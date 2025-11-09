地球之友｜將地球健康置於人類進步的核心

作者：洪藹誠博士



聯合國開發計劃署（UNDP）與全球研究人員合作，於六月發表了一篇名為《面向地球未來的願景式方法》（An Aspirational Approach to Planetary Futures）的論文。該論文提出建立一個名為「自然關係指數」（NRI）的新框架，用以補充「人類發展指數」（HDI），並追蹤各國如何與自然建立互利共生的關係。



傳統上，「繁榮」與「成功」通常以國內生產總值（GDP）等經濟指標來衡量。然而，此類指標未能真實反映人類發展的進展。因此，聯合國開發計劃署於1990年提出「人類發展指數」（HDI），作為一種不僅關注經濟增長，還考慮到福祉提升的新發展評估方式。該指數根據三大維度對地區進行評分，包括長壽與健康（預期壽命）、知識水平（平均及預期受教育年限）以及體面的生活水平（人均國民總收入）。

不過，這些指標同樣無法全面涵蓋人類發展的所有面向。雖然HDI顯示全球在發展方面隨着時間取得了顯著進步，但也突顯出其忽略了我們與地球上其他生命體之間的關係，以及這種關係如何促進福祉。例如，HDI並未將氣候變化、森林砍伐和工業污染所引發的環境退化及其對生活品質的影響納入考量。

「自然關係指數」（NRI）的出現，旨在填補這一空白，務求更完善地追蹤地球健康狀況，以及蓬勃發展的自然如何促進福祉。它認為人類社會本質上重視自然，並渴望與自然共存，這一點在眾多原住民文化及其他在地文化中皆有所體現。NRI的框架圍繞三個主要維度建構：自然蓬勃發展且易於接近，人們能夠享受自然帶來的益處，而野生動物則擁有適宜的棲息地；謹慎運用自然資源，以確保自然資源的品質得以維持或提升；保護自然，透過充份的公共支出與法規保障，確保自然免受污染侵害。

作者特別強調，在選擇合適的NRI指標時，必須具有前瞻性。他們認為，與其聚焦於人類活動對自然所造成的負面影響，例如減少棲息地流失和削減碳排放，指標應轉變敘事方向，展現社會如何透過追求清新的空氣、繁盛的野生動物、全民共享的綠地空間等願景，來激發全球行動。

目前，NRI仍在完善中，其各個維度仍需進一步細化，並需確定合適的指標。NRI 預計於明年在《2026年人類發展報告》中首度亮相並正式推出。儘管作者並不認為NRI能夠成為解決當今諸多環境挑戰的靈丹妙藥，但這項指數無疑是一份藍圖，展示了人類與地球如何攜手共進，共同塑造更美好的未來。

