來稿｜教育界需要怎樣的立法會議員？

12月7日立法會選舉日逼近眉睫，不同界別的選舉論壇陸續展要。擁有75,025選民的教育界功能組別，應選出一個怎樣的立法會議員，才能充分代表業界呢？筆者認為，具備國際視野、創科背景及學者風骨，是首三項最關鍵的因素。



特區政府銳意將香港打造成國際教育樞紐，視打造「留學香港」品牌為策略性目標，代表教育界的議員必須具備國際視野、擅於與不同國學的教育機構「打交道」，獲得國際認可的學術成就，才能更容易獲得世界各地教育機構的肯定及認同。

觀乎自回歸以來的教育局官員及立法會議員，除前教育統籌局局長李國章教授外，鮮有蜚聲國際的教育界殿堂級人物。香港的教育界立法會議員除了要回應目前本地的教育議題外，必須要同時兼顧香港教育的長遠發展，才能令香港教育在亞太區脫穎而出，並在國家的大力支持下與英美澳加等傳統留學熱門之地同爭朝夕。

配合科教興國戰略

落實發展數字教育

國家主席習近平訂立了清晰的科教興國戰略，因為創新科技與當代教育有密不可分的關係。作為教育界的立法會議員，具備紮實的科研根基，在帶領香港教育迎接人工智能融入教學自然有獨特優勢。

無論是編程、大數據抑或是雲端計算等看似在基礎教育遙不可及的技術，放在今天資訊爆炸的年代，我們的中小學生甚至幼稚園生，應該盡早接觸並加以普及，以配合特區政府透過數字教育培養未來人才的雄圖大計。

相對於中小幼的教學環境，專上院校無論在硬件設施抑或軟件教研人員，在發展數字教育都具備絕對優勢。教育界的立法會議員應坐言起行將大學在數字教育的科研成果融合到中小幼的課程內，並加以落實推廣，而非再停留在空泛的口號。

中小幼處境水深火熱

關鍵時刻能據理力爭

面對當學前教育及基礎教育均處於水深火熱的艱難處境，代表教育界的立法會議員應具備學者風骨，敢於向局方說不。無論是貿然削去學生津貼抑或是調高開班線，這些措施均引起很多前線教育工作者及家長的強烈反彈。

立法會其中一項主要職責便是監察政府工作，而《基本法》第73條亦賦予立法會對政府工作提出質詢的權力。在涉及重大的教育議題時，包括在適齡學童驟降的情況下，如何穩住中小幼教育工作者的士氣；在各項人才輸入計劃下，大批受養人及其子女進入香港教育體系後，如何確保本港學生的權益不受損害；在政府財政緊絀的形勢下，教育資源的分配如何能適得其所，避免出現「不患寡而患不均」的情況。相信教育界同工普遍都有一個共識，就是寄望教育界的立法會議員在關鍵時刻能挺直腰板跟局方據理力爭，而非唯唯諾諾，甘作附庸。

「鹹魚青菜，各有所好。」筆者只是拋磚引玉提出教育界議員應當具備的首要條件，每位教育工作者自然有其智慧作出最合適的抉擇。「身教勝於言教」，上屆教育界的投票率偏低是不爭的事實，各位教育界同工何不身體力行，在12月7日立會選舉當日為你心儀的候選人投下神聖一票，然後在社交平台上載一張手持投票感謝卡的自拍照，為自己學生上一堂寶貴的公民教育課。

