來稿｜中國新富加速上榜：每天都有億萬富豪誕生

來稿作者：葉文瀚博士



最新一份「胡潤富豪榜」公佈後，不少人第一反應是：「經濟不是不太好嗎？怎麼富豪又多了這麼多？」這確實是今年最耐人尋味的地方：在大部分人感受到消費回落、樓市調整、日常支出變得謹慎之際，另一端的財富卻在快速累積。這個反差，並不是偶然，而是中國經濟正在進入一個新的階段。



造富主角掌握核心技術

榜單顯示，身家達50億元人民幣以上的人數，過去一年增加了300多人，總數超過1,400位，創歷史新高；以美元計算，更有超過1,000人達到10億美元級別。粗略計算，就是差不多「每天都有一位新億萬富翁」誕生。這並非靠運氣，而是與股市回暖和新經濟板塊的爆發性增長直接相關。

過去一年，深圳和上海的市場表現不俗，香港市場亦見明顯企穩。資金重新回到擁有技術優勢、具全球競爭力的企業，例如電動車、生物科技、先進製造、半導體和人工智能相關供應鏈。造富的主角，已經由土地、能源和金融，轉向掌握核心技術和產業鏈控制力的企業家。

香港地產模式不再風光

以農夫山泉創辦人鍾睒睒重新成為內地首富為例，雖然他主業是瓶裝水，聽起來頗為「傳統」，但實際上其企業的渠道、品牌與產品創新能力已建立高度壁壘；而字節跳動的張一鳴仍位居前列，則象徵着中國互聯網產品在全球文化輸出上的影響力。另一方面，香港首富李嘉誠家族雖然身家仍穩，但在整體排名略有後移，多少反映出香港傳統「資產＋地產」模式，不再是造富速度最快的賽道。

然而，與富豪榜相對照的，是不少人仍感受到生活壓力。通縮跡象未完全消失，消費情緒仍偏保守，房地產市場仍在調整。這便形成了「兩個中國」：面向全球競爭、掌握技術優勢的產業增長強勁；以內需為主的本地經濟，復甦則較為緩慢。

社會能否共享轉型機會？

這個差距並不是短期現象，而是政策取向所導致的結構變化。近年中央的經濟策略，不再以大規模刺激消費為主，而是將重點放在產業升級、科技自主和供應鏈安全。用一句較口語的說法，就是「寧願花錢去造能力，而不是去造氣氛」。這樣的選擇，短期未必人人有感，但長遠決定競爭力。

因此，富豪榜本身並不是「經濟好不好」的判斷標準，而是告訴我們：經濟增長的來源正在改變。真正的問題不是「為何有人賺到錢」，而是「新經濟所創造的紅利能否逐步向更多人擴散」。這需要時間，也需要政策連接：包括更高質量的就業、更具吸引力的人才環境、以及能讓創新成果真正落地生活層面的制度安排。

富豪多，不一定是壞事；關鍵是整個社會是否能共享到轉型帶來的機會。在這個時候，最值得關心的不是榜單本身，而是下一步：新經濟跑得快，能否帶動整體往前走？——這，才是決定中國經濟未來的真正關鍵。

作者葉文瀚博士是亞洲行銷科技協會主席，聖方濟各大學創業培育中心副總監。



文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



01論壇歡迎投稿。請電郵至01view@hk01.com，附上作者真實姓名、自我簡介及聯絡方法。若不適用，恕不另行通知。香港01保留最終編輯權。