來稿｜全運會義工　無服亦有光

當珠江畔的廣東奧林匹克體育中心點亮萬家燈火，第十五屆全國運動會開幕式的絢麗煙花綻放夜空，這場備受矚目的全國性體育盛事正式拉開帷幕。



筆者和一些青年在香港商場看直播，香港特區行政長官李家超率領特區政府代表團親赴廣州出席盛典，在這一莊嚴而熱烈的時刻，他鄭重表示：「香港回歸以來首次以承辦城市身份參與全運會，感到無比光榮。」本屆全運會首次由粵港澳三地聯合承辦，不僅是國家對大灣區協同發展的堅定支持，更是香港深度融入國家發展大局的生動體現，意義重大且影響深遠。行政長官向全國人民發出誠摯邀請，邀請大家走進香港賽區，在維港海濱的風景與啟德體育園的熱烈氛圍中，親身感受香江的動感與魅力，並承諾特區政府必將不負重託，全力辦好每一場賽事。

與開幕式的盛況相呼應，香港賽區組建了歷來規模最大的參賽代表團——逾600名運動員將出征28個競賽項目，連同隨隊工作人員、醫護人員及群眾項目相關人員，總人數超過1800人。未來12天裏，來自全國各地的體育健兒將匯聚灣區，在賽場上競技爭輝，共同演繹「活力中國」的精彩篇章。而為這場盛事傾力付出的，還有超過1.6萬名香港義工——他們來自不同年齡層與社會背景，既有15歲的青年學子，也有年逾80歲的長者，組成了香港史上最龐大的義工隊伍。然而，就在開幕式落幕、部分賽事已鳴槍開跑之際，部分義工尚未收到預期的制服，引發少數抱怨與對香港辦賽形象的擔憂。但回望事件全貌與義工群體的實際行動，筆者認為簡單歸咎於香港主辦方並不公平，而義工們不負初心的專業與熱情，更為這場盛事注入了最動人的溫暖底色。

此次全運會由粵港澳三地聯合承辦，其統籌協調涉及多地多環節，並非香港單一賽區所能獨立決斷。根據香港賽區統籌辦公室的說明，三地運動員、工作人員及義工的制服由廣東省執委會統一市場開發，並由指定贊助企業提供。因初始分配額難以滿足香港賽區逾1.6萬名義工的龐大需求，香港賽區需另行通過採購程序向贊助企業補購，這一過程客觀上導致了制服生產與送遞的延遲。事實上，香港賽區自始至終積極推動問題解決，一方面持續催促贊助企業加快生產進度，另一方面及時向廣東省執委會反饋困境，並已明確將於本星期內通過全港分佈的自提點分批發放整套制服，用高效的物流安排彌補時間差。

筆者認為對於義工而言，制服是榮譽的象徵與紀念的信物，但絕非服務的前提與核心。我們投身志願服務的初心，是為國家喝彩、為香港添彩、為人民服務，這份初心與是否身着統一制服毫無關聯。作為親身參與其中的一員，筆者與香港網絡紅人工作者協會的成員早早就投入到全運會的推廣中，走訪粵港澳多座城市記錄盛事預熱瞬間：11月2日，我們在啟德體育園為同步展開的四地火炬傳遞揮旗打氣；11月8日，在史上首次跨境的公路單車男子個人賽中，即便多數人尚未收到制服，我們仍早早守候在港珠澳大橋香港段，揮舞國旗與區旗，高呼「激情全運會 活力大灣區」的口號為選手助陣。那場賽事的有序進行、熱烈氛圍與高水準呈現，正是全體工作人員與義工們無私奉獻的最好見證。

這支龐大的義工隊伍，經過了長達一年多的招募、遴選與專業培訓。從用牙齒夾住筷子練習標準微笑的「小海豚」禮儀助理，到熟悉媒體服務流程的主媒體中心義工；從負責後勤支援的長者志願者，到活躍在賽場邊的青年啦啦隊，他們在各自崗位上反復打磨細節，將專業刻進每一個服務瞬間。他們深知，自己不僅是服務者，更是香港的文化使者，用真誠態度與友善笑容，向全國人民展示香江的動感與魅力。

筆者認為，統籌一場覆蓋三地、涉及萬人參與的全國性大型賽事，其複雜程度可想而知。從啟德體育園的世界級場館調度，到跨境賽事的無縫銜接；從逾600名港隊運動員的參賽保障，到1.6萬名義工的協調管理，每一個環節都凝聚着工作人員的辛勞付出。面對制服延遲這樣的小插曲，筆者希望大家更應秉持包容之心，看見背後的協調難度與主辦方的積極應對，而非以偏概全質疑香港的辦賽能力。

如今，全運會的競技正酣，開幕式的餘溫猶在，來自全國各地的健兒在灣區賽場上追逐夢想。香港義工們或已穿上嶄新制服，或仍身着便服，但他們眼中的熱情、服務的專業從未打折。這場盛事的成功，不僅在於運動員的精彩競技、開幕式的絢麗壯觀，更在於三地人民的同心協力，在於義工群體用行動詮釋的「為你，更精彩」的志願精神。制服遲到不代表初心缺席，短暫的插曲終將被盛事的輝煌與人心的溫暖所彌補。而香港義工們無服亦有光的奉獻，必將成為這屆全運會最珍貴的記憶之一，為香港融入國家發展大局、為建設體育強國書寫下生動的香江注腳。

作者高松傑是「香港再出發」共同發起人，香港菁英會副主席，九龍城「家維關愛隊」成員。



