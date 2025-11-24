地球之友｜城市綠色低碳轉型的關鍵推動力

作者：洪藹誠博士、馬軍



香港地球之友及香港金融發展局，上周在巴西貝倫舉行的第30次《聯合國氣候變化框架公約》締約方大會（COP30）「中國角」場內，舉辦題為「連接全球：推動綠色與可持續金融發展」的邊會論壇。來自全球多地的政府、金融機構、工商業界、學術界及民間組織代表齊聚一堂。會上香港地球之友聯合中國公眾環境研究中心（IPE）發佈了《全球城市綠色低碳透明度指數》（CGTI）報告，首期選取全球六大洲30個城市，從環境、氣候、生態與轉型發展四個維度的監測監管與信息公開方面進行系統評估。



CGTI指數由中國環境科學研究院和中國公眾環境研究中心聯合編制，香港地球之友在評估中也承擔關鍵角色，負責整合香港本地環境數據，及綠色基礎設施等資訊。報告基於城市共建、污染源監管、空氣質量、水質、雙碳及綠色供應鏈和企業氣候行動等系列指數，並採納來自政府、企業、科研機構及蔚藍地圖平台的數據開展研究，旨在發掘最佳實踐，促進城市間相互借鑒學習，提升生態環境和氣候治理能力。

首期評價結果顯示，紐約、倫敦、悉尼在綠色低碳透明度方面得分位居全球典型城市前三位，巴黎、北京、香港緊隨其後。紐約的清潔能源儀錶板，倫敦的氣候風險地圖，悉尼基於循環經濟理念的城市戰略，巴黎易於理解的氣候藍皮書，北京的空氣質量官方預報，香港的固體廢物資訊公開，共同構成全球城市綠色低碳透明度的實踐典範。

報告同時揭示，中國城市在環境質量與污染監管信息公開上實現「跨越式」提升，達到世界先進水平，有效助力2013年以來中國空氣和水環境質量的快速改善，為全球南方城市提供了可借鑒的實踐方案。然而，在氣候目標進展追蹤、生態基線信息深度披露等方面，全球多數參評城市仍面臨共同挑戰。

綠色透明：推動轉型的關鍵要素

報告指出，系統性的環境監測與充分的信息公開，是賦能社會各界參與監督、強化環境治理效能、並最終推動城市綠色低碳轉型的關鍵驅動力。CGTI指數通過環境（35%）、氣候（35%）、生態（15%）和發展（15%）四個維度，共計20項具體指標，對城市綠色低碳透明度進行量化分析。

中國環境科學研究院環境社會學研究室主任、研究員陽平堅認為，氣候變暖和生態環境惡化是全球面臨的共同危機，先發國家和部分領先城市在應對環境危機和綠色低碳轉型發展方面探索了諸多良好實踐和可複製、可推廣的經驗。CGTI指數旨在緊密追蹤世界典型城市在綠色低碳轉型領域的有效做法，以信息披露為抓手頌揚先進，激勵後發，促進全球各國及典型城市之間相互借鑒，共同進步。

「在全球氣候與環境治理不確定性增加的背景下，城市層面的行動變得愈發重要。」公眾環境研究中心（IPE）主任馬軍表示，「全球綠色低碳轉型已進入深化落實的關鍵時期。提升城市透明度不僅關乎問責，更是構建各界信任、引導市場資源、激發社會創新的基礎。我們希望通過持續評價、對標與交流，加速全球城市的綠色進程。」

香港地球之友董事、香港中文大學地球與環境科學系教授戴沛權教授表示：「環境資訊的公開，使政府、企業與市民能夠在同一事實基礎上協作，從而推動更具科學依據與公信力的氣候行動。香港在空氣品質、水資源管理及固體廢棄物資訊公開方面的表現，展示了香港特別行政區在環境監測與數據治理上的優勢。我們希望借此平台，進一步加強區域與國際的知識共享，推動更多城市以科學、透明與創新的方式，共同邁向可持續、低碳及有韌性的未來。」

+ 5

全球格局：形成三大方陣

首期CGTI評價結果顯示，全球城市綠色低碳透明度呈現出明顯的區域和發展階段特徵。

以紐約、倫敦、悉尼、巴黎為代表的發達經濟體城市，憑藉完善的法規體系和成熟的監測基礎處於全球領跑位置。這些城市普遍具備完善的法治基礎、成熟的公民社會和長期的環保意識累積。中國香港特別行政區、東京、斯德哥爾摩等全球高收入城市，也大體屬這一類別。它們在環境數據的系統性發佈、氣候雄心的規劃與落實，以及生態基線信息建設方面的良好實踐，值得全球借鑒。

與此同時，以北京、重慶、天津、上海、深圳、廣州、成都、西安、長沙為代表的中國城市群，憑藉環境監測披露的創新實踐而異軍突起。在過去十年間，依託於「大氣十條」、「水十條」等強力政策驅動和數字化治理能力的快速提升，中國城市在環境監測、預報預警、監管執法、污染源自動監測等信息披露方面，實現了「跨越式」提升，為中國環境質量快速改善創造了條件。不過，氣候、生態和企業有毒有害污染物信息披露仍有提升空間。

與前兩個方陣相對應，是一批全球南方城市仍處於起步階段，環境監測和信息公開均有待提升。包括雅加達、內羅畢、聖保羅等在內的許多發展中城市，整體透明度水平相對較低。這些城市往往面臨基礎設施建設、資金和技術能力的多重挑戰。儘管部分城市已開始發佈氣候行動計劃或空氣質量數據，但信息披露的系統性、及時性、完整性以及精細化程度仍有較大提升空間，尤其是企業污染防治信息與氣候相關信息。

主要發現：共識、差距與藍海

在環境維度，城市空氣質量信息公開雖已形成全球共識，但部分南方國家城市的監測發佈差距明顯，而水質、土壤和噪音信息的系統公開仍是多數城市的不足之處。美歐城市在環境監測以及污染防治的信息公開方面較為完備，尤其是企業有毒有害信息披露，而中國城市則在全球首創污染源自動監測數據的大規模實時公開。

在氣候維度，全球南方城市在區域氣候信息公開的得分普遍不高。雖然中國城市也已提出碳達峰碳中和目標並發佈行動方案，然而，與發達經濟體城市的主要差距在於目標進展與行動落實信息的發佈。除中國外，對於絕大多數發展中經濟體城市而言，推動企業級的碳信息披露是最大的挑戰。

生態維度是待開墾的「信息藍海」。儘管部分城市生態基線信息的公開程度較高，但區域生境質量與生物多樣性監測的深度信息公開，以及企業生物多樣性影響的披露，仍是全球絕大多數城市的共同弱項。

在發展維度，多數城市設定了能源、交通和循環經濟的轉型目標，但能系統公開年度進展和量化成果的城市尚不普遍，從「目標管理」到「績效管理」的轉型尚未完成。

行動建議：協同、創新、借鑒與深化

為推動多方合力構建更加開放、可信和高效的城市綠色低碳治理體系，報告提出四項行動建議。一是統籌降碳、減污、擴綠、高質量發展，以及全球可持續發展目標，以透明化推動協同增效，賦能多元參與，加速經濟社會的全面綠色轉型。

二是基於智慧城市理念，通過融合衛星遙感、物聯網與環境DNA等前沿技術，構建全域感知的智慧環保監測體系，打通多源環境數據鏈路，形成從數據採集到精准決策的閉環機制，為現代城市綠色低碳發展提供創新解決方案。

三是深化「南南合作」，借鑒中國城市行之有效的實踐經驗，助力處於相似發展階段的全球南方城市通過環境監測和信息公開加速減污降碳進程。

四是大幅加強和規範企業氣候、環境和生態信息披露，撬動整個價值鏈的綠色轉型，助力城市實現高質量發展。

作者洪藹誠博士是香港地球之友行政總裁；作者馬軍是中國公眾環境研究中心主任。



文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



01論壇歡迎投稿。請電郵至01view@hk01.com，附上作者真實姓名、自我簡介及聯絡方法。若不適用，恕不另行通知。香港01保留最終編輯權。