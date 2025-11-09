送澧手記｜香港協助國家「脫碳」的挑戰與機遇

送澧手記｜黃仲澧

全球經濟格局深刻轉變下，綠色經濟已成為新的發展趨勢。隨着中美緊張關係升級，儘管市場普遍認為中國將優先保障國內經濟和就業，環保脫碳或居次位，但《中共中央關於制定國民經濟和社會發展第十五個五年規劃的建議》卻顯示出與市場截然不同的想法。當中央政府明顯提出全面綠色轉型的方向，一向致力推動可持續發展的香港，能否在國家「脫碳」進程中發揮關鍵作用？



筆者過往文章屢次指出，香港產業載體不足乃發展關聯式產業之最大障礙。

第一，香港經濟結構一向以服務業為主（佔GDP93%以上），製造業比例極低（佔GDP不足1%），反映香港本地缺乏綠色技術產業載體；第二，綠色產業核心技術的生產高度依賴內地供應鏈，香港難以直接參與生產環節；第三，土地面積狹小，限制了大規模再生能源設施之部署；第四，在中美地緣政治緊張的背景下，香港作為國際橋樑的功能受削弱，部份西方國家對在港投資綠色項目持謹慎態度。

以上因素限制了香港協助國家及自身綠色轉型的步伐及作用。

儘管挑戰重重，但香港正積極推進「北部都會區」發展，正為增加產業載體注入動能，而創科產業載體更有望成為協助中國脫碳的助力。北部都會區可定位於高附加價值環節，如綠色金融產品創新、碳市場國際化及ESG標準制定，同時透過粵港澳大灣區機制深化區域協同，與深圳、廣州等城市構建研發、融資和製造的閉環生態，提升合作效率，打造綠色產業生態圈。

香港亦可考慮從政策著手，如推動大灣區內碳帳戶互認，便利綠色資本流動，並探索新能源政策，制定靈活機制支持綠色產業發展。

總括而言，香港具備協助國家脫碳之潛力，但需明顯定位和強化區域協作，充分發揮其在綠色金融、技術創新和政策試點等優勢，成為中國脫碳戰略的重要支柱，並在全球綠色轉型浪潮中佔一席位。

作者黃仲澧是香港房地產及土地管理學會外部事務主席，打鼓嶺鄉事委員會顧，香港城市規劃師學會會員，香港註冊規劃師，香港城市設計師學會會員。



