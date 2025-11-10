帶．路共享｜我的「全球購」與「萬里行」

作者：史雙昊



以前在商業公司做供應鏈，講究的是「效率」和「利潤」。加入共享基金會後，我的工作詞典裏，多了兩個更重要的詞：「生命」與「民心」。我的戰場，是遍佈全球的採購訂單、錯綜複雜的物流線路和各國迥異的海關大廳。人們常說「條條大路通羅馬」，而我們是在為世界上一些需要幫助的角落，鋪就一條條「通往健康與希望」的路。



瓦努阿圖：汗水澆灌的求知眼神

我對瓦努阿圖的記憶，始於與共享基金會主席梁振英和總幹事陳英凝教授同行的那次。我的任務是打前站。我和當地中資企業的同事，帶着沉甸甸的蚊蟲防控物資，爭分奪秒地穿梭於各個村莊，為接下來的健康講座做前期協調。時間緊、任務重，每走訪一個村莊，心裏都揣着一團火，生怕耽誤了後續的安排。

但當講座開始，我看到村民們那專注的神情，尤其是講座結束後，他們圍攏過來，眼中閃爍着如飢似渴的光芒，提出一個又一個問題時，所有的焦急都化作了耐心。我站在一旁，為他們一一解答。那一刻，我看到的不是「受助者」，而是一群渴望掌握健康鑰匙的普通人。我們帶來的物資和知識，彷彿滴入乾涸土地的甘泉，而他們眼中流露出的滿足，是對我們所有辛勞最珍貴的回報。

第二次赴瓦努阿圖，是我獨自為一批物資清關。手續之繁瑣、付款之不便，遠超想像。我只有四天時間，每天都像在「闖關」，和當地同事奔波於各個部門，應對層出不窮的「意想不到」。壓力如山，但在離開前的最後一天，當所有手續終於辦妥，一位當地政府部門的工作人員在得知我們是向Meli社區捐贈物資的團隊時，臉上瞬間綻放出淳樸而真摯的感激，連聲說「謝謝共享基金會，謝謝香港，謝謝中國！」

那一刻，所有的奔波疲憊都被這句話熨帖平整。我真切地觸摸到了「民心相通」的溫度——它不在宏大的敘事裏，就在這樸素的笑容和真誠的感謝中。

洪都拉斯：被「具象化」的幸福感

在洪都拉斯，我們從首都特古西加爾巴跋涉到第二大城市聖佩德羅蘇拉，走訪了無數醫院、社區診所乃至偏遠的衛生所。當我在一個村莊的衛生所裏，看到我們採購的蚊燈被擦拭得乾乾淨淨，整齊地安裝在工作台旁；當聽到當地醫生由衷地稱讚我們捐贈的中國品牌登革熱快速檢測試劑「非常好用」，為早期篩查立了大功時，一種強烈的感動湧上心頭。

那些為了採購、運輸、清關，以及與當地衛生部進行無數次溝通的、忙碌到焦頭爛額的日子，在那一刻，彷彿都找到了歸宿。幸福感，從未如此具體——它具象在沾滿害蟲的蒼蠅紙上，具象在當地同事信賴的眼神裏。工作的意義，在此刻圓滿。這份情誼如此珍貴，以至於當地的同事們甚至熱情地給我起了一個西班牙語的名字，讓我這個遠道而來的人，瞬間有了家的歸屬感。

東帝汶、老撾、柬埔寨：看見光，嘗到甜

在東帝汶，我們推動的項目之一是直接飲用水項目。從飲水機的招標、採購、跨國運輸，到與當地衛生部溝通進口免稅，每一個環節都凝結着我們部門的心血。當我們在帝力中心醫院（HNGV），親手接過水杯，品嘗從那台歷經千山萬水而來的設備中流出的、清澈甘甜的飲用水時，一切的艱辛都融入了這口水裏，化為了無比的甘醇。

而在柬埔寨和老撾，當我們採購的醫療物資和藥品被用於白內障手術，幫助一位位患者揭開眼前的紗布，重見光明時，我看到的是人世間最純粹的喜悅。我們的工作，彷彿是為他們送去了「第二個太陽」。那種開心，無法用言語形容。

從商業領域到非政府組織，我的工作內容看似都是「供應鏈」，但其內核已截然不同。以前，我傳遞的是商品；現在，我傳遞的是香港乃至中國社會的愛心與關懷。這份工作讓我從另一個角度認識到，一條高效、堅韌的供應鏈，可以成為連接不同文明、溫暖無數人心的橋樑。

初心不改，步履不停。我很榮幸，能成為這座「民心相通」橋樑上一名默默的「築橋人」，繼續將這份跨越山海的善意，一步一個腳印地，傳遞到世界更多需要的地方。

共享基金會是一家於 2018 年在中國香港成立的非政府慈善機構，旨在向「一帶一路」國家提供醫療和公共衞生領域的人道主義援助，實踐「民心相通」。目前正為老撾、柬埔寨、吉布提、塞內加爾及毛里塔尼亞提供免費白內障手術治療，以全面消除該國因白內障致盲積壓病例為目標；另正積極進行傳染病媒介疾病防治工作，項目點包括東帝汶、洪都拉斯、吉布提及中老鐵路等。

作者史雙昊是「共享基金會」高級供應鏈專員。



