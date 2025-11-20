我的九龍城｜全運會啟示：九龍城區作為體育精英化與普及化的橋樑

九龍城區議員｜黃馳

香港在第十五屆全運會展現了卓越的競技實力，在游泳、單車、劍擊等個人項目中屢創佳績，令人振奮。這些成就，反映了運動員與教練的辛勤付出，以及本地精英體育培訓體系的成效。然而，一個值得探討的現象是，這些獎牌搖籃多為個人項目；相反，像籃球、足球、排球等擁有廣泛群眾基礎、深受市民歡迎的團體項目，在競技水平上仍有提升空間，未能與國家級乃至地區級頂尖水平全面接軌。這種差異背後，是香港體育發展模式的一個重要課題，而九龍城區可在其中扮演重要角色。



香港的體育資源投放有其戰略考量，旨在於國際賽場上爭取佳績是政策三大要素的其中一環。因此，設立如「精英體育資助計劃」等資源，自然會傾向於在奧運會、亞運會等綜合性賽事中更具競爭力的個人項目。這種聚焦策略確實帶來了可見的回報，例如在單車、游泳等項目上培育出世界級運動員。然而，團隊項目的發展邏輯有所不同，其成功不僅依賴個人技術，更需長期的團隊磨合、戰術體系建設與龐大的後備人才庫。在資源相對有限的情況下，團隊項目在青訓系統、教練資源與球員退役出路等方面，面臨着更大的挑戰。

從普及到精英的轉化之路

以足球為例，香港擁有深厚的民間基礎，但業餘愛好者與職業選手之間存在斷層。學界球員在畢業前如沒有落戶於職業球會青訓，往往在畢業後或因生計前途等考量而離開競技舞台，導致人才流失。相比之下，香港七人欖球的成功，提供了一個寶貴的參考。它通過學校推廣、球會梯隊建設，以及像「香港國際七人欖球賽」這樣的標誌性賽事，成功打造了一個從「普及」到「精英」的完整生態鏈，證明了團隊項目在香港同樣具有發展潛力，儘管本地聯賽的建設仍需再加把勁。

此外，一些非一級資助項目，如「花式跳繩」與「滾軸溜冰」，也在國際賽事中屢獲殊榮。它們的共通點在於由民間社群強力驅動，訓練模式靈活，能適應城市的空間限制，並積極開拓國際非奧運體系的競技舞台，展現了強大的自發性與適應力。綜合「七人欖球」與這些非一級資助項目的經驗，香港的體育發展模式可作以下思考：

重構體育發展的可行路徑

要促進團隊項目與特色運動的發展，可在現有基礎上，探索更多元化的支援模式。例如，「九龍城區」便提供了有益的啟示。本區匯聚了不同類型的體育設施，從大型的「啟德體育園」場地到社區內的康文署場館，同時擁有深厚的學界體育文化底蘊（中學數量達36間之多)，區內學校與民間體育組織合作緊密（例如近年盛行邀請中學派隊參與的城市運動體育節)，形成了活躍的社區體育網絡。政府可參考此類社區成功經驗，從以下幾方面着手：

1. 推動「區域體育樞紐」計劃：以類似九龍城這樣體育氛圍濃厚的地區為試點，整合區內學校、場館與社區組織資源，為團隊項目建立區域性的青訓系統、社區聯賽，形成訓練與實踐的增長循環，強化「地區育苗」功能；

2. 深化「體藝文創」融合：整合九龍城區體育與本地文化、旅遊的潛力，為團隊項目賽事注入更多社區元素與商業價值，例如吸引企業於地區重要賽事日贊助提供商舖優惠、於比賽場地周邊舉辦文創/表演活動以收協同效應；

3. 建立多元項目人才庫：對跳繩、滾軸溜冰等已展現國際競爭力的項目，提供更系統化的後勤支援，協助其將成功的民間模式複製到更多學校與社區，培育本土特色體育品牌；

香港的體育發展正處於一個關鍵階段。在繼續鞏固個人項目優勢的同時，若能借鑒七人欖球的成功經驗與民間項目的活力，並善用如九龍城區所展現的社區力量，構建一個更能兼顧精英與普及、個人與團隊的體育生態系統，將能讓香港的體育實力變得更為均衡與深厚，讓不同禀賦的運動員都能找到屬於自己的舞台。

