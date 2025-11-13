澳洲來鴻｜特朗普從亞洲回家後

作者：傑夫·雷比（Geoff Raby）

翻譯：楊志剛



如果有人對世界秩序的變化仍有懷疑的話，那麼看到美國總統特朗普（Donald Trump）上月底在空軍一號登機門口揮舞拳頭、轉身離開亞洲飛回華盛頓的那一刻，應該徹底消除了最後的一絲懷疑。



就在那幾級登機梯上，特朗普象徵性地背向亞洲，放棄了亞太經合組織（APEC）領導人峰會，把舞台留給了這個區域的新主角：中國。

特朗普對APEC一向無甚興趣。他缺席了2018年在巴布亞新幾內亞舉行的峰會；在他之前，克林頓（Bill Clinton）和奧巴馬（Barack Obama）也因國內政治危機而各自缺席過一次峰會。事實上，APEC領導人峰會是澳洲前總理基廷（Paul Keating）的構想和落實的，目的就是要讓美國保持在東亞最高層級的參與。

這次峰會在韓國舉行，而特朗普亦飛去韓國，但目的卻是為了與習近平舉行雙邊會晤。與習會面之後，特朗普說「滿分是10分但這次會議獲12分」，然後馬上轉過背離開韓國。除俄羅斯外，其他所有APEC成員國領袖都在場。除了令東道主韓國嚴重丟臉之外，特朗普亦傳遞了清晰訊息給這些國家領導人：重要的唯獨中國。

雖然雙方會談的具體細節仍不多見，但外界已經對關稅、稀土、芬太尼、大豆等議題的成果爭相解讀。然而，這次會晤的歷史意義，卻鮮有人提及。

重要的意義在於：美國政府首次正式承認中國是「平等的競爭對手」。中國如今能以其人之道還治其人之身，而美國已接受這一現實。另一重要意義是：中方願意接受「G2」這一表述，即中美兩國共同管理全球秩序。此前中國一直對這個說法極度抗拒。

對習而言，與特朗普的會面在中國國內被視為一場外交勝利。對任何政治領袖而言，國內受眾始終是最重要的。中國自從近期撤換了九名高級將領後，外界對習近平的權力基礎便議論紛紛：這是強化權力的表現，還是顯示他的地位受威脅？然而習近平在APEC峰會上停留三天，與各國領袖頻繁互動，顯示他對自身地位的自信。無論之前有多少猜測，這次會面無疑進一步鞏固了他在國內的權威。

澳洲國防部長馬勒斯（Richard Marles）近日在馬來西亞與美國「戰爭部長」赫格塞斯（Peter Hegseth）並肩召開記者會時，重複了那句早已陳腔濫調的口號：澳美兩國要在區內「維護以規則為基礎的國際秩序」。

這句老掉牙的口號，真正意思就是「圍堵中國」，這口號聽起來頗為高尚，但真正破壞「規則秩序」的，恰恰是美國。赫格塞斯當時對此保持沉默。

馬勒斯以及澳洲的國防決策圈似乎還沒意識到，在特朗普的領導下，世界已經變了。其實，這一點在特朗普上任之前就已有人警告過。

倘若有人仍未注意到：赫格塞斯在與馬勒斯會面後於社交平台X上發文稱：「在特朗普總統與習主席舉行歷史性會晤之後，......我也與中國國防部長舉行了同樣積極的會談......我們一致認為和平、穩定與良好關係是兩個偉大強國的最佳道路......這次歷史性的『G2』會晤為美中兩國的永續和平定下了基調。」

美國戰爭部長進一步指出，美中兩國將設立「軍方對軍方」的對話渠道，以避免衝突、緩解危機。這與澳洲一再強調的「和美國共同維護現行秩序」口徑，形成鮮明對比。

澳洲的國家安全官僚體系長期未能理解大國關係的本質，他們過度依賴盟友關係、戰友情誼、共同歷史與價值觀，這導致他們在地緣政治權力運用上極度力不從心。特朗普的作為，猶如一場冷水浴，讓他們清醒。

因此，那些早已擔心中美重回大國關係、澳洲將被擱在一旁如孤鳥立石的人們，如今會看到他們的憂慮成真。當然，特朗普政府反覆無常、難以預測，但若就表面而言，澳洲安全體系的基礎確實已被撼動。

特朗普政府上任還不到一年，卻已重塑全球地緣政治格局。很難想像三年後的世界會變成什麼樣子。

澳洲總理阿爾巴尼斯（Anthony Albanese）在應對這場地緣變局時顯得靈巧老練，成功在特朗普政府與中國領導人之間為澳洲找到平衡位置，這是他的外交成就。然而，他的防長和外長卻明顯脫節、落伍。世界已變，他們仍停留在過去。

澳洲國防部長和外交部長這種否認現實的心態，讓人聯想到上世紀六、七十年代那批保守派防長與外長，即使親眼目睹大不列顛世界的崩塌，也拒絕承認現實，更不願作出準備。如今，我們正在見證同樣一種刻意的拒絕：拒絕看清顯而易見的真相，也拒絕為新時代做出準備。

作者傑夫·雷比（Geoff Raby）於2007年至2011年任澳洲駐華大使。著有《中國大戰略與澳洲的未來》（2025年5月第二版）與《大博弈開局》（2024年11月），由墨爾本大學出版社出版。



原文於11月11日刊登於澳洲時評網站 Pearls and Irritations。中文版由香港01「揚言自得」專欄作者楊志剛獲授權翻譯、刊登。



文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



