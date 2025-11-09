來稿｜高德地圖跨海服務　兩岸生活圈加速融合

來稿作者：龍子明



一條海峽隔不斷兩岸同胞對美好生活的共同嚮往，一款導航應用正悄然連接起兩岸人民的日常出行。11月初，「高德地圖」在台灣實現全域覆蓋的消息引發兩岸熱議，從桃園機場到台北101，從台中高鐵站到日月潭，高德地圖不僅能規劃完整路線，還能提供車道級導航和即時路況。



在11月5日國務院台辦舉行的例行新聞發佈會上，有記者問及高德地圖在台灣實現全域覆蓋一事。國務院台辦發言人張晗對此回應稱，對美好、便捷生活的追求，是兩岸同胞的權利。隨着科學技術的發展創新，越來越多的大陸物品、服務成為台灣民眾的日常選擇。張晗強調，「我們對此喜聞樂見，希望越來越多台灣同胞可以享受到大陸的好產品、好服務。」 他表示，「台灣是祖國的寶島。隨着大陸科技水準的持續提升，我們丈量國土更精準，守護家園更堅實，擁抱未來更篤定。」

大陸的發展與進步，最終都會通過一系列具體而微的服務，如高德地圖，讓台灣同胞感受到「家的俯瞰」。兩岸導航無縫對接，高德地圖對中國台灣地區的覆蓋，並非一夜之間突然實現的。回顧其發展歷程，我們看到的是循序漸進的技術革新與服務升級。早在2022年，百度、高德等地圖軟體已實現台灣省街道級標注，並精確到街道紅綠燈。2024年5月，高德地圖官方小紅書帳號發佈「看看你與台灣省的距離」的視頻，全面系統地展示了從大陸到台灣省的導航路線。同年9月，高德地圖宣佈推出帶3D多視角渲染效果的地圖，真實還原多視角街道場景，並覆蓋港澳台地區。2025年6月，高德車道級導航功能落地台灣，精確到每條行車道與信號燈狀態。至此，高德地圖在台灣的服務趨於完善。

技術突破帶來的是用戶體驗的質的飛躍。台灣前「立委」蔡正元此前公開表示，自己已完全卸載谷歌地圖，轉而使用高德出行。高德地圖憑藉精准的語音辨識和路徑規劃，迅速贏得使用者口碑。多位台灣網友也在社交平台留言說：「比我們自己還懂路」、「再也不怕找不着北」。對於頻繁往返兩岸的台商、遊客和學生而言，現在無需再切換地圖應用，一部手機即可通行兩岸。

相比之下，谷歌地圖在台灣長期存在當地語系化不足問題，頻頻出現路名誤讀、路線繞行、即時更新滯後等。黃安吐槽說，過去在台灣省開車導航，只能使用蘋果自帶的谷歌地圖，語音播報發音不准，把「重慶北路」念成「眾慶北路」、「二段」念成「二噸」。

大陸導航系統對台地理資訊服務應用落地的背後，是多來源資料融合的結果。雖然高德未公開台灣地區具體測繪方式，但行業普遍採用「衛星遙感+眾包資料+地面採集」三位元一體模式。即衛星提供基礎影像，使用者出行軌跡即時更新，專業測繪車補充交通標誌、車道線等細節的綜合資料構建模式。

隨着「吉林一號」衛星劃過台灣上空，隨着高德地圖的導航語音在台灣大街小巷響起，技術的進步正悄然重塑兩岸同胞的互動方式，兩岸在位置服務、物流配送、旅遊導覽等方面的合作空間也將被打開。

作者龍子明是香港青年交流促進聯會創會主席兼永遠會長。



文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



01論壇歡迎投稿。請電郵至01view@hk01.com，附上作者真實姓名、自我簡介及聯絡方法。若不適用，恕不另行通知。香港01保留最終編輯權。