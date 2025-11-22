來稿｜當MAGA遇上DSA：美國的「存亡危機事態」？

來稿作者：曾馳遼



始自2016年以降，美國政治陷入了老人院文化：特朗普（川普）、希拉里、拜登、佩洛西、范士丹、麥康奈爾，還有數不清的、老態龍鍾的議員和法官......政壇彌漫着濃重的Aging Smell（老人味兒）。



美國政治陷入了「老人院文化」

老人院文化反映出強權過度擴張（Imperial Overstretch，歷史學家Paul Kennedy的著名理論）後日益衰落的跡象。上世紀九十年代，蘇聯解體、日本衰退、中國尚未崛起，美國完勝冷戰，迎來不可一世的美利堅治世（Pax Americana），學者福山（Francis Fukuyama）狂妄地宣布「歷史終結」。他借用尼采的概念，在《歷史之終結與最後之人》（The End of History and the Last Man）提出「最後的人」失去鬥爭的激情和平地回歸動物性狀態​，而西方國家自由民主制的到來，可能是人類社會演化的終點。

於是，在沒有競爭的「和平地回歸動物性狀態」下，美國開始「躺平」：製造業外流、人均壽命縮短、房價物價飛漲，年輕人被學貸房租壓迫，而同時金融荷爾蒙噴發、國債、保險、股市皆進入流金歲月。

政治方面，兩黨皆被大企業控制的建制派把持，陷入死水一潭，同時社會極端對立——「紅州」和「藍州」，一成不變壁壘分明。筆者所在的加州，因為民主黨掌控數十年，人們沒有投票的意願，投票也沒有意義。矽谷和好萊塢撐起的「自由州」，竟然像俄羅斯一樣，副州長和財務長屆滿後互相背書交換職位。在建制派的紀律中，選舉存在嚴重的論資排輩，金錢萬能。新世代沒有機會，選民沒有熱情，投票率越來越低。

DSA崛起攪動MAGA格局

我們正處在鐘擺快速搖擺的時代。

在2008年金融危機時，提倡「改變」（Change）的奧巴馬贏得大選，可是他沒能改變民主黨，卻把左翼的各種極端訴求推向了極致，直接造成美國人民對左翼的反動，川普的MAGA（Make America Great Again，讓美國再次偉大）應運而生。他真正改變了至少半個美國，產生強大的民粹動員力量，共和黨也被徹底地MAGA化，把右翼保守訴求推向了極致。

不旋踵，作為對川普和MAGA的反彈，鐘擺又回來了：一場新的左翼文化思潮DSA（Democratic Socialist of America，美國民主社會主義者），像幽靈一樣在美洲大地徘徊，迅速贏得還不起學貸租不起房子的年輕人的支持，也得到婦女、新移民等各階層廣泛支持。之前沒有DSA，脫離群眾的民主黨，已被MAGA牢牢地壓在地板上摩擦。

DSA助力馬姆達尼（曼達尼，Zohran Mamdani）拿下紐約市、助力DSA活動家凱蒂.威爾遜（Katie Wilson）當選西雅圖市長，一並翻轉了新澤西和弗吉尼亞。

另一個鮮明的DSA政治新星在加州崛起——28歲的新移民、哈佛法學院出身的民權律師Oliver Ma（馬沫克），正在競選加州副州長。馬沫克的優勢在於其鮮明的形象與專業背景。作為律師，一直致力於為弱勢群體奔走，有助於建立「為人民而戰」的品牌。其聚焦的議題（勞工權益、氣候、托育）皆為加州當前重大議題，切合選民關注。

馬沫克正在代表DSA青年世代攪動加州政壇：一個民主黨把持多年、穩操勝算而不求進取、因Old Money左右老面孔輪流坐莊。加州是時候吐故納新了。

美國正處於「存亡危機事態」？

DSA不僅有自己的理論體系，還是動員民眾的利器。DSA幫助馬姆達尼動員了10.4萬名志願者，敲門拜票超過200萬家；他們還深入社區互幫互助，這也是紐約市歷史上規模最大的草根志願者行動之一，幫助他從民調1%逆襲勝選。類似的成功範例是2015年英國工黨的「科爾賓狂熱」（Corbynmania），動員人數達到50萬。這陣勢讓筆者想起兒時在中國目睹文革紅衛兵運動，印象深刻，記憶猶新。

用英國著名作家查爾斯·狄更斯在長篇歷史小說《雙城記》的開篇導語，來描述當下美國的情況，十分貼切：「這是最好的時代，這是最壞的時代。」極端主義政治文化是社會絕望的選擇。美國的大國地位日漸式微，社會矛盾長期無解，左右兩造尖銳對立甚至政治槍擊案頻發，遂產生MAGA和DSA，美國似乎處在南北戰爭以來最危險的「存亡危機事態」。

這種局勢看一看歷史上的兩個例子就理解了：一是德國威瑪共和國時代的納粹崛起取締共產黨；二是中國北伐時代的國共合作破裂。

DSA代表人物的勝選，標志着民主黨世代交替的開始對民主黨建制派其實並無勝利可言，也意味着他們的過度溫和政策（Milquetoast）必須改變。民主黨開始反思輸掉2024年大選的教訓，尤其是建制派長期治理下官僚沉屙積重難返期，吐故納新正當時。

AI衝擊形成「矽銹帶」唯有社會主義能解？

冷戰結束後，美國迎來Pax Americana，自信滿滿地推動了全球化，美元債市股市金融體系過度繁榮，製造業外流產業空心化，連軍艦在本國維修都是問題，產業工人整體頹廢，整個美國腹地變成了「鐵銹帶」（傳統工業的衰退）。這就是MAGA的社會基礎。

如果說全球化造成五大湖鐵銹帶和鐵銹失落一代，那麽AI將越來越猛烈地衝擊東西海岸各州，讓全球化和互聯網繁榮以來的科技白領（為主）階層很快失去他們的價值。請允許筆者稱之為「矽銹帶」（ Scrap silicon belt），它涵蓋整個太平洋西海岸各個州和東部大西洋沿岸的州，產業結構包含了半導體電子相關行業、互聯網服務行業、金融服務體系和國際貿易相關行業。

《財富》雜志（Fortune）日前引述一張「世上最可怕的圖表」說明，ChatGPT上線以來，股市上漲70％，美國職缺卻減少30％。這場AI革命背後隱藏着兩個分歧的經濟現實：股市狂飆的一端，與就業市場低迷的另一端。根據2025年11月的最新報告（如 Goldman Sachs、McKinsey、Penn Wharton Budget Model 和 BLS），AI預計將導致約6-7%的崗位面臨取代風險（約1,000萬個崗位）；同時到2028年勞動力生產率將上升5-7%。

對於是AI失落的一代而言，應對失業和生產率上升的挑戰，社會主義是AI時代的不二選擇。今天的許多科技、金融、法律的白領階層，明日將加入領取福利救濟的大軍。

「AI社會主義」可能是不遠的將來最合適的社會形態——物質極大豐富+高稅率+普惠的福利制度，人們的存在感價值感或者說人們活着的意義，將從做自己喜歡做的事情中獲得，而不是像現在這樣，必須從工作中或經濟價值社會價值創造中，即從掙錢中獲得。

對未來的社會形態，目前還沒有成型的理論，筆者初步構想，未來中產階級大部分都將降級申領社會救濟；人們可以選擇工作或躺平（福利生活），大家主要的活動不再是養家糊口的勞動，而健身、藝術和寵物將成為替代勞動的三只穿雲箭，成為日常生活的主要形態和追求。

社會主義政策不等於社會主義制度

馬姆達尼和威爾遜兩位市長的勝選，引起一陣恐慌，富豪們從酣夢中驚醒，要搬離紐約市保全財產。總統特朗普則把馬姆達尼稱做「100%共產主義瘋子」（a 100% Communist Lunatic）。它究竟是什麽東東？如此可驚可咤？且聽筆者的嚴肅考據：

此社會主義非彼社會主義。一個是社會主義制度，一個是社會主義政策。這是兩件很不相同的東西，我們務必要區分清楚。

西方的社會黨或社會民主黨要實行某些社會主義政策，那就是在自由經濟和民主政治的制度基礎之上，政府對社會經濟事務進行某種干預和調整，對富人徵更高的稅，給窮人更多的福利。社會主義制度是不一樣的：政府是在否定自由經濟和政治民主的基礎之上，實行公有制和計劃經濟，支配和控制整個社會。

它的理論和實踐，絕非馬克思主義和和社會主義制度。它的理論源於對馬克思主義的修正；而它的實踐更是為了防範社會主義的傳播。

理論方面：德國的伯恩斯坦（Eduard Bernstein）和考茨基（Karl Kautsky）正是公認的「社會民主主義」（Sozialdemokratismus / Democratic Socialism）理論的真正初創者和奠基人。他們兩人把原本激進的馬克思主義變成了可通過議會道路、漸進改良實現社會主義的理論體系，徹底改變了20世紀工人運動的方向。

把民主社會主義付諸實踐的，是俾斯麥的福利國家模式（Bismarck Model），也就是世界上最早、最經典的社會保險型福利制度，由德國「鐵血宰相」奧托·馮·俾斯麥（Otto von Bismarck）在1880年代首創。

1883年《疾病保險法》 是世界上第一部強制性醫療保險法。1884年《工傷保險法》 規定企業必須為工傷員工提供完全賠償，費用100%由僱主承擔。1889年《傷殘及養老保險法》 是世界上第一個國家強制養老保險制度，70歲以上或完全喪失勞動能力者可領取養老金。

今天還在用「俾斯麥模式」的國家眾多：德國、法國、比利時、荷蘭、瑞士、奧地利、日本、韓國……幾乎所有發達的大陸法系國家的醫療和養老保險，都直接脫胎於1880年代俾斯麥的三部法律。如人們熟知的北歐模式（瑞典、挪威、丹麥）：高稅收、高福利、強工會，保持市場經濟活力。英國工黨科爾賓，也明確主張民主社會主義。

然而悲催的是，號稱民主社會「山巔之城」的美國，並不在此列。

後記：把自己活成一束光

筆者前不久前往北非的卡薩布蘭卡，拜訪了著名的Rick‘s Cafe，重溫大學時代最喜歡的電影之一《北非諜影》，片中的主人公里克·布萊恩公Rick Blaine，讓我深層次理解什麽是人性的高尚。

民主社會主義代表了社會主義理想與自由主義民主價值的結合，尊重少數人的權利，對弱勢群體人文關懷，至今仍是西方左翼政治的重要代表。我所見識的民主社會主義者——

是革命者：為那些和自己沒關系的人而努力；是志願者：做着對自己沒好處沒有報酬的事；是殉道者：秉持信念始終如一，「把自己活成一束光」。

最後借用印度詩人泰戈爾在《用生命影響生命》的一句話與讀者共勉：

請把自己活成一束光，

因為不知道，

誰會借着你的光，

走出了黑暗。

請保持心中的善良，

因為不知道，

誰會借着你的善良，

走出了絕望。

請保持你心中的信仰，

因為不知道，

誰會借着你的信仰，

走出了迷茫。

請相信自己的力量，

因為不知道，

誰會因為相信你，

開始相信了自己。

作者筆名曾馳遼，現居美國，醫生兼作家，曾於1990年代出版11本著作。



