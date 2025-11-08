來稿｜立法會選舉——「五光十色」需要正名

來稿作者：沈駿銘



第八屆立法會換屆選舉提名期已於11月6日結束，各政黨積極動員參選，無論是地區直選、功能界別，抑或選舉委員會界別，均見到競爭。一直以來，我們慣用「建制—泛民」的二元框架區分政黨立場。這種劃分方式無疑簡化了過往的「政治對立」，例如提起「長毛」等泛民議員，大家自然會聯想到「反對」立場或議事廳內大打出手等畫面。再者，這種標籤同時亦加深了不同陣營之間的分化與矛盾。



過去，部分議員不時有嘩眾取寵之舉，導致政黨難以有效凝聚社會共識，亦難以整合多元利益。20多年的「建制—泛民」議會格局，加上早幾年的社會運動，已向社會大眾清楚揭示對立式的政黨政治，並不適合今日香港的社會脈絡。

2021年選舉制度改革後，立法會的組成出現明顯變化。議員背景更趨多元，涵蓋不同黨派、選民基礎及專業領域。上一屆立法會（即「完善選舉制度」後的首屆）的實際運作反映，在共同政策框架下，議員能夠做到「和而不同」，以理性討論取代昔日的「對立」與「拉布」。完善後的議會作為整合多元利益的平台，生態已轉向更注重建設性的互動，是以功能性為首的務實議會。

然而，沿用「建制—泛民」的二分法並不能讓我們看見目前政治光譜的「五光十色」；因此，重新界定一個合適的區分辦法，尤其值得考量。儘管泛民已經退場，但媒體仍慣用「建制」、「非建制」或「泛民」等舊標籤，實在難以準確反映政黨在意識形態與政策取向上的差異，甚至可能誤導公眾，以為完善後的議會只剩下「清一色」的橡皮圖章。

最理想的做法，固然是選民能夠摒棄標籤，認真打開候選人的競選網頁，逐項比較他們的政綱，從而選出最合適的代表。但現實中，此操作殊不現實。基於種種原因，選民需要一套簡明的區分工具，以便在短時間內選出能代表自己的人，投下神聖一票，履行公民責任。因此，建構新的區分框架，是政府提升選民參與度、回應實際需要的務實考量。

傳統政治經濟學常用「左派—右派」或「自由—保守」等軸線劃分政治立場。然而，前者在華人社會中常被誤用，非一朝一夕能矯正；後者在香港則缺乏政治實踐，可比性不足。更關鍵的是，兩者皆以意識形態為主軸，與舊二分法相似，依然難以擺脫對立思維，未能全面反映今天議會「五光十色」的實況。

新時代的議會光譜，應擴展至多維度。一個新框架的建構必須建基於嚴謹的實證研究，才能準確描繪現實政治光譜的複雜性。這個大哉問，誠然值得新一屆立法會組成後，持續驗證，從長計議。

作者沈駿銘是一名對社會有想象的年輕研究員。



