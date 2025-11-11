來稿｜福建艦入列——中國航母事業的戰略轉型與文明自覺

來稿作者：區漢宗



11月5日，「福建艦」正式入列，中國由此正式邁入「三航母」時代。當福建艦的電磁彈射器將艦載機推向天際，當山東艦的艦載機聯隊在南海劃出壯美航跡，當遼寧艦從零起步成為浮動的海上城市，世界見證的不僅是一個國家海軍力量的幾何級增長，更是一個文明古國在現代海洋文明坐標系中的重新定位。



中國擁有首艘航母只是13年前的事，現今，福建艦的問世標誌着中國航母發展邁入新階段。福建艦的正式入列，是中國航母發展史上具有里程碑意義的重大事件，不僅標誌着中國海軍裝備建設邁上新台階，更展現了我國在高端軍事科技領域的自主創新能力和戰略前瞻性。作為全球少數採用電磁彈射技術的航母之一，福建艦的成功研製與服役，是中國軍工體系跨越式發展的集中體現，也是國家綜合實力提升的鮮明注腳。

中國邁向航母大國的征程，絕非簡單的軍事裝備升級，而是一部蘊含着戰略轉型、技術自強與文明自覺的宏大敘事。在這條波瀾壯闊的航路上，中國正以獨特的東方智慧，探索一條不同於傳統海洋強國的航母發展之路，其航跡深處，是對和平的執着守望，對發展的不懈追求，以及對新型國際關係的深刻思考。

從「黃水」到「藍水」：艱辛起步與戰略轉型

中國與航母的淵源，可追溯至二十世紀那段飽經風霜的歲月。對於一個擁有1.8萬多公里大陸海岸線、300萬平方公里主張管轄海域的國度而言，沒有航母的海軍，如同失去雙翼的雄鷹，難以真正走向深藍。然而，航母的建造與運用，是綜合國力和科技水準的極致體現，涉及材料、動力、電子、航空、武器等數十個高科技行業，對於一個基礎薄弱的後發國家而言，挑戰無疑是巨大的。

中國航母之路的開啟，充滿了務實與智慧。遼寧艦的前身「瓦良格」號，歷經坎坷終抵大連港。這艘未完工的艦體，成為中國航母事業的「啟蒙教材」。中國工程師和技術人員通過對其的深入研究、改造和續建，逐步掌握了大型水面艦艇的設計、建造和系統工程管理能力。這是一個「引進、消化、吸收、再創新」的經典範例，體現了中國在高端裝備領域慣常採用的謹慎而高效的學習路徑。2012年，遼寧艦正式入列，標誌着中國海軍迎來了航母時代，實現了從「黃水」近海防禦向「藍水」遠海護衛的戰略轉型的第一步。

山東艦的橫空出世，則標誌着中國完全掌握了中型常規動力航母的自主設計和建造能力。從借鑒改造到自主創新，山東艦在遼寧艦的基礎上進行了多項優化升級，體現了中國船舶工業的快速成長和體系化突破。而福建艦的下水，更是一個里程碑式的事件。其採用的平直通長飛行甲板、電磁彈射裝置等關鍵技術，使中國航母技術一步跨入世界先進行列，與美國最先進的航母技術代差大幅縮小。這三級跳式的發展速度，背後是中國綜合國力的飛速提升、科技創新的集中爆發和強大工業製造能力的堅實支撐。

超越「炮艦外交」：和平底色與防禦本質

縱觀世界航母發展史，航母自誕生之日起，便與力量投射、全球干預和霸權維護緊密相連。西方傳統海權強國，如西班牙、荷蘭、英國乃至當代美國，其海軍力量的壯大往往伴隨着殖民擴張、勢力範圍爭奪和「炮艦外交」的推行。航母作為現代海權的終極象徵，自然也承載了這種進攻性現實政治的邏輯。

然而，中國的航母發展路徑，從其戰略文化、官方表述和實際運用中，都呈現出顯着不同的特徵。中國深厚的戰略文化傳統中，「慎戰」、 「止戈為武」的思想源遠流長。孫子「不戰而屈人之兵」的智慧，深刻影響着中國的安全觀。這種文化基因決定了中國發展航母，首要目的並非追求全球霸權或進行武力擴張，而是為了有效維護自身日益拓展的國家利益，並以此為基石，服務於和平發展的國家大戰略。中國官方反復強調，其國防政策是防禦性的，中國永遠不稱霸、不擴張。航母作為戰略性資產，其運用必然服從於這一總體政策框架。

在實踐中，中國航母的活動也清晰地體現了這一防禦性特徵。遼寧艦編隊的多次遠海訓練，主要航線集中於西太平洋相關海域，旨在提升遠海實戰能力，熟悉相關海區環境，這是任何一支有志於走向深藍的海軍的正常訓練需求。中國航母並未像某些國家那樣，長期部署在他國家門口，頻繁舉行針對性極強的軍事演習，或直接參與區域性軍事衝突。中國航母的運用，其核心功能在於保障海上生命線的安全、維護國家統一和領土完整、參與國際人道主義救援和減災行動，以及在聯合國框架下執行維和任務。

將中國航母與歷史上西方列強的「炮艦外交」相類比，是一種時空錯位的誤讀。時代已然不同，和平與發展是當今世界的主流。中國自身是和平共處五項原則的宣導者和踐行者，深知武力擴張的不可持續性。中國的發展利益深深嵌入全球產業鏈供應鏈之中，一個和平穩定的國際環境對中國至關重要。這就決定了中國航母的核心使命，是為中國和平發展保駕護航，為地區乃至世界的和平穩定提供更多公共產品，而非充當挑戰現有國際秩序的戰略工具。

習近平主席於2014年3月27日在法國巴黎出席中法建交50周年紀念大會時講話，他在演講中引用了拿破崙的「睡獅論」，並以「中國這頭獅子已經醒了，但這是一隻和平的、可親的、文明的獅子」來形容中國的崛起方式，強調中國的發展不會對世界構成威脅。中國的航母，應是這只「和平獅子」守護自身家園、並與鄰里和諧共處的堅強盾牌。

力量與責任的辯證法：中國角色與國際期待

擁有強大的力量，意味着承擔更大的責任。隨着中國航母編隊逐步形成戰鬥力，國際社會對中國在維護海上安全、提供公共產品方面的期待也隨之上升。如何運用好這支強大的力量，平衡好自身利益與國際責任，是對中國智慧和擔當的考驗。在非傳統安全領域，中國航母平台可以發揮巨大作用。在印度洋、亞丁灣的護航行動中，中國海軍已積累了豐富經驗。

未來，擁有航母的中國海軍，能夠在更大範圍內、更高效地應對海上恐怖主義、海盜、大規模自然災害等跨國威脅。航母編隊強大的指揮控制、後勤保障和航空作業能力，使其成為理想的海上行動基地，可用於組織大規模國際聯合搜救、醫療援助和物資轉運。中國航母有望成為地區乃至全球人道主義救援行動中的重要力量。在維護重要海上通道安全方面，中國也肩負着日益重要的責任。馬六甲海峽、霍爾木茲海峽、曼德海峽等世界關鍵水道，是全球經濟的大動脈。確保這些戰略通道的暢通與安全，符合包括中國在內的世界各國的共同利益。中國海軍，特別是航母編隊，未來可以更多地參與國際合作，與沿岸國家及其他利益攸關方一道，共同打擊威脅航道安全的行為，維護海上航行自由與安全。這是一種基於共同利益的多邊合作，而非單邊主義的權力展示。

當然，中國航母力量的增長，不可避免地會引發周邊一些國家和域外大國的戰略猜疑和防範心理，「中國威脅論」尤其是「海上威脅論」仍有市場。化解這些疑慮，既需要中國持續增強軍事透明度，主動開展海上安全對話與合作，通過聯合演習、艦艇互訪、建立海空相遇安全行為準則等方式，增進互信、管控風險；也需要中國以實際行動證明，其力量的增長是和平力量的增長，是穩定因素的增長。中國提出構建「海洋命運共同體」，宣導共同、綜合、合作、可持續的新安全觀，正是試圖從理念和路徑上，為包括航母力量運用在內的海洋安全治理提供中國方案。這個方案的核心，是對話而非對抗，是合作而非博弈，是共贏而非零和。

陸權與海權的再創造：洗刷屈辱與文明自覺

從更宏大的文明視角審視，中國的航母事業，是古老的中華文明在現代條件下重新認識和走向海洋的象徵，是陸權文明與海權文明的一次深刻融合與再創造。中華文明傳統上是一個以農業為基礎的陸權文明，雖有鄭和下西洋的壯舉，但總體上對海洋採取的是「重陸輕海」的保守態度。這種傾向在近代付出了沉重代價。鴉片戰爭的炮火，從海上來，驚醒了「天朝上國」的迷夢。一個多世紀的屈辱史，與海權的喪失密切相關。

因此，新中國對海權的追求，蘊含着洗刷歷史屈辱、實現民族復興的強烈情感，也是對歷史教訓的深刻銘記。發展航母，建設強大海軍，是這種歷史自覺的當代體現。然而，中國的海權觀，並非對西方傳統馬漢海權論的簡單複製。馬漢理論強調通過決戰奪取制海權，具有強烈的對抗性和排他性。而中國的海權實踐，則試圖注入「和合」文化的基因，強調「依海富國、以海強國、人海和諧、合作共贏」，追求的是共用的、合作的、包容性的海權。

中國提出的「21世紀海上絲綢之路」倡議，其核心是互聯互通與共同發展，而非劃分勢力範圍。中國的航母，在某種意義上，是保障這條「和平、繁榮、開放、創新、文明之路」安全暢通的守護者。這意味着，中國正嘗試探索一條不同於歷史上大國衝突悲劇的新路，即在不放棄自身合法權益的前提下，通過和平發展、合作共贏的方式實現民族復興，並以其日益增長的力量促進全球公共福祉。

航母，作為國之重器，既是這條道路上的實力保障，也是對中國能否踐行其承諾的終極考驗。中國的航母走向深藍，承載的不僅是戰機與導彈，更是一個古老文明對和平的承諾、對發展的渴望、對構建人類命運共同體的責任。它的航跡，最終將書寫於歷史的天空與海洋之間，由時間來檢驗其真正的價值與意義。結語中國邁向航母大國的征程，是一部從追趕到並跑、乃至在某些領域尋求領跑的奮鬥史詩，是一次涉及技術、戰略、外交與文明的綜合實踐。它根植於維護國家主權和安全的內在需求，成長於國力騰飛和科技創新的沃土，服務於和平發展的國家戰略，並致力於為動盪不安的世界提供更多的穩定性和確定性。

這條航路絕非一帆風順，必然伴隨着外界的疑慮、猜忌甚至遏制，也需要中國自身持續展現戰略定力、透明度和合作誠意。當中國的航母編隊在廣闊的海洋上巡航時，世界將看到的，不應僅僅是金屬巨艦的威嚴，更應讀懂一個負責任大國走向復興、守護和平的堅定意志與文明擔當。在人類共同面對的海洋世紀，中國航母的深藍航跡，必將為塑造更加公正、合理、和平、包容的全球海洋秩序，刻下不可磨滅的東方印記。

作者區漢宗是香港媒體人。



