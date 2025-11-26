狄志遠｜北都收地不能只靠「拗」　安置政策必須「以人為本」

自去年六月起，我的辦事處已接獲超過百宗來自北部都會區收地範圍內居民的求助。研究團隊深入調查其中32宗個案，發現逾九成涉及土地安置問題，具體包括：43.75%涉及房屋安置爭議、25%與登記及地址證明有關、21.9%屬補償爭議及行政延誤。這些數據清楚顯示，現行收地補償機制存在嚴重的結構性缺陷。



寮屋獨居長者不獲安置

在眾多個案中，最令人痛心的是那些長年居於原地的長者。例如，一位在屯門亦園村居住數十年的獨居長者，因健康欠佳，原以為收地後能獲合理安置，卻被告知其寮屋屬僭建物，不符安置資格。許多長者從未意識到需保留數十年前的信件作為住址證明，而村民慣用鄰居、士多或親友的信箱收信，政府卻不接納這些證明。即使有鄰居或村長作證，甚至出示在該區就讀的紀錄，政府仍不予理會，反映制度嚴重脫離現實。

研究團隊成員曹承祐指出，現行制度過度依賴文件及凍結日期，無視實際情況。例如，洪水橋村民自2018年人口凍結後，長達七年未獲正式通知，直至2024年9月才突接遷出通告。這種「失聯式行政」，令居民在面對重大變故時毫無準備。

資訊零散官民溝通困難

研究顯示，9.4%的居民反映「政府部門未有回覆或程序不明確」，25%因資訊不透明而面臨地址或身份登記問題。許多居民多次致電政府熱線均無人接聽，需透過議員辦事處才能與政府直接溝通。政府資訊分散於不同部門及網站，缺乏一站式平台，對數碼能力不足的弱勢群體而言，更是雪上加霜。

收地影響不僅限於居民住所，還波及許多小型業務。政府設定的業務補償門檻過高，且僅以佔地面積計算，未充分考慮商譽價值及搬遷成本。即使經營者能提供商業登記等證明，若業務位於官地或不合規格寮屋，仍會因地點問題被拒補償。

制度僵化人文關懷缺位

研究團隊成員霍威信指出，洪水橋收地範圍內約有800至1,000隻動物受影響，許多村民無法在新安置屋邨飼養原有寵物，大型犬隻更被禁止進入公屋，造成情感與生活的雙重斷裂。此外，北部多條百年鄉村及宗祠、書室、炮樓等文化載體面臨清拆，其中包括10幢具評級歷史建築。村民之間長年建立的社區網絡因分拆安置而瓦解，長者尤其難以適應都市化生活，承受孤獨與焦慮等心理壓力。

目前我正跟進30多宗未解決個案。坦白說，與當局爭取的唯一方法就是「硬拗」——透過村長信件、成績表等各種方式說服政府。然而，這正反映制度缺陷：為何同樣情況，有些個案「拗」得成功，有些卻不？良好的政策不應依賴議員逐個介入，而應具備清晰、透明且公平的標準。

研究團隊成員譚永昌分析多國經驗，包括英國的「干擾損失補償」全成本模式、日本土地區劃整理的法定說明會、台灣「權利變換」的多元認定、新加坡HDB寵物政策，以及日本311地震後的集體遷置經驗，均值得香港借鑑。

基於研究提出八大建議：

1. 引入「雙軌資格認定制度」，在保留文件正規軌的同時，新增「實況證明軌」，以水電單、醫療紀錄、村代表證明等加權佐證評分。

2. 建立「動態補償基準調整機制」，每季自動更新補償標準。

3. 設立「一站式收地與安置聯絡辦公室」，由發展局統籌各部門，落實「先安置後清拆」原則。

4. 修訂《收回土地條例》，加入最低準備期、安置到位門檻與強制暫停機制。

5. 成立「收地與安置監察委員會」。

6. 興建寵物友善專用安置屋邨，設立官方寵物收容中心。

7. 劃定文化「非拆遷區」，保護歷史建築。

8. 推行集體共住安排，將鄰里、長者與護老者安置於同一屋邨。

希望政府觸及核心問題

對於政府近日回應，發展局稱會在「不影響工程進度的前提下」提供遷出緩衝時間，地政總署則指會「彈性處理」安置補償申請。這些表態雖具正面意義，卻完全迴避了報告中提出的寵物安置、文化保育、社區延續等人文關懷問題。

洪水橋收地範圍內受影響的動物多達近千隻，許多村民無法帶同寵物遷入新居，大型犬隻更被拒於公屋門外。這些寵物對村民，尤其是獨居長者，不僅是陪伴，更是情感依靠。然而，政府對此隻字未提，彷彿動物與人的情感連結無關緊要。

此外，政府對文化保育和集體共住建議亦無回應。北部多條百年鄉村及歷史建築面臨清拆，社區網絡因分拆安置而瓦解，長者承受心理壓力。

必須強調，我接觸的村民全數支持北部都會區發展，他們只期望獲得合理安置。緩衝期和個別彈性處理只能局部紓困，無法解決人文關懷與社區延續的根本問題。我促請政府認真考慮具體建議，不僅着眼行政程序改善，更應關注居民情感需要、文化傳承與社區網絡的延續。

在社會發展洪流中，長者不應成為犧牲品。城市發展固然是公共利益所在，但不應以居民生活質素、心理健康及社區穩定為代價。人文關懷不應流於口號，而應體現於具體政策。

是次報告會提交政府及立法會相關部門，作為跟進依據。我誠盼政府正視居民訴求，檢討制度缺陷，建立更彈性、透明及人性化的政策框架。唯有如此，北部都會區的發展才能真正兼顧公益與民生，讓居民在新社區中實現真正的「安居樂業」。

作者狄志遠是新思維主席，立法會功能界別（社會福利界）議員。



