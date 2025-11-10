綠色和平｜全球升溫破1.5°C　COP30成關鍵：告別空談，拯救森林！

作者：楊潔荔



2024年全球平均氣溫升幅首次超越《巴黎協定》中訂明的1.5°C，意味氣候變化將進入更嚴峻的境地。香港今年經歷破紀錄極端暴雨、酷熱和超強颱風「樺加沙」，這些極端天氣恐怕並非空穴來風，隨氣候變化造成的全球增溫，極端天氣或會愈加頻繁或極端。



根據世界氣象組織數據統計，2024年各地共發生605次極端天氣事件，造成超過82萬人流離失所，逾百萬人受傷。面對嚴峻的氣候危機，今日（11月10日）於巴西貝倫展開的第30屆聯合國氣候變化大會（下稱 COP30 ），將是推動各國加大力度減排的關鍵時刻，限制全球平均升溫在1.5°C以下。

今年是全球氣候協議《巴黎協定》十周年。然而，按照各國已遞交的自主減排目標（Nationally Determined Contributions, NDCs)，其減排力度遠遠不足「追回進度」，於2030年前將全球氣溫升幅控制在 1.5°C以內。縱然目前減排成果令人失望，但並非絕望。聯合國秘書長古特雷斯在接受英國《衛報》訪問時明言，全球氣溫升幅超越 1.5°C 在未來數年將是不可避免，但只要各國在COP30及將來落實更積極進取的減排政策，仍有可能在本世紀末前達到控溫目標。

森林或將成扭轉氣候危機的關鍵

COP30在亞馬遜雨林（下稱雨林）的入口舉辦，象徵應對氣候變化的危與機。森林、土壤與海洋都是天然碳匯 （Carbon Sink），雨林是地球最大的熱帶森林，既是維持全球生態平衡的重要基石，亦是地球最重要的陸地碳庫之一。按科學家估計，雨林地表與地下的碳儲存量達1,230億噸。隨着全球化石燃料消耗劇增，雨林持續吸收並儲存大氣中的二氧化碳，對減緩全球氣候變化舉足輕重。

不過，雨林正面臨衝擊，甚至達到臨界點。在過去39年，消失的雨林總面積相當於790個香港。單在2024年，雨林已經歷了20年以來最嚴重的森林大火，焚毁面積高達36,000平方公里。據統計，雨林現已有 17% 的面積被摧毀，科學家推算一旦毀林面積超過20-25%（即臨界點），屆時部分雨林將更容易發生火災，其豐富的生物多樣性將受損，造成不可挽回的後果。此外，當森林遭砍伐或焚毁，儲存的碳會被釋放至大氣中；而雨林透過蒸散作用自我生成水分的機能開始失效，將引發降雨量減升、氣溫上升，形成持續乾旱及退化的惡性循環，為當地原住民、 全球氣候及地球生態系統帶來災難性後果。

工業化毀林使氣候危機雪上加霜

雨林受破壞與人類不可持續的商業活動密不可分，而工業化的農業及畜牧業是罪魁禍首。據MapBiomas衛星觀察所得，截至2023年，14%的雨林被改造成牧場。開闢耕地及改變土地用途，不但牽涉大規模毀林，為了以最低成本夷平土地，農民更會焚燒森林，甚至引發大規模火災，釋出大量二氧化碳，造成嚴重的空氣污染，進一步破壞森林。此外，養殖牛隻的過程製造大量溫室氣體，據綠色和平北歐辦公室的研究報告顯示，全球最大肉類生產商JBS的溫室氣體甲烷的排放，與兩家石油公司Shell及ExxonMobil的總和相約，使嚴峻的氣候危機雪上加霜。

除了農業及畜牧業外，亞馬遜同時遭受非法開採金礦的問題夾擊。2025年初，綠色和平巴西辦公室調查揭發巴西91%的金礦開採活動集中在亞馬遜地區，其中有77%礦區距河流、湖泊500公尺以內，非法金礦開採導致森林退化、汞污染、河川破壞，影響當地環境和居民健康。

各國必須把握黃金機會告別空談

過去10年，從2014年的「紐約森林宣言」、2021年「格拉斯哥領袖森林與土地利用宣言」，到2023年COP28各國領袖承諾在2030年前遏止並逆轉毀林與森林退化，反映國際間已意識到森林對減緩氣候變化的重要性，惟仍然缺乏具體的行動計劃。

COP30今年在被譽為「亞馬遜大門」 的貝倫舉行，「綠色和平」將遊說領袖及行動，倡議制定「5年森林行動計劃」，包括解決現時缺乏有系統的保護森林措施，以及落實2030年制止毀林的目標。各國須把握這次黃金機會，將空談轉化為實際行動。

