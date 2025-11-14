平機會｜投票無障礙　共融創未來

作者：林美秀



2025年立法會換屆選舉將於12月7日舉行。這次選舉對香港未來發展至關重要，大家的一票有助構建更共融、和諧的社會。參與投票不僅是行使公民的基本權利，更是履行公民的重要責任。作為推動平等機會的法定機構，平機會多年來致力建設一個多元、平等、共融的社會，讓所有人不論性別、家庭崗位、種族背景或身體狀況，都能夠享有平等機會全面參與社會，包括參與政治以及行使投票的權利。我呼籲市民在投票日踴躍投票，一起投入選舉，共創未來！



實地視察投票站

確保投票無障礙

香港是一個匯聚不同文化背景人士的國際都市。目前，香港少數族裔的人口約62萬 ，佔整體人口的8.4%，而殘疾人士的人口則超過53萬，佔整體人口的7.1%。與其他市民一樣，只要已登記成為選民，他們同樣享有投票權利，參與選出愛國愛港的賢能之士，為他們發聲。

為了確保有不同需要人士都能平等地使用投票設施和獲取選舉資料，平機會在過去多屆選舉均有在投票日前視察模擬投票站，了解為有特別需要的投票人，包括行動不便、視障、聽障和不同種族人士等而設的便利措施，以方便他們參與投票。

實施多項便利措施

協助不同需要人士

平機會亦樂見在今屆選舉，選管會及政府實施多項便利措施，協助有不同需要人士了解選舉及行使投票權利。考慮到一些少數族裔選民的需要，選舉事務處在今屆選舉將首次試行於灣仔及尖沙咀分別設立少數族裔人士專屬投票站，以便利投票日當天在錫克廟及九龍清真寺出席宗教活動的少數族裔選民投票。

選舉事務處亦製作了《無障礙選舉廣告須知》，鼓勵候選人提供無障礙版本選舉廣告，包括提供電子選舉廣告的純文字版本或無障礙版的可攜式文件格式檔（即PDF檔），方便視障人士透過輔助軟件聽取其內容；於宣傳影片或視頻中加上字幕或手語傳譯，協助聽障人士了解相關資訊；並為非華語人士提供英文或少數族裔語言的選舉資訊等。這些措施將有助促進數碼共融，讓所有人平等接觸不同的選舉資訊。

無障礙設施方面，超過九成的投票站會設於無障礙場地。行動不便或使用輪椅的選民若有需要，可提前申請到同一地方選區的另一個方便他們進出的無障礙投票站進行投票；選舉事務處亦會按需要協助安排復康巴士接載輪椅人士往返投票站。此外，投票站亦會為70歲以上的長者、孕婦及因身體狀況而難以長時間站立排隊的人士設立特別隊伍，優先安排他們領取選票，並在投票站內設立座位區，供他們輪候時休息。這些安排反映選管會不只關顧殘疾人士，更將便利措施延伸至其他有需要人士，這與平機會一直推動的平等參與的原則概念一致，在不同範疇考慮不同人士的需要。

支援照顧者投票

兼顧家庭與公民責任

除了殘疾和非華語投票人士，政府亦有措施支援照顧者進行投票。當局會向長者中心及殘疾人士地區支援中心提供一次性的資助，便利它們於投票日安排車輛和工作人員接送有需要的長者、殘疾人士及其照顧者前往票站投票，並在照顧者前往投票期間提供看顧服務，使他們履行家庭責任之餘，亦能兼顧公民責任，安心投票。

平機會亦樂見，選管會及選舉事務處為便利入住安老院或殘疾人士院舍的院友投票，將試行在今次選舉於院舍所處的建築物內設置「院舍外展投票站」，為11間安老院及4間殘疾人士院舍提供投票服務，讓院友可以在熟悉、安全又安心的環境下按照自己的意願行使投票權，而行動不便的院友亦無需舟車勞頓返回其原屬投票站進行投票。

呼籲市民踴躍投票

共建關愛共融未來

作為香港的一分子，平機會亦全力支持是次選舉。除了透過社交媒體發布帖文和製作「投入選舉 共創未來」為題的短片，我們亦透過電郵、電子通訊及向全體員工和委員發信，呼籲平機會持分者、委員、員工及其家人踴躍投票。平機會亦會為有需要的員工提供可行便利，協助他們履行公民責任，在選舉當日參與投票。

大家的每一票，都是塑造香港未來的重要力量。平機會呼籲各位市民於12月7日踴躍投票，選出心目中的立法會議員，共同建設關愛共融的香港，開創更美好的未來。

作者林美秀是平等機會委員會主席。



文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



01論壇歡迎投稿。請電郵至01view@hk01.com，附上作者真實姓名、自我簡介及聯絡方法。若不適用，恕不另行通知。香港01保留最終編輯權。