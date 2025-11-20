來稿｜數量達標，熱誠待續——如何留住青年公職人才？

來稿作者：陳雅喬、賴翠茵



為鼓勵和吸納青年參與公共事務，香港特區政府自2017年起，相繼推出兩項重要政策，分別是「青年委員自薦計劃」及「青年參與倡議計劃」，旨在為有志貢獻社會的青年提供加入諮詢及法定組織的途徑。經過近十年的持續推行，已有數以百計的青年進入不同的相關組織，青年委員比例達至15%。然而，數字增長是否等同參與質量有所提升？深入評估這些青年委員的效能感與具體貢獻，對於政府未來持續吸納優秀青年參與公共事務，具有非常重要的政策意義。



為進一步掌握青年參與狀況，香港青年協會青年研究中心「青年創研庫」對29名目前或曾經獲委任的青年進行深入訪談，了解他們對委員會運作及自身參與的評價，並探討政府諮詢委員會於促進青年公民參與的成效，冀從中提出完善建議，長遠鞏固青年參與公共事務的熱誠。

增加創意發揮空間

大部分受訪委員指出，「工作效能感」是他們願意積極參與的關鍵因素，例如部分諮詢委員會的主要工作是審批活動撥款申請，行政事項及程序工作較多，且不少內容由秘書處預先準備，委員創意發揮空間有限。相比之下，有委員指出參與非政府組織及民間平台時，能夠「落手落腳」籌辦活動，滿足感及參與感更高。雖然諮詢及法定組織有全職公務員提供行政支援，委員的角色着重引入創新思維，但如何滿足青年委員渴望更深入參與的期望，為他們開拓更多參與及發揮的空間，是值得深思的課題。

此外，有青年委員反映履職初期缺乏系統性培訓和指引，須靠反覆摸索才能適應。由於缺乏可借鑒的經驗，且需掌握委員會運作方式及政府對委員角色的期望，對缺乏從政經驗的青年而言，往往面對「單打獨鬥」的困境，難以快速融入委員事務。內地及香港對參政者均有提供系統化培訓，例如內地的人大、政協，以至青聯委員，在任期內皆有履職培訓；「完善地區治理」後，當局亦有舉辦區議員培訓班。

建立履職支援計劃

青年參與政府諮詢委員會是「雙向選擇」的過程。政府一方面讓優秀青年人才通過諮詢委員會參與公共事務，而有志貢獻和服務社會的青年亦可獲得珍貴的學習機會和平台，進一步建立議政論政能力。青年委員比例連年上升，反映特區政府愈見重視青年聲音。因此，為他們提供履職培訓，既有助提升參與效能，亦能促進委員會的運作。我們建議設立「履職支援計劃」，針對新委員安排培訓工作坊，並在首年安排資深委員作為導師。此外，當局可考慮設線上平台，提供政策、程序、角色等參考資料，借助制度化培訓，協助青年快速適應，激發其參與效能，進一步培育公共政策人才。

不少受訪青年委員反映希望認識其他領域的青年委員，並向資深委員「取經」。我們認為半官方的組織形式更有效促進青年委員的交流和協作，因此建議成立一個由青年主導（youth-led）的社群組織或幹事會，在民青局支持下定期舉辦政策沙龍及圓桌會，邀請業界前輩及立法會議員等分享經驗，長遠凝聚一群有志服務社會的青年。

推動職場友善環境

此外，青年在發展個人事業及參與公職之間常面對時間取捨的難題。建議在職場環境中推動公共事務參與友善文化，由大型企業牽頭提供誘因，例如容許僱員每月安排4個工作小時出席委員會相關會議（佔一般職位每月工時的2.5%），為青年參與公共事務創造更有利條件及氛圍。

青年參與政府諮詢委員會，既是政府吸納青年聲音的重要渠道，更是培育公共行政及治理人才的關鍵。青年擁有熱誠與活力，若能透過制度化的支持，將熱情轉化為專業能力，定能為社會注入創新動力。政府宜積極投入資源及建立配套，讓青年在公共事務上發揮所長，長遠建立跨代及跨專業的協作治理模式。

詳情請參見：青協青年創研庫「2025年施政報告青年建議」。

作者陳雅喬及賴翠茵是香港青年協會青年研究中心「青年創研庫」社會民生組副召集人及屬下「2025年施政報告青年建議小組」成員。



文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



01論壇歡迎投稿。請電郵至01view@hk01.com，附上作者真實姓名、自我簡介及聯絡方法。若不適用，恕不另行通知。香港01保留最終編輯權。