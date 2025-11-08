來稿｜《鄉愁》——華人世界的一道音符

來稿作者：陳文坪



秋高氣爽，歌聲宏亮。被評價為「左手寫詩，右手寫文」的已故台灣作家、詩人、文壇泰鬥余光中，其經典詩作《鄉愁》日前被賦予新的演繹，以歌曲MV的形式在福建「僑縣之鄉」永春向世界首發。讓詩作《鄉愁》進一步躍升為歌曲、轉化為歌聲，讓今年的中秋更有鄉愁的「樂」味，讓文化繼續延申、擴展、弘揚，讓《鄉愁》成為華人世界一道共同的音符、一首朗朗上口的歌曲。



制作單位特地邀請中國著名一級作曲家、北京電影學院中國電影音樂研究院院長張宏光為《鄉愁》作曲、由著名歌手韓磊演唱。張宏光譜出動聽的旋律，而韓磊洪亮的唱腔，將《鄉愁》演繹得淋漓盡致，並通過歌聲向海內外傳揚。特別是在秋風拂面的宜人季節，有鄉愁的遊子更思親，有鄉愁的地方更思鄉。

《鄉愁》MV的發布，是一條紐帶向世界傳遞中華文明的音符。永春作為著名僑鄉，古稱「桃源」，素有「萬紫千紅花不謝，冬暖夏涼四序春」的美譽。而《鄉愁》MV 取景區與首發地永春北溪文苑生態旅遊度假區，有著詩人、散文家陶淵明筆下的「世外桃源」之譽。可見，選擇這裏是「鄉愁」與故土的對接、「鄉愁」與文化的鏈接、「鄉愁」與情感的匯接。

《鄉愁》出品人、香港泉州市社團聯合總會前會長、福建省北溪旅遊開發有限公司董事長鄭文紅說：「半個世紀以來，《鄉愁》不僅是文化傳承的紐帶，更是聯結海內外遊子情感的橋樑，這首詩承載了幾代人的共同記憶，但我們覺得，它的情感力量不應只停留在書本裏。如果能用音樂為其插上翅膀，便能飛入更多年輕人的心裏。」於是，他特邀作曲家張宏光譜曲、歌手韓磊演唱，共同打造一份（首）可聽、可唱、可看、可流傳的「有聲鄉愁」。

余光中在1972年1月寫下的詩作《鄉愁》，50多年來，傳遍華人世界，在海內外廣為傳誦。短短的幾行詩里，寄語着對故土、親人、甚至家國情懷的無比思念。特別是最後三行「鄉愁是一灣淺淺的海峽 / 我在這頭 / 大陸在那頭」——成為兩岸家喻戶曉的文化符號，被賦予「渴望祖國的統一和親人的團聚」象徵。然而，鮮為人知的是，詩中鄉愁所繫之一，正是作家的祖籍地——福建省泉州市永春縣。

祖籍永春縣的余光中，是位文學大師、著名詩人。1928年出生於南京，就學於廈門，1950年到台灣。他一生從事詩歌、散文、評論、翻譯，馳騁文壇半個世紀，成就卓著，享譽華人世界，是海外華語文學界的傑出代表，出版過各類著作50多種。其代表詩作《鄉愁》，更是引起海內外讀者回響。

永春是著名的僑鄉之縣，許多僑民遍布東南亞各地。即便現在交通比過去便捷，但鄉愁還是縈繞在老一輩人的心頭，甚至念念不忘祖籍地的情懷。而余老的詩作已成為彼岸文化的圖景，他的詩作《鄉愁》是兩岸同根同源的體現，也是血濃於水的DNA，在全球華人中深受好評。

永春作為著名僑鄉，歷來是「鄉愁文化」的重要承載地。海外華僑華人超過120萬人，海外永春宗親同鄉社團組織超過100個，分布在世界五大洲49個國家和地區。其實，遊子無論身在何方，卻始終牽掛故土。

不說或許不知道，兩岸首個「余光中文學館」也設於永春縣桃城鎮，總建築面積4,000平方米。建築採用白墻灰瓦的傳統閩南風格，2015年11月正式開館，年接待海內外訪客超10萬人次、成為遊客文化交流基地。這座文學館猶如永春五里古街與馬來西亞雞場街締結友好街區，共登「中央電視台」展現文化交融，讓人津津樂道一樣；館內除了有余老的手稿、詩歌、文學作品外，還兼具展覽、名人館及舞台劇場功能，是個免費開放的公共文化場所。深受海內外訪客的向往。

文化須多根植，鄉愁離不開魂魄。無論是詩作，還是歌聲《鄉愁》，都能體現海內外同胞對故鄉戀戀不舍的情懷和對中華民族繁榮昌盛的美好期待。正如余老生前給「鄉愁」續寫的第五段樂章，「而未來 / 鄉愁是一道長長的橋梁 / 你來這頭 / 我去那頭！」願《鄉愁》不但是一道音符，更是中華民族偉大復興中生生不息的進程。

