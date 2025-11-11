來稿｜回應01觀點——建立「全民醫保」前的一些過渡措施

來稿作者：何子煜



近年來，「健康公平」（Health Equity）的概念在國際間大行其道，成為衡量一個地區醫療水平的重要依據。所謂健康公平，就是所有公民享有可達致的高標準健康，不應受其社會經濟背景、種族、年齡、性別或地域等因素所影響。以美國疾病管制與預防中心（CDC）更簡潔的定義來說，健康公平就是每個人都有平等的機會獲取最理想的健康狀態（Health equity is when everyone has the opportunity to be as healthy as possible）。



10年前衞生署的「人口健康調查」（Population Health Survey）已揭示，家庭收入的多寡會對市民的健康自評狀況產生明顯影響：高收入家庭多認為健康「良好」，而低收入家庭則傾向「一般」或「差」。這顯然與健康公平的理念不相符。

發達香港仍未實現健康公平

香港作為一個已發達經濟體，為何難以實現健康公平？筆者看來，香港問題癥結主要在兩個階段：​其一，公私營醫療嚴重失衡，公營系統不堪重負。​​香港每千人口僅得2.16名醫生，遠低於發達經濟體水平，且近半醫生需支撐服務全港九成病人的公營體系。早在多年前，食物及衛生局已預測，到2030年醫生短缺將達1610人，2040年更擴至2000人。公營前線長期超負荷運轉，病人輪候時間漫長，及時獲得優質服務淪為空談，

故此，如何有效分流公營體系的需求到私營體系，就成為了破局的關鍵。針對這一點，今年政府推出公營醫療收費改革，將秉持「能者共付，輕症共付」等原則，考驗的是儉省醫療開支的同時，要實現健康公平，而這就為第二階段的問題埋下了伏線。

自願醫保覆蓋不足力度有限

​​第二階段的核心問題是自願醫保覆蓋不足，分流效果未達預期。根據統計，自願醫保認可產品目前的保單數目為134萬張，只佔個人償款住院保險產品市場的三分一。一些市民反映，自願醫保能涵蓋的項目有限，尤其是未有回應市民對中醫日益增長的需求，這也是必須解決的問題之一。

當然，從淺層來看，這固然是自願醫保計劃的力度有不足。但同樣我們要回歸到問題的本質，公私營之所以需要引流，正是因為兩者之間存在極大的鴻溝。這也是《香港01》的「01觀點」文章一針見血地指出了那塊在水底下的冰山——我們一直在縱容一個缺乏有效規管而導致價格完全失控的私營醫療市場。

過渡全民醫保之前政策建議

因此，筆者同意《香港01》的倡議，要建立一個能夠發揮議價功能的「全民醫保基金」，透過成為市場上的單一購買者，將私營醫療的價格拉回合理水平、縮小價格鴻溝。但而在實現這一步之前，筆者提出一些過渡性措施，讓社會能夠有序地破解健康公平的困局。

第一，針對自願醫保覆蓋性的問題，隨着中醫在基層醫療的角色日漸清晰，尤其在處理慢性病和預防各類型健康隱患中具有明顯優勢。在政府大力推動中醫，且第一間中醫醫院即將啟用之際，政府的自願醫保計劃，應盡可能涵蓋中醫服務，容許更多市民透過向社區中的中醫求診來分流對公立醫院服務的需求。

另一方面，正如討論醫療收費改革時提到，目前市民使用公營醫療服務時的共付率極低，政府的資助達到97.6%，每名市民每次求診大約由政府補貼近2,000元。與此同時，而購買一份基礎的醫療保險保單，約為4,000元。既然如此，考慮到資源運用的合理性，如果政府能夠為市民，尤其是基層市民，提供1:1的配對性自願醫保供款，即市民只需要支付2,000元，其餘2,000元則是由政府承擔，那麼就可以做到由政府用一次求診的成本，拉動了對市民一整年的醫療保障。

