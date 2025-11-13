來稿｜華二代Oliver Ma角逐加州副州長——有望攪動美國政壇的黑馬

來稿作者：曾馳遼



This guy’s really something!一個黑頭發黃面孔的華人，說一口流利的西班牙語，高高的個子健碩大方，表情儒雅中略帶靦腆，他時常做客西語裔的電視台節目，談論着拘留中心的財政黑洞，還有和他沒有半毛錢關係的巴勒斯坦兒童，「他們正在挨餓，shame on Isreal......」



一、他叫Oliver Ma：以夢為馬，不負韶華

今年28歲的Oliver Ma（馬沫克），出身留學生新移民家庭，從小就是個膽兒肥的孩子。

他7歲才到美國，是IQ測試達到135分的「天才兒童」，但因為上課聽不懂而被分類成「English Learner」（英文學習者），三年後卻用英文發表中篇小說《Gladiator's Dilemma》（中文版《格鬥士的抉擇》）。16歲便開始打工：做過泳池救生員、水球教練、給報社撰稿、寫小說掙錢。

從小就讀公立學校，住在新移民眾多的洛杉磯東區，外向的Oliver交友甚廣，各族裔文化、美食大爆棚。他的西班牙語說得和中文一樣流利，可以做客西語電視台接受采訪。公立學校一路拼到Berkeley（加州大學柏克萊分校），他最終進了Havard Law（哈佛大學法學院）。為了組建足球隊招攬前鋒（他自己是守門員），他又報考肯尼迪學院，結交了世界各國有抱負的朋友。

畢業後進入ACLU（美國公民自由聯盟）做了民權律師，穿梭於拘留中心和法院之間，經常是無償法律援助。他曾起訴移民與海關執法局（ICE），反對利用拘留中心撈取暴利。他的競選完全由民眾資助，無億萬富翁或企業PAC（政治行動委員會）支持。

可以說他就是個毛頭小子楞頭青，沒錢沒背景沒資歷，就是個膽兒肥，Oliver的口頭禪是「kick ICE out of California」（將美國移民和海關執法局（ICE）趕出加州）；他要作為「華二代」雄起，參加加州副州長競選。

二、天啊！遇上「攔路虎」了！

Oliver 前邊站着一群赫赫有名的政壇大佬：單單初選，民主黨方面就有現任State Treasurer（州財政部長）、現任Chief Service Officer（首席服務官）、現任State Board of Equalization（州公平委員會委員）、現任Senate Minority Leader（參議院少數黨領袖）、前州參議員、前市長、還有競選過眾議員的唱片發行人…..滿漢全席了！

Holy Cow! Lions in the way!（天啊！遇上「攔路虎」了！）

加州副州長（Lieutenant Governor）選舉將於2026年11月3日舉行，非黨派初選（top-two primary）定於2026年6月2日。現任副州長任期屆滿無法連任，將競選州財長，而現任財長將競選副州長，互相背書。這一齣戲是不是有點熟悉啊？你懂的！

加州2026年副州長初選引發了底層民眾和年輕選民的廣泛批評，特別是針對民主黨候選人中眾多老面孔（Career politicians）交換職位（Musical chairs）的現象。這不是「民主更新」，而是「內部洗牌」，是共濟會（Free Masonry）的石匠文化。不僅扼殺年輕人的上升途徑，也忽略了加州面臨的住房危機、無家可歸問題和高稅收等民生痛點。

2024年選舉中，加州年輕選民投票率下降7.7-12.7%，部分歸因於對「老面孔」的厭倦。PPIC調查顯示，55%的加州人認為州政府「太封閉」，交換職位加劇了這一觀感。

三、是黑馬？還是白費力氣？

Oliver馬是匹「黑馬」嗎？還是beat a dead horse（白費力氣），做出一個無望的選擇。

一位網友繪聲繪色地說：「一聽說他要競選副州長，我就頭皮發麻（get the goosebumps）像觸電一樣。」因為一群高大上競爭者，個個都比他資歷深厚、歷練老道。

而一些深諳加州政壇的社會名流，對Oliver競選副州長，並不看好。有的說這孩子太狂，應該先從市議員、州議員選起，得到政黨的認可之後，再圖進取。

有的說這孩子太嫩，不了解社會、不知道政治有多黑——拼錢拼圈子，政壇大佬誰會給一個初出茅廬的毛頭小子「背書」？

一位精神健康專家甚至擔憂：作為民權律師，天天出入監獄面對愁眉苦臉，若說Oliver患了某種程度的「強迫症」，也不無可能。

四、曬着加州太陽長大

引用《侏羅紀公園》（Jurassic Park）作者伊恩·馬爾科姆（Ian Malcolm）的一句名言：「生命會找到出路。（Life finds a way.）」 為了打破既有政治的沉悶格局，Oliver不想按部就班混跡官場，他勇敢地選擇「一步到位」，競選副州長。

Oliver的競選不依賴億萬富翁或企業政治行動委員會，而是由千千萬萬個你我：鄰居、父母、學生和勞工推動。Oliver說：「讓我們一起打造一個以人為本、公平正義、可持續性和引領希望的加州。」

放眼加州的選票版圖，根據2023年美國人口普查局（U.S. Census Bureau）數據，加州18-34歲年齡段（通常定義為年輕人）的居民約佔全州人口的30%。西班牙裔 / 拉丁裔約 40.4%；白人（非西班牙裔）約 34.7%；非裔約 5.4%；亞洲人總體約 15.1%；華裔約 4.8%；印度裔（Asian Indian）2.4%；穆斯林裔1% ；美洲原住民和太平洋島民 0.7%；擁有兩種以上血統 3.08%

五、Oliver展現三大優勢

這是一幅清晰的政治版圖。問題在於，誰能團結，誰能說服，誰能代表？誰和選民更有親和力！

第一，作為民權律師，Oliver每天的工作就是幫助少數族裔弱勢群體，在加州人口結構中，他在拉丁裔、華裔、非裔、印度和穆斯林裔這些非主流文化少數族裔親和力強大。工作性質給他提供了潛在的優勢。

第二，加州白人群體自由派佔人數居多，與Oliver的政治理念頗多相似之處。維民主黨建制派給誰背書呢？這是一個不可控因素。加州擁有眾多教育程度高的選民，僅加州大學系統（UC）和州立大學系統（CSU）就有33所分校，每年畢業生數量約為20萬人，保證了教育群體的支持力度。

第三，加州百分之三十的年輕人，對Oliver的認同是可以期待的，他在TikTok等網絡媒體平台動輒數萬的粉絲和5,000萬點擊率，證明他們的契合度非常高。Oliver自幼成長於公立學校，和移民孩子與普通民眾可謂「無縫對接」。Oliver是自己人，我們是同溫層生態。

總而言之，選民厭倦了老面孔多年在位，互相換來換去。他們喜歡Oliver：This guy’s really something! 一個黑頭發黃面孔的華人，說着一口流利西班牙語，高高的個子健碩大方，表情儒雅中略帶靦腆，做客西語裔的電視台節目，他談論着拘留中心的財政黑洞，還有和他沒有半毛錢關係的巴勒斯坦兒童，「他們正在挨餓，shame on Isreal……」

六、素人KO大佬的故事比比皆是

美國應該是有政治抱負者的夢工廠，巴菲特（Warren Buffett）說「我沒有什麽特別的能力，我之所以成功是因為我在美國。」其實素人KO大佬的故事比比皆是。

肯尼迪（John Kennedy）VS尼克松（Richard Nixon）：美國第一場電視辯論，帥哥用形象和口才擊敗政壇老手；

克林頓（Bill Clinton）VS老布什（George Herbert Walker Bush）：來自小石城的克林頓年輕朝氣，一句「笨蛋，問題在經濟」扳倒聲名顯赫的戰爭英雄。

奧巴馬（Barack Obama）VS希拉里（Hillary Clinton）：希拉里被視為「建制派」（establishment），代表克林頓的「舊政治」；而非洲裔的奧巴馬是哈佛法學博士，演說魅力四射，並利用新興社交媒體整合選民數據，精準動員十分到位。

紐約新市長候選人，33歲的印度裔民主黨提名人Zohran Mamdani（曼達尼）以壓倒性優勢（最終輪次56.4%），擊敗前州長Andrew Cuomo（科莫），創下重大冷門。

七、低頭認命無法免於恐懼

肇始於1980年代的留學生「華一代」，將美國視為民主自由的山巔之城。而儒家文化中庸處世教育為本，以為好好讀書埋頭苦幹便可安身立命。

早年華工參與美國橫貫大陸鐵路建設，使美國在19世紀國力日新。但是吃苦耐勞的美德沒有獲得佳譽，反而招來一個「排華法案」。後經數代有識之士努力，華工的歷史貢獻才得到肯定。

而今人工智能（AI）時代，華人又成中流砥柱。根據2025年最新數據（如SCMP報告），全球頂尖100名AI專家中，約65%為華人血統。AI教父——英偉達的黃仁勳、META天價延攬的汪滔（Alexandr Wang）、機器深度學習先驅吳恩達 (Andrew Ng) 、斯坦福教授機器視覺佼佼者李飛飛 (Fei-Fei Li)…..數風流人物，還看今朝！

無情的是，排華的幽靈又在嗜血復活。中美關係步入「修斯蒂德陷阱」，惡性的世紀競爭已不可避免。我們不管怎麽自我約束亦無法免於恐懼。華人教授申請不到新的科研經費，科技工作者遭到莫須有的質疑，政府部門、敏感科技領域和頂尖學府設下各種限制。有些地方華人買房都會遭遇冷眼對待。我們一遍遍被暗示：「這不是你的領域。」

八、「兩條腿發力」撐起後代的平等

和健身一樣，好好讀書的「一條腿」無法deadlift（硬舉）；要選舉公職並奪回話語權，兩條腿發力才能Squat up（深蹲），給我們的後代撐起平等的生存空間。經濟基礎決定上層建築。伴隨教育、科技和經濟的成功，華人政治崛起悄然來臨，Whatever Will Be, Will Be（世事難料，順其自然）。

溫斯頓·丘吉爾曾說：「我們站在歷史的十字路口，決定我們命運的，不是我們面臨的危險，而是我們的選擇。」不在餐桌旁，就在菜單上。

有人坐而論道，有人憤然而起。 Oliver的身體力行，證明「華二代」敢於擔當，他們比「華一代」更適應美洲大地，他們擺脫了新移民的政治羞澀，更有了主人翁的氣魄與風範。Oliver說「We are really kicking things off.（我們真的要幹大事了！）」

九、華人對得起美利堅！

從1865年修建太平洋鐵路，推動美國進入鍍金年代，到今天的人工智能，華人用汗水和智慧、乃至生命，塑造了美洲的繁榮。

面對不平一聲吼：我們對得起美利堅！！！

Oliver Ma所代表的一類政治力量——即以結構性正義、社會福利擴張、公共利益干預為核心的進步派，在加州這種大州土壤中有一定潛力。他的多元文化背景（亞裔移民、會講西班牙語、形象陽光清新、哈佛法學博士）似乎讓各個階層和各族群看到希望，看到改變的機會。但要在2026年州級選舉中贏得主流支持，並在任期內將這些主張轉變為可操作、可持續政策，是極為艱巨的任務。

筆者今年前往坦桑尼亞東非大裂谷的源頭——被譽為「人類搖籃」的奧杜威峽谷（Olduvai Gorge），深深地感悟到：智人走出東非大裂谷進入了全新的環境，即僥幸艱難又富於挑戰，於是進化出了食物鏈頂端的人類文明。

華人從浩瀚的太平洋彼岸不遠萬里來到這裏，受到東西兩大文明的滋養熏陶，碰撞出最優秀的基因和智商，Life finds a way。Oliver的勉力壯行，好像聽到了華二代的鏗鏘宣言：他們將荷爾蒙噴發，他們要重塑歷史、他們會大師輩出。

作者曾馳遼。



