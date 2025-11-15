來稿｜「五講四沒」成為打開中國社會輿情盲盒的鑰匙

來稿作者：田暢



互聯網既是可以成為一個善解人意的地方，也可以成為一副躲藏在人性背後的醜陋面具。現如今「中式互聯網」的高速發展已經悄然改變了中國社會整體發展思路，同時也在將中國輿論場的架構進行重構。殊不知正是這樣對於社會治理來說的一種「新業態」，也就催生出一種「五講四沒」的互聯網人設格局。



五講四沒的潛規則

所謂「五講四沒」對於經常瀏覽中國社交媒體的讀者會有着切身感受，就是那些以「講事實、講思維、講真相、講科學、講社會」的博主們，會遇到「沒群聊、沒朋友圈、沒帳號和沒發聲空間」的境遇，隨之帶來的影響是當一起民間輿論事件發生時，往往看到的不是討論，而是一張張透着泛藍色的通告，慢慢的社會性事件討論逐漸消失在這些可遇不可躲的「潛規則」裏。

如今，越來越多的中國人將互聯網視為是一種「道德擂台」，稍有不注意就會弄得十分狼狽。從隔靴搔癢的女性權力爭取，到地鐵偷拍事件頻頻出現，處於「後真相時代」的中國社會往往因一個小而簡單的事情弄得滿國風雨，而輿論的爆發也是逐漸成為地方政績考核掛鉤指標；若是處理得當，讚揚聲分分鐘鐘到來，若是處理偏頗，指責聲如潮水般洶湧而至。

弄假成真的後真相

所謂「後真相時代」，是原來的「實踐是檢驗真理的唯一標準」，轉變為「真理規定了實踐的形式」，即將假設性、自定義的內容作為整件事或物的焦點，而非是強調事實，最後形成「弄假成真」的結果。

不難看出，因為社會性輿論風暴的死亡，正在成為當前整個中式互聯網輿論場在發展中的一個難以去除的病灶。以前中國講「五講四美三熱愛」——這個源於上個世紀八十年代的思想教育宣傳工作鼓勵大家，踐行精神文明建設，宣傳人性美，可現在重新看這個「道德擂台」上所爭論的內容，人性美的蹤影卻早已悄然消失。

輿論風暴的推助器

標簽化的魔幻定義正在成為影響中式互聯網輿論風暴的助推器。往往一些原本看起來很不起眼的事件只要加上標簽，就立刻成為對立面的鬥爭點；而這些標簽看似普通其實都是一種以偏概全的無病呻吟。比如，今年大陸國慶假期中國人跑到新加坡旅遊到處都是，然而只是一些遊客的個人素質問題，變為中式自媒體口中的「中國人大鬧獅城，引發本地居民憤怒」等等，將中國人與新加坡人瞬間對立化，也是一種有損兩國形象之事。

此外，標簽化的問題也是導致在中式互聯網裏，難以平息對一件事求真相的戾氣。往往當一些涉及企業或者名人的消息一出，比如於朦朧事件、胖東來事件，馬上全民就化身偵探柯南，甚至小道消息比官方還要快，最後就出現寧願相信小道消息也不信官方的「後真相時代」的輿情格局。

膽戰心驚的開盲盒

慢慢地當這種輿情透明度逐漸成為大家開「輿情盲盒」首先要考量的前提時，原本對於那些深受其中的當事人們會變得更加焦慮，一些關乎生命健康權的熱度逐漸淪為「流量」留給旁觀者們最後的毒藥。中國有一句話叫「一朝被蛇咬，十年怕井繩」，當一些熱點輿情事件發生時莫名其妙不相干的企業或者個人躺槍，以至於抱着「多一事不如少一事」的處理原則，索性就不再為自己發聲，這種看似是一種輿情上的躲避，實則是多半擔心說錯一句話，可以毀掉半數心血。

縱觀當下，中國人不需要的是一種「礙手礙腳」，更多的是需要一種「大鳴大放」的存在。正是從根本上改變輿論思維，才會讓這個「輿情盲盒」開得不那麽「膽戰心驚」。

