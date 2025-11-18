來稿｜為奧運奠基，為城市賦能——維港水上中心驅動東九龍升級

來稿作者：鹿崇崗



粵港澳聯合承辦第十五屆全運會，加上香港特區政府對申辦2036年奧運會表達興趣，標誌著香港體育發展已進入新階段。然而，本港目前仍缺乏符合奧運標準的賽艇、皮划艇及立划板等水上項目競賽場地，成為實現「盛事之都」願景的明顯短板。



目前本地水上賽事多依賴沙田城門河，但其寬度僅容六條賽艇賽道，且受天然水流與風速干擾，難以滿足國際賽事對水面穩定性與公平性的嚴苛標準。為此，我們建議：將觀塘避風塘系統性改造為奧運標準的城市水上運動中心，並充分參考東京「海之森水上競技場」的技術與營運經驗。

策略定位：從避風塘到國際級賽道

觀塘避風塘毗鄰啟德體育園，坐擁維港核心水域，極具改造為高水平賽場的潛力。我們提出以下方向：於靠近前啟德跑道一側規劃八條標準賽道，全長2,000米、寬119米，符合國際賽艇聯合會八艇並行競速要求。此佈局僅使用避風塘靠啟德南岸的部分水面，不影響中部至觀塘海濱長廊的主要水域，確保日常航行與景觀視野不受阻礙。

改造工程將完全保留避風塘原有功能。無論是賽事期間還是平日，該水域仍繼續為遊艇提供停泊空間，颱風季節時亦維持其避風功能。我們通過在出口處設置智能水閘系統，實現內外水位靈活調控，既不阻擋船隻進出，亦確保賽道水面平穩，誤差控制在0.3m/s以內。

為進一步優化競賽環境，我們將依據風速模擬數據，沿賽道外緣設置分段式防風林與防風網，並參考海之森實證有效的消波裝置，於賽道邊界與護岸設置相關設施，將波浪影響降至最低，確保比賽公平性與運動員表現。

全球視野：水上賽場驅動城市轉型

國際案例證明，卓越的水上賽場能成為城市活力的催化劑。

英國亨利皇家賽艇會融合歷史傳統與高端社交，打造獨特賽事品牌，顯著拉動區域經濟；波士頓查爾斯河大賽以全民參與為特色，每年吸引上萬選手與數十萬觀眾，形成龐大消費生態；東京戶田賽艇場作為1964奧運遺產，成功轉型為競技與社區生活並存的公共空間。

這些案例共同指明：水上賽事設施是城市更新與經濟提升的戰略資產。

水陸聯動：建構東九龍發展新引擎

本案不僅是體育設施的補充，更是啟動區域升級的策略支點。啟德體育園的世界級陸上設施，與改造後的觀塘避風塘水上賽場，將形成全港獨有的「水陸雙飛」體育綜合體。

這種協同效應遠超賽事本身：兩者可共享媒體中心、運動員服務與贊助資源，形成規模經濟；更可作為樞紐，向北輻射九龍灣第二CBD的商業動能，向西連結觀塘舊工業區的文創轉型，向南整合鯉魚門漁村文化與維港旅遊資源，構建「體育+旅遊+商業+文化」的複合生態圈。

參考新加坡濱海灣（Marina Bay）的綜合開發模式，這裡可發展為全天候的「維港濱水活力帶」。平日是市民休閒與訓練的親水空間；賽事期間則轉變為吸引全球目光的舞台，帶動周邊酒店、餐飲、零售與文創消費，實現智庫所提「財務收益望逾300億元」的長期願景。這種多元化發展模式，正符合澳洲前奧運划艇運動員Rachael Kininmonth所倡導的香港「體育經濟產業化」理念。

實施路線：分四大階段進行

香港擁有世界級的海港與體育發展雄心。通過系統性改造觀塘避風塘，我們不僅能補齊關鍵設施短板，更能為東九龍注入持續活力，為申辦2036年奧運奠定堅實基礎。讓我們以專業規劃與創新理念，共同打造香港體育與城市發展的新典範。

