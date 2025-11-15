來稿｜「綠色家居」指南：一文看懂如何慳電費、賺回贈、減垃圾

來稿作者：曾善珩、陳凱婷、劉鋭業博士



隨着氣候變化和能源危機成為全球焦點，市民越趨關注綠色、低碳的生活方式，讓環保家居成了近年興起的潮流。讓我們從智能家居、垃圾分類，以至屋頂安裝太陽能板，探討如何踏出「綠色家庭」的重要一步。



節能家居：LED與智能科技的力量

想打造綠色家居，不一定要花大錢，只要改變生活習慣。照明方面，LED燈比傳統鎢絲燈省電約80%，壽命可長達25,000小時。假設家庭每天開燈6小時，全面換成LED燈泡，一年可節省約100度電，減少約50公斤碳排放，既省電費又環保。

智能家居技術進一步提升能源效率。智能插座和智能冷氣可透過手機控制，外出後若忘記關電，也可一鍵操作；感應燈或定時開關則可在無人時自動關閉，避免長期浪費。這些裝置雖然初期投資稍高，但長遠能有效降低用電量。

太陽能板：免電費還是回本投資？

「上網電價計劃」（Feed-in Tariff，簡稱 FIT）是政府於2018年推出的再生能源政策，鼓勵市民在屋頂安裝太陽能系統，目前的回購價為每度電2.5至4元，計劃將持續至2033年底。屋主需支付自用電費，而由太陽能產出的電量則以較高價售回電力公司，收入再用作抵銷日常開支。

當然，能否透過太陽能板「零電費」會受日照、屋頂方向、系統效率與維修成本等影響，但長遠可穩定回報、降低碳排放，並讓家庭參與再生能源發展，確實是一項具環保與投資價值的選擇。

垃圾分類：從源頭減廢開始

根據環境及生態局公布的數據，本港於2023年每日人均產生1.44公斤都市固體廢物，雖較2022年的1.51公斤略為下降，但整體水平仍然偏高。以全港七百多萬人口計算，意味每日產生超過一萬公噸的垃圾，相當於數百輛雙層巴士的重量。然而，整體回收率僅約33%，即每日仍有近三分之二的廢物最終送往堆填區。

要改善這情況，並減少對堆填區的負擔，我們每人都可出一分力。現時全港十八區均設有「綠在區區」回收網絡，已由早期約160個收集點擴展至超過500個，未來更計劃增至800個，方便市民回收膠樽、玻璃樽、金屬罐及紙張等可再造物料。 當然，市民更可透過簡單改變行為支持減廢，例如購物時拒絕過度包裝、減少即棄用品、將舊衣物與玩具捐贈予慈善機構。這些小行動看似微不足道，卻能大幅減少進入堆填區的垃圾量。

綠色家居不只是潮流，更是實踐可持續生活的關鍵一步。無論是運用節能科技、安裝太陽能設備，還是培養減廢與回收的習慣，每個選擇都能為地球減輕負擔。當越來越多家庭願意以行動支持環保，城市的低碳轉型便能真正落地。打造綠色家園，其實就是為下一代創造更清潔、更宜居的未來。

作者曾善珩、陳凱婷是ESG平台創辨人；作者劉鋭業博士是香港理工大學專業及持續教育學院學生事務總監及高級講師。



文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



01論壇歡迎投稿。請電郵至01view@hk01.com，附上作者真實姓名、自我簡介及聯絡方法。若不適用，恕不另行通知。香港01保留最終編輯權。