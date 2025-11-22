風起守護｜防治中風不能單打獨鬥　全人角度共築護腦防線

風起守護｜劉巨基醫生

朋友是位照顧者，最近有意親身了解如何預防中風和治療選項，於上月底參加了瑪麗醫院與香港大學中風研究組（HKU Stroke）合辦的「世界中風關注日」活動。她原以為只是看看展示板、聽醫護講解、問幾個問題、抄幾句重點已可。怎料現場更像一個「健康嘉年華」，她被多個互動攤位圍繞，除了HKU Stroke和中風專科的醫護，還有不同專職團隊、社區機構，甚至醫學生義工一起參與。她禁不住詢問筆者：「中風是醫療的事，為何不是只找醫生護士講解就好？」



我回應她：「防治中風需要全人角度，不只治療，還包括預防、復康和大眾教育。要做得好，必須跨界別合作，這才是關鍵。」她聽後便在會場認真走了一圈，先後路過HKU Stroke、中風專科團隊、營養師、物理治療師、病人資源中心、香港大學社區藥房、南區地區康健中心等攤位。

見她仍有點半信半疑，我提議：「不如親自試試各個攤位，看看有甚麼得着？」

半小時後，她興奮地分享收穫。原來她玩了「擲彩虹」遊戲，從營養師身上學懂與中風相關的飲食要點。她又用過營養分析工具HealthMaxx，明白食物營養如何影響「三高」（高血壓、高血糖、高血脂），而三高與中風風險息息相關，日常飲食應懂得精明選擇。

她亦參與復康訓練體驗，聽取戒煙、睡眠和血壓管理等的實用建議。期間向醫護、物理治療師等專職人員取經，還認識了其他照顧者與病友，彼此交流經驗、互相支持。

看着她手上滿滿的資訊單張和小禮物，想她定滿載而歸。她笑說：「這次把不同部門的專業知識，都變成帶得走的技巧和貼士，無論預防還是急救中風也用得上。原來防治中風，真的是每個界別也有角色。」

我補充說：「正因為要以『全人為本』，治療中風時，也需要不同專業背景的人員合作，才可做好照護與復康。」她隨即插話：「現場有不少學生義工。既然近年中風個案上升，會否考慮與更多界別合作，或把教育推廣到更廣的社群？」

她一語中的。這正是HKU Stroke的方向之一。我們有超過一半義工是學生。他們除了協助開發創新的健康應用程式，也透過參與活動深入社區，與公眾共同設計與推動中風教育項目。期望他們藉此關懷社區，在新一代之間形成漣漪效應，宣揚預防觀念。

同時，我們的服務對象亦逐步擴展至不同階層，結合創意與可靠資訊，以多元方式傳播預防中風的知識。

以本月啟動的「親子共學計劃」為例，透過中英對照的繪本故事《天旋地轉的野餐》，讓一家大小輕鬆而生活化地，學習中風知識，掌握「談笑用兵」與BE-FAST的急救貼士，認識常見徵狀，把中風教育帶進每個家庭。

另一方面，香港中風學會亦於世界中風關注日（10月29日）期間舉辦電車巡遊，在鬧市向市民呼籲留意中風警號與風險因素。這些努力都說明了，要推廣預防訊息，跨界別合作不可或缺，更需要和社會各個層面保持互動與連結。

事實上，跨界別的範圍很廣闊，飲食界同樣扮演重要角色。都市人偏向高鈉的飲食習慣，容易誘發高血壓，進而增加中風風險。如果餐飲業能在菜式設計與調味料製作上，提供更多低鹽低鈉的選擇，有助市民培養少鹽、較清淡的口味，從源頭降低高血壓和中風的機會。

防治中風從來不是單打獨鬥，而是整個社會的共同工程。當醫療、教育、社福、學界、企業與市民攜手，每一個小小的改變都能提醒大眾留意日常細節，提升守護大腦的意識，為更健康的人生鋪路。

作者劉巨基醫生是香港大學中風研究組主任，香港大學醫學院內科學系臨床副教授，瑪麗醫院內科榮譽顧問醫生。



