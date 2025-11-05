園遊．杏林｜一個屬於你的健康管家

撰文：彭育華醫生



作為醫者，我們常常在想，除了治病，我們還能為病人和照顧者多做些甚麼？眼見病人在醫院櫃台前焦急排隊、照顧者在病房外踱步等待、照顧者為了家人的預約安排感到焦慮——這些點點滴滴，我們都看在眼裏，記在心裏，推動着我們不斷思考如何讓醫療服務更貼近人心。



健康是人生最珍貴的禮物，而守護健康不該是沉重的負擔。醫院管理局（醫管局）於2019年推出流動應用程式HA Go的初衷，正正是希望將醫療與科技融合，做到一App令病人掌握及處理就醫過程中的各個環節，幫助病人「掌握健康智輕鬆」。

「智慧諮親」掌握住院情況

HA Go不僅是一個應用程式，更是市民隨身的健康管家。至今，已有超過412萬市民下載使用，325萬人成為正式會員，更有37萬位照顧者透過它守護着親人的健康。現在，當走在醫院的長廊上，會發現越來越多病人及照顧者用HA Go完成預約門診、取藥、查閱報告、繳費等。這種改變，不僅是病人求診體驗的提升，更是一種醫療服務理念的轉變。

最近，我們在HA Go「智慧諮親」功能中加入了貼心的「提示通知」。當病人入院時，系統會自動發送短訊通知照顧者，讓照顧者在工作期間也能獲知病人入住醫院、病房資料和探病時間，甚至手術進程等資訊。照顧者能第一時間知曉病人的情況，這顆「定心丸」相信能有效緩減照顧者的焦慮。

然而，HA Go的強大功能遠不止於此，能稱之為「健康管家」，固然載有十分實用的進階功能，讓病人及其照顧者更全面地管理健康。

記錄健康指數監察病情變化

我們鼓勵病人及照顧者主動以HA Go記錄病人體重、血壓、血糖、體溫、心跳、疼痛指數等等個人健康指數，以整理成有系統的電子醫療護理日誌。這些數據可以幫助病人與醫生密切監察病情變化，從而制定更適合的治療方案，亦有助照顧者及時提醒病人調整生活作息飲食或就醫。這不僅強化了病人與家庭成員及醫療團隊之間的連結，也讓健康管理變得更有系統、全面及一目了然。

此外，醫護人員製作的影片、遊戲等多媒體內容，讓病人透過HA Go根據醫護人員的指示，在家中或社區進行康復訓練，提高病人復康成效及質素。而HA Go的遙距醫療功能，更可為合適病人提供足不出戶的醫療服務，減少病人及照顧者舟車勞頓。

醫管局總辦事處及七大醫院聯網正展開一連三星期的大型宣傳推廣活動，透過不同平台進行全方位宣傳，並與關愛隊、地區人士及社區夥伴緊密合作，鼓勵尚未使用HA Go的市民下載及使用。各醫院聯網亦會安排病人服務大使及義工隊，舉辦推廣及教育活動，幫助市民更透徹了解和使用HA Go的功能。

無論是關心自己的健康，還是守護至親的安康，現在開始，輕輕一按HA Go，健康管理就在手中。

作者彭育華醫生是醫院管理局醫療信息主管。



「園遊．杏林」欄目由醫管局醫護人員撰寫。



文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。