的回應展現出試圖重塑兩岸論述的企圖心。她強調「九二共識、反對台獨」是兩岸的通關密語，並宣稱此一立場將成為台灣新的主流民意。這種說法既是對北京的呼應，也試圖在台灣內部建立一種「和平論述」的正當性。賀電可能預示「習鄭會」的可能性。若未來兩岸領導人能藉此契機展開對話，將為兩岸關係注入新的變數。習近平對鄭麗文的賀電是一場政治訊號的精準投射，意在重啟兩岸政治對話的可能性，並推動統一進程的敘事主導。對台灣而言，這不僅是外交互動，更是一場戰略抉擇的前奏。

釜山的沉默，是一次外交上的靜水流深，也是一面映照台灣現實的鏡子。對台灣而言，如何在這個模糊空間中維持靈活的外交操作，避免成為大國對抗的引爆點，是當前最重要的課題。台灣唯有認清局勢，審慎佈局，方能在風暴未至之時，穩住航向，守住和平。

作者楊華勇是中華全國工商業聯合會常委，香港中華總商會副會長。



文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



01論壇歡迎投稿。請電郵至01view@hk01.com，附上作者真實姓名、自我簡介及聯絡方法。若不適用，恕不另行通知。香港01保留最終編輯權。