來稿｜茶果嶺貓的自述：可以給我們一個永遠的家嗎？

我叫榮浩，一歲半，是一隻來自「茶果嶺村」的流浪貓。在香港這片喧囂的土地上，那個衛生環境惡劣的寮屋區，曾是我們這些流浪貓群可以彼此依偎的安身所。



那時的我，喜歡躲在陽光灑落的縫隙裏，靜靜地觀察那個擁有400年歷史的「城中村」。雖然破舊，但充滿人情味。直到有一天，政府宣布分期清拆，計劃建成4,500個公共房屋單位。熟悉的村民一群群離開，習慣的安寧一點點消失，我才意識到，我們快沒有家了。

「檸浪同行」的義工們來到村裏時，我的內心充滿了矛盾，但最終還是選擇了信任。我主動走到他們面前，溫柔地貼近他們的手心，用我的方式請求他們：給我一個生存的機會。

現在我在貓舍裏很安全。我學會了在用餐時讓同伴先吃，睡覺時會主動靠近其他貓咪，給予牠們溫暖。這是我在流浪中學會的溫柔：無論經歷過什麼，都不要停止對同伴的疼惜。

但是，我的安全，無法讓我對外面的同伴心安。許多茶果嶺村的兄弟姐妹，至今仍在村裏躲藏。你們的城市需要發展，但當你們展開規劃時，卻沒有為我們這些流浪動物留下一席之地。安置措施沒有涵蓋我們，公屋的限制更是導致許多村民被迫遺棄我們......

立法會議員和當區區議員也不管我們，只有曾任觀塘區議員的「香港新方向」地區事務主管李煒林沒有忘記我們，持續地在社交媒體專頁呼籲各界關注、找條生路給我們。

幸而，一些熱心市民和義工團體，一直堅持不懈入村救貓，提供投餵、醫治、暫養等服務。以「檸浪同行」為例，在第一期清拆範圍內，就救起了70多隻，包括我在內。

救治流浪動物所費不菲，我知道，義工們已經傾盡所有。而單靠民間的點點愛心，永遠無法填補制度的處處漏洞。你們的善良，始終需要一道堅固的防線來守護。

如果這個社會真的想實現「動物友善」，就不能讓我們的命運永遠依賴於個人微弱的善意。我懇請將「動物安置」納入清拆規劃，讓收地不再成為變相的「鼓勵棄養」。我也懇請推動能夠保障我們生存權利的《動物福利法》，讓我們的生命，擁有法律的承諾。

最後，和大家分享一個好消息。我入圍了「動物毛範獎」，頒獎典禮將於周六（12月6日）下午2時，在新蒲崗七寶街2號東華三院東蒲地下舉行。希望我的故事能為貓舍帶來一些支持，讓義工們可以繼續拯救更多像我一樣的浪浪。

我相信，人類的善良，可以改變我們的命運。我相信，在你們忙碌的城市生活中，一定還保留着那份最純粹的、願意保護弱小的善良。我們在等一個，不會再次失去的擁抱。

