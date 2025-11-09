來稿｜白蝕症病人「有藥冇得用」　促請檢討公營皮膚科醫療系統

來稿作者：陳均頤



白蝕症是一種慢性自體免疫疾病，其病徵為皮膚局部色素細胞（黑色素細胞）受損或被破壞，導致皮膚出現不規則的白色斑塊。根據估計，香港約有35,000至70,000名患者。



公營皮膚科專科服務主要由衞生署社會衞生科提供，至於醫管局皮膚科，暫時只有瑪麗醫院及威爾斯醫院。根據政府數據，衛生署轄下的9間皮膚科診所（政府皮膚科）僅有少於9名專科醫生，許多白蝕症新患者長期苦候求診，最長需等待接近3年。

由於白蝕症通常不會引起疼痛或瘙癢，因此在公營醫療體系中常被視為非緊急疾病，治療的優先級較低，患者甚至可能被告知「無法治療」。未能及時獲得所需治療，不僅可能導致病情惡化，還會嚴重影響患者的生活質素和情緒健康。

近年來，白蝕症的治療取得一些新進展。JAK外用抑制劑可用於治療12歲以上的非分節型白斑患者，於2024年11月在香港衛生署註冊和使用，可針對性地阻斷導致黑色素細胞破壞的細胞信號通路，幫助恢復色素。

然而，新藥物尚未在政府皮膚科提供，讓許多患者面臨「有藥冇得用」的困境。「告白會」於今年年中推出「JAK外用抑制劑支援計劃」，在短短幾個月內已有超過200名患者參加，顯示需求很大，但名額和資助均有限。

政府對皮膚科的忽視，導致輪候時間過長、醫生人手不足且流失嚴重，形成惡性循環。此外，現有的藥物未能與時並進，進一步加劇了患者的壓力。儘管白蝕症不會致命，但對患者的生活品質和心理健康造成深遠影響。

本會促請政府盡快全面檢討公營皮膚科醫療系統，增撥資源，重整皮膚科服務：包括增加皮膚科專科醫生的培訓和挽留，以根本解決人手不足的問題；加快將皮膚科服務改由醫管局管理，以提高資源配置的效率；加快新藥纳入藥物名册，讓患者能使用更有效藥物，避免出現「有藥用不到」的情況。

作者陳均頤是白蝕症病人組織「告白會」幹事。



