仲點論政｜抓緊人民幣國際化機遇

仲點論政｜劉仲恒醫生

所謂萬事起頭難，雖然人民幣要取代美元仍然路途遙遠，但近年人民幣的國際地位確實顯著提升，尤其是在包括東南亞在內的部分地區。中美角力涵蓋多個層面，而在貨幣領域，國家的長遠政策便是推動人民幣國際化，以減少對美元的依賴，從而提升中國在全球的影響力。



在保持人民幣國內穩定的同時，國家亦致力促進人民幣在國際貿易與金融領域的使用。於此過程中，香港憑藉全球最大的離岸人民幣清算中心地位，成為人民幣向美元主導地位發起挑戰的關鍵試驗場。對香港而言，這是一項難得而重要的機遇，既因人民幣國際化是長期國策，亦因部分地區和機構為規避美國主導與制裁風險，愈來愈傾向採用人民幣作為結算貨幣，為人民幣走向國際化提供了良好外部環境。

為配合人民幣國際化，中國人民銀行於2015年正式啟動跨境支付系統（CIPS）。CIPS發展迅速，目前已連接117個國家和地區、超過150家直接參與者及1,413家間接客戶。連香港滙豐銀行亦因看準人民幣結算需求持續上升，近日宣布成為CIPS的直接參與者，並一躍成為系統內規模最大的外資直接參與機構。有國家長期政策作後盾，又獲滙豐「加持」，人民幣國際化前景自然更加亮麗，香港更不能錯過此一重大契機。

人民幣國際化的直接對手是美元，而近年全球確實出現「去美元化」趨勢。俄烏衝突爆發後，俄羅斯被排除於環球銀行金融電信協會（SWIFT）之外，作為大型經濟體，其轉向非美元體系加速了全球「去美元化」浪潮。僅在2023年，CIPS處理的跨境人民幣交易便超過600萬筆，折合金額高達約172萬億美元，交易量同比增長50.3%。

172萬億美元的規模不容忽視，而更重要的是，香港已在這波浪潮中成為受惠者。作為國家面向國際的門戶，香港在人民幣國際化進程中發揮關鍵作用，目前已是全球最大的離岸人民幣清算中心，處理約83%的全球離岸人民幣支付，日均清算量逾3萬億元。作為國際金融中心，香港具備完善制度及基建支撐離岸人民幣清算。人民幣國際化規模龐大、前景廣闊，若能把握好這股勢頭，對香港未來經濟發展的正面效益必然深遠。

從另一角度看，人民幣國際化亦與國家的「一帶一路」倡議高度契合。對於參與「一帶一路」的國家與地區，採用人民幣作為跨境支付與清算工具最為順理成章，其中東盟國家尤表現積極。不論從哪個角度審視，香港都應牢牢把握人民幣國際化帶來的難得機遇，切勿錯失。

