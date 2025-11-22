馮廣榮｜戴帽、撥穗、拋帽——你不知道的畢業帽文化

每年年終，都是畢業禮的季節。畢業典禮，是每位學生人生中最重要的里程碑之一。當我們頭戴學士帽、手握畢業證書，那一刻不僅象徵着學習旅程的圓滿結束，更代表着新篇章的開始。你是否曾好奇，為什麼畢業要拋四方帽？帽穗為什麼要撥到左邊？這些看似簡單的動作，其實背後都有深厚的文化意義。



拋帽：告別過去，迎接未來

拋帽的傳統源於1912年美國海軍學院。當時畢業生在典禮上獲授軍官軍銜，象徵不再需要學員制服與帽子，於是他們將帽子拋向空中，以此告別學生身份，迎接新的人生角色。這一舉動充滿戲劇性與象徵性，逐漸被全球各地的大學模仿，成為畢業典禮的經典場景。

拋帽的意義不僅是歡慶，更是象徵性的告別與迎接：帽子飛向天空，代表學生身份的結束；帽子落下，寓意新的人生階段即將展開；而全體畢業生同時拋帽，更營造出「我們一起完成了」的集體氛圍。這種群體動作，讓畢業典禮不只是個人榮耀的時刻，更是共同奮鬥成果的展現。

然而，拋帽也曾因安全問題引起爭議。由於帽角堅硬，部分學校曾因擔心砸傷學生而禁止拋帽。例如英國伯明翰大學就曾下令禁止拋帽，以免意外發生。作為替代，有些學校改用「舉帽」或「模擬拋帽拍照」來保留儀式感，同時降低風險。即便如此，拋帽仍然是畢業典禮中最令人期待的高潮之一。

拋帽的場景往往成為畢業生心中最鮮明的記憶。許多人在多年後回想起畢業典禮，腦海中浮現的第一幕，往往就是帽子齊齊飛向天空的壯觀場面。這一瞬間，凝聚了青春的激情、努力的成果與對未來的憧憬。

撥穗：身份轉換，學有所成

學士帽由一塊方形硬板和一條懸垂的帽穗組成，其歷史可追溯至中世紀歐洲。當時宗教與學術密不可分，修道士與學者常戴四角帽，以顯示學識與地位。這種帽子後來演變為今日的「方帽」（Mortarboard），因形狀類似工匠攪拌灰漿的工具，寓意「建構知識」。

後來，方形硬板象徵知識的嚴謹與結構，而帽穗則代表學術成就與榮耀。在典禮開始時，本科畢業生的帽穗通常放在右邊。當校長或授位人宣布授予學位後，畢業生會將帽穗撥到左邊，象徵正式完成學業，身份由「學生」轉換為「畢業生」。右邊代表「未成熟」，左邊則象徵「收穫」與「完成」。這個簡單的動作，背後其實是「學有所成」的深刻寓意。

帽穗的設計源自稻穗。右邊的帽穗象徵尚未成熟的稻穗，而撥到左邊則意味着收割與成果。這一動作不僅是身份的轉換，更是對「學有所成」的象徵性表達。

值得注意的是，碩士與博士的帽穗通常一開始就放在左邊，因為他們已完成本科階段的學位，不需再進行身份轉換。此外，不同學位或學科的帽穗顏色也有所區分，例如本科多用黑色，碩士用深藍色，博士則常用紅色或金色，象徵更高層次的學術成就。這些細節讓撥穗禮更具莊嚴感與文化深度。

撥穗禮的莊嚴氛圍，往往是畢業典禮中最令人動容的時刻。當全場畢業生同時將帽穗撥到左邊，場面整齊劃一，象徵着一個群體共同完成了學業旅程。這不僅是個人榮耀的展現，更是學術社群的傳承。

戴帽：知識延伸，文化傳承

在許多國家，畢業典禮上的學士帽儀式已成為不可或缺的文化習俗。美國的畢業典禮以拋帽與撥穗為高潮，象徵自由與新開始；英國則強調莊嚴與規範，部分大學仍保留古老的學術服飾；而在亞洲，如中國、日本、香港等地，學士帽已成為現代畢業典禮的標準配置，象徵與國際接軌。

這些傳統不僅彰顯了學術界的莊嚴與尊嚴，也為每一位畢業生留下珍貴的回憶。當畢業生戴上方帽、撥穗、拋帽的那一刻，他們不僅是在慶祝個人成就，更是在重演一段跨越數百年的文化傳統。

畢業典禮的每一個動作——戴帽、撥穗、拋帽——都成為畢業生心中難忘的記憶。這些儀式感強化了學習旅程的意義，讓畢業生在回顧時，能感受到那一刻的莊嚴與喜悅。更重要的是，這些傳統也讓畢業典禮成為一種「文化儀式」。它不僅是教育制度的延伸，更是社會對知識、努力與成就的共同認可。當畢業生走過舞台、接受證書、完成撥穗禮，他們不只是個人身份的轉換，更是被社會正式接納為新階段的成員。

學士帽不僅是一件服飾，它承載了宗教、學術、工匠精神與身份轉換的多重象徵。拋帽的歡慶、撥穗的莊嚴、帽穗的顏色與位置，這些看似簡單的動作，背後卻蘊含着深厚的文化意義。

在全球各地，畢業典禮上的學士帽儀式已成為不可或缺的習俗。它不僅彰顯了學術界的莊嚴與尊嚴，更為每一位畢業生留下珍貴的回憶。當帽子飛向天空、帽穗移到左邊的那一刻，畢業生正式告別過去，迎接未來，這正是學士帽文化最動人的意義所在。

每一次畢業禮，彷彿提醒我們：教育不只是知識的傳授的「教」，更是價值培養的「育」。每一次拋帽、每一次撥穗，都是與學生身份告別與新旅程的開始，畢業典禮不僅是學術的慶典，更是人生的盛宴。

作者馮廣榮是東華學院人文學院高級講師，美國死亡教育及輔導學會認可死亡學院士。



文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



01論壇歡迎投稿。請電郵至01view@hk01.com，附上作者真實姓名、自我簡介及聯絡方法。若不適用，恕不另行通知。香港01保留最終編輯權。