仲點論政｜香港在華僑間的認受性

作者：劉仲恒醫生



「華僑」一詞廣為人知，指的是居住於海外的華人。華人大規模移民海外的歷史可追溯至16世紀末，至19世紀中葉的清朝時，全球華僑數量已達約150萬人，大多聚居在東南亞地區。無論對居住國還是中國本身，華僑的貢獻不可估量。他們在所居住國家基礎設施建設和經濟推動中起着重要作用，亦成為所在國與中國之間文化交流、經濟投資及政治影響的橋樑。清朝末年，部分華僑出於愛國而大力支持革命，建國後，則將儲蓄投入國家建設。香港眾多著名商業集團均有華僑背景，對香港經濟貢獻深遠。



既然香港定位為國家面向國際的重要門戶，自然應在華僑這一海外與中國的橋樑角色中擔當重任，視華僑事務為自身「份內事」。身為國家「超級聯繫人」，香港有責任做好橋樑工作，尤其維繫華僑與祖國的緊密聯繫。隨着國家國際影響力日益加強及「一帶一路」國際合作倡議的推進，海外華僑與內地的交流愈加頻繁，香港理應發揮關鍵紐帶作用，成為華僑投資內地的必經之地，承擔雙向「超級聯繫人」及「超級增值人」角色。

孫中山先生在革命時期，華僑在經濟、人力及宣傳多方面鼎力支持，無數華僑不僅捐款，還親身參與革命，甚至獻出生命。經濟改革開放初期，當外界對中國潛力尚存疑慮，華僑在吸引外商直接投資中發揮了重要推動作用。資料顯示，1983年在改革開放後，廣東、福建兩省接收僑資約10億美元，成為改革開放的強大動力之一。

深化改革開放並提倡「一帶一路」是國家重大政策，海外華僑作為橋樑，幫助他國更好理解中國，亦是海外維護中國利益的重要推手。推動「一帶一路」需與海外建立良好關係，華僑能憑其熟悉所在國背景的優勢成為「親善大使」，協助實現多項地緣政治目標。

香港在海外華僑心目中擁有高度認受性。筆者以往在海外求學時，認識不少於國外就讀的華僑子弟，他們多高度仰慕香港作為亞洲金融、貿易與航運中心的地位。這些華僑青年對中國經濟潛力充滿信心，視香港為進入中國的跳板。國家同樣重視及需要華僑，習近平主席高度評價華僑作出的付出及貢獻，期望他們助力實現「兩個一百年」目標。故此，香港應積極鞏固和擴展華僑關係，深化合作，共創未來。

作者劉仲恒是放射科專科醫生，香港全球專業青年倡議行動創始召集人，團結香港基金顧問。



