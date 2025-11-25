來稿｜投票有着數！呼籲全港商戶響應　鼓勵市民投入選舉

來稿作者：高松傑



香港第八屆立法會換屆選舉將於12月7日舉行。筆者認為這是香港在「由治及興」征程上的關鍵民主實踐，特區政府自上而下全力動員，行政長官與各司局長親自出镜宣傳，數十場選舉論壇密集舉辦，只為讓每一位合資格市民都能充分履行公民責任，以選票勾勒香港未來的發展藍圖。而一場席捲全城的「投票有着數」活動，正以最鮮活、最務實的方式點燃選舉熱情——逾30家企業、150間門店踴躍響應，米芝蓮餐廳、連鎖咖啡、港式酒樓、社區小店齊齊發力，用真誠優惠致敬每一份公民擔當。然而，筆者留意到部分報章卻將此類合法合規的鼓勵舉措，與未經核實的「付費投票」傳言混為一談，甚至呼籲修法禁止。這不僅是對民主精神的誤讀，更是對社會各界熱心參與的「潑冷水」。放眼全球，用優惠鼓勵投票是普遍做法，香港何需畫地為牢？



法理基石：優惠鼓勵與「買票」絕無等同之理

質疑「投票有着數」的聲音，本質上是混淆了「鼓勵投票」與「影響投票選擇」的核心界限。根據香港《選舉（舞弊及非法行為）條例》第11條，選舉舞弊的關鍵在於「以利益影響他人投票選擇」——無論是指定投票給特定候選人，還是要求不投票給某一候選人，均屬違法。但「投票有着數」活動的核心，是對「完成投票」這一公民行為的禮節性感謝，從不綁定任何候選人，不干預選民的自主判斷，與「買票」有着天壤之別。

行政會議成員林健鋒早已指出，商戶的踴躍參與讓選舉氣氛愈發熾烈；政務司司長陳國基、選管會主席陸啟康亦表示，樂見社會機構和團體為選民提供投票優惠，這與「舞弊」毫無關聯。正如法律界人士所言，只要優惠不附帶任何政治條件，僅為鼓勵公民履行責任，便完全符合公平公正的選舉原則，是光明磊落的合法行為，理應得到支持而非限制。

全球實踐：優惠鼓勵投票是國際通行之舉

倘若將「投票優惠」視為洪水猛獸，實則是對世界民主實踐的孤陋寡聞。從歐美到亞洲，從發達國家到新興經濟體，各國早已將「以優惠促參與」作為提升投票率、增強民主代表性的有效手段，且成效顯著。

在北歐民主典範挪威，1995年市議會選舉中，部分地區推出價值10,000挪威克朗（約7,600港元）的旅遊券抽獎活動，僅針對「完成投票」的選民，不附加任何政治條件。結果顯示，實施該舉措的地區投票率較上一屆提升近10個百分點，讓地方議會更能反映全體公民的意願，民主合法性與代表性大幅增強。這一實踐充分證明，合理的鼓勵措施能有效激發公民參與熱情，而非扭曲選舉公平。

在民主制度成熟的美國，商界為投票者提供優惠早已是選舉日的傳統。2024年總統大選期間，從甜甜圈連鎖店的免費早餐、披薩店的買一送一，到咖啡品牌的專屬折扣、公共交通的車費減免，各類優惠遍佈全美。這些舉措從未被質疑「違法」，反而被視為企業社會責任的體現——用微小善意降低投票門檻，讓更多人有動力履行公民義務。即便富商馬斯克的抽獎活動引發爭議，其核心問題也在於綁定了特定政治訴求，與香港純粹鼓勵投票的優惠活動有着本質區別。

在亞洲，多國更是將「投票優惠」打造成全民參與的風景線。2024年韓國第22屆國會選舉中，商家與機構聯手推出「投票福利清單」：選民憑手背的投票章或票站照片，即可享受餐廳折扣、影院贈票、眼鏡店優惠，甚至醫院的免費體檢。儘管此次選舉高投票率（67%）與政治氛圍相關，但廣泛的優惠活動無疑為提升參與度添磚加瓦，成為社會各界支持民主進程的生動體現。

印度自2014年起，便由政府與民間聯手推出「紫黑色手指優惠」——選民投票後手指會被塗上專屬墨水以防止重複投票，而憑藉這一「投票憑證」，可在餐廳、水療中心、油站、醫院等場所享受大幅折扣。這一舉措讓年輕選民投票率顯著提升，既保障了選舉公平，又讓公民參與獲得實質回饋，成為民主與民生雙贏的典範。馬來西亞的商家則直接打出「你投票，我優惠」的口號，選民只需展示投票後沾有墨水的手指，即可享受餐飲折扣，讓投票成為一件「有儀式感又有實惠」的事。

在法國，2019年歐洲議會選舉期間，部分城市提供免費交通服務，方便選民前往票站；鄉村小鎮則向已投票的母親贈送玫瑰花，用溫情舉措傳遞「投票是責任，也是榮譽」的理念。而在日本，最新的眾議院選舉中，民間團體發起「投票獎勵計劃」，選民憑投票證明可享受餐廳、咖啡館優惠，甚至婚戀機構的專屬服務；即便未滿18歲的非合格選民，通過模擬投票APP也能參與優惠活動，從小培養公民意識。

這些國家的實踐證明，只要堅守「不影響投票選擇」的底線，投票優惠就是提升民主參與度的良性催化劑，從未引發所謂「選舉不公」的問題。香港作為國際化都市，理應借鑑這些成熟經驗，而非反向限制。

社會價值：一舉多得的民生與民主雙贏

「投票有着數」的意義，遠不止於提升投票率，更在於實現民主參與與民生發展的雙向賦能，為香港社會帶來多重利好。

對市民而言，投票後能與親友共享美食折扣、購物優惠，讓履行公民責任的過程多了一份喜悅與獲得感，讓「投票」從單純的義務，變成「有溫度、有回饋」的社會互動。

對社會而言，街頭巷尾的優惠討論、鄰里間的投票邀約，能有效打破「投票無用」的消極心態，尤其能吸引年輕群體和未登記市民主動加入選民行列，讓民主參與的基礎愈發堅實。

對經濟而言，這更是復蘇中的香港市場的「及時雨」。當前香港零售、餐飲市道正逐步回暖，「投票有着數」活動鼓勵選民留港消費，從三湘集團23間湘菜馆的85折優惠，到太平洋咖啡的買一送一，再到清真餐廳的專屬福利，各類優惠覆蓋餐飲、零售等多個領域，既為商家帶來客流，也為前線從業者帶來實實在在的收益，實現「民主參與」與「經濟復蘇」的同頻共振。正如香港中華廠商聯合會會長盧金榮所言，鼓勵商戶提供投票優惠，既是支持選舉，也是帶動消費，可謂互利互惠。

攜手同行：邀全港商戶共築民主活力

從米芝蓮餐廳的精緻佳餚，到社區麵包店的「買三送一」；從連鎖咖啡的暖心飲品，到中資企業的全線優惠，已加入「投票有着數」的商戶，用實際行動詮釋了企業的社會責任與家國情懷。在此，我們向全港商戶發出誠摯呼籲：

無論你是餐飲界的領軍品牌，還是零售行業的中堅力量；無論你是連鎖企業，還是社區小店，都歡迎加入「投票有着數」的行列。你的一份優惠，可能是一杯熱飲的關懷，可能是一次折扣的誠意，卻能讓更多市民感受到「投票有意義、參與有溫度」；你的積極參與，不僅能為自己帶來客流與口碑，更能為香港的民主發展注入強勁動力。

12月7日，每一张選票都承載着對香港未來的期許，每一份優惠都傳遞着社會各界的同心。讓我們以優惠為橋，以選票為證，商戶用誠意回饋公民擔當，市民用參與書寫民主篇章。筆者相信在全港各界的攜手努力下，這場立法會換屆選舉必將成為香港民主實踐的新典範，讓「愛國愛港」的初心在參與中綻放，讓「由治及興」的藍圖在共識中實現！

投票有着數，同心興香港——筆者呼籲更多商戶的加入，呼籲每一位市民投票參與，讓我們共赴這場屬於香港的民主之約！

最後，筆者懇請大家在12月7日踴躍投票，也希望大家也鼓勵身邊的朋友和家人一起走出來投票， 每一張選票都非常重要，12月7日，我們為香港「投一票」，同為香港開新篇！

作者高松傑是「香港再出發」共同發起人，香港菁英會副主席，九龍城「家維關愛隊」成員。



