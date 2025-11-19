園遊．杏林｜冷鋒來到流感活躍　快打疫苗人人有責

園遊．杏林｜梁堃華醫生

冷鋒來訪，街上市民紛紛添衣保暖。乍暖還寒，捧着一杯熱飲，讓暖意包裹指尖，呷一口香醇熱茶，讓暖意散發全身，冬日已悄悄來臨。正當大家想好好享受冬日浪漫氣氛之際，「它」總會冒出來破壞氣氛。「它」會令人發高燒、肌肉酸痛、喉嚨如刀割等。每年氣溫驟降時，作為家庭醫學醫生，內心總會不禁緊張起來，因為流感正在咄咄逼人。



今年夏季流感遲到

慎防冬季無縫接軌

身邊不少朋友問筆者，明明已經十一月了，為何新聞報道仍指本港正值「夏季流感季節」？那甚麼時候才開始「冬季流感季節」？香港的流感一般於每年一至三 / 四月和七、八月較為流行，而本港今年夏季流感季節較以往出現的時間遲，所以十一月仍處於夏季流感季節。

觀乎目前流感數字，流感活躍程度暫時沒有明顯上升。門診大概一成患者有上呼吸道感染徵狀，入院數字亦差不多。但由於天氣轉冷，流感病毒會存活較長時間，個案亦會隨之增加，有機會變成冬季爆發。醫管局會密切留意情況，有需要時會靈活調配人手，增強應對能力。

病毒變異防不勝防

慢性病患尤其高危

流感的破壞力之所以如此巨大，主要因為流感病毒基因變異速度快，或令病毒傳播力增強，往往令市民措不及防。早前英國有研究發現流感病毒，特別是H3病株基因有抗原漂移的情況，實在不可掉以輕心。要特別注意一些高風險人士，包括兒童、孕婦、長者和慢性疾病人士，例如心臟病或慢性肺病患者，當天氣較冷，可能會誘發病情。

除了注意保暖，市民應盡快接種季節性流感疫苗保護自己。目前本港接種疫苗數字仍然偏低，或許是已經歷數年疫情，部分市民對接種流感疫苗已變得鬆懈。然而，流感往往對兒童、長者和長期病患者都來得特別兇險。「它」絕對不止是普通傷風感冒。市民切勿心存僥倖，等流感病毒「殺到埋身」才驚覺其嚴重性。

絕非普通傷風感冒

嚴重併發可奪性命

流感除引致上呼吸道感染，亦可能併發肺炎；本身患有哮喘、慢性阻塞性肺病患者，感染流感後可能誘發急性發作，出現呼吸困難。流感更會增加心臟負荷，容易誘發心臟病、急性心臟衰竭等。此外，過往有多宗嚴重個案，有小朋友感染流感後併發腦炎，部分甚至不幸離世，實在不容忽視。

十二月仍未到，很多商場已陸續掛起燈飾佈置，聖誕氣氛漸濃。近日留意到內地、日韓和英國等流感個案數字均有上升，市民如果計劃聖誕假期到這些地方旅遊，更應盡快接種疫苗。由於疫苗需要約兩星期才會在人體產生有效抗體，市民應及早接種，守護健康。

秋冬防疫，人人有責。接種疫苗，不但保護自己，更是對家人和社會的責任！

作者梁堃華醫生是醫院管理局家庭醫學中央統籌委員會主席。



「園遊．杏林」欄目由醫管局醫護人員撰寫。



文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



01論壇歡迎投稿。請電郵至01view@hk01.com，附上作者真實姓名、自我簡介及聯絡方法。若不適用，恕不另行通知。香港01保留最終編輯權。