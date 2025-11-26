來稿｜習特通話：提醒美國管好日本　重塑台海戰略語境

來稿作者：區漢宗



在東亞地緣政治的複雜棋局中，高市早苗的外交言論引發的危機，不僅是她個人政治賭博的潰敗，更折射出日本在戰略定位上的深層困境。這場事件提醒我們，日本雖然在經濟、科技與文化上具備一定影響力，但在大國博弈的格局中，始終難以擺脫「弱國無外交」的古老定律。其外交政策的搖擺與失誤，既源於結構性依賴，也反映了制度性矛盾。



日本的經濟高度依賴中國市場。中國既是日本最大的貿易夥伴，也是其供應鏈與出口的重要支點。這種依賴使得日本在對華政策上難以採取真正強硬的姿態。高市早苗試圖以「親美抗中」的路線來換取政治資本，卻忽視了日本經濟結構的現實。任何激烈的外交冒進，都可能引發中國的經濟反制，進一步削弱日本的國內穩定與民生保障。這種結構性依賴，使得日本的外交空間天然受限。

美日軍事同盟的脆弱

美日同盟是日本安全戰略的核心支柱。然而，這一同盟並非鐵板一塊，而是建立在美國利益優先的前提下。特朗普政府的「美國優先」邏輯，凸顯了同盟承諾的脆弱性：美國更關心盟友是否分攤防務成本，而非無條件承諾防衛。高市早苗顯然誤判了美國的戰略意圖，將「親美」視為外交保險，卻忽略了美國在台灣問題上的模糊態度。拜登時期的防衛承諾雖然強硬，但特朗普重返白宮後的沉默，讓中國在外交場合取得了先手，將日本的冒進言論定性為「侵略」。

台灣問題是中國的核心利益與內政問題。任何外部勢力的介入，都會被中國視為挑戰主權的行為。高市早苗選擇在台灣議題上「秀肌肉」，不僅錯誤地將其作為政治抓手，更在時機上嚴重失誤。她忽視了美國在台灣問題上的戰略模糊，誤以為可以借助美國的支持來強化自身政治地位。結果卻是中國外交部迅速定義其言論為「侵略行為」，並保留一切反擊權利。這一表態不僅針對日本，更是對所有潛在干預者的警告，尤其是態度曖昧的美國。高市的言論反而為中國提供了外交上的台階，提前切斷了美國可能的軍事勾連。

軍國主義復辟的疑慮

日本在二戰後的和平憲法框架下，始終面臨軍事角色的爭議。任何涉及武力介入的言論，都容易被外界解讀為軍國主義的復辟。高市早苗的發言，無意間觸動了這一歷史敏感點，使得中國能夠在國際場合將日本的行為定性為「軍國主義復活」。這種定性不僅削弱了日本的國際形象，也使其在東亞地緣政治中陷入道德劣勢。

高市早苗的外交失誤，折射出日本制度性困境：一方面，日本需要依賴美國的安全保障；另一方面，又必須維持與中國的經濟合作。這種「兩難」使得日本在戰略上難以形成自主性。當高市早苗試圖以冒進言論來突破困境時，往往適得其反，暴露出戰略迷失。日本既不是超級大國，也無法在東亞棋局中單獨抗衡中國。其外交政策若缺乏謹慎與克制，只會加深外界對其「弱國」的印象。

東亞地緣政治的啟示

這場外交危機的最大啟示在於：在東亞地緣政治中，任何冒進言論都可能成為戰略博弈的籌碼。中國透過高市早苗的失誤，對美國施壓，削弱其在台灣問題上的模糊空間。美國的沉默與日本的冒進，形成了鮮明對比，凸顯了同盟承諾的脆弱性。對日本而言，這是一場制度性警醒：外交政策必須建立在現實結構之上，而非政治投機。

高市早苗的外交失誤，既是個人政治賭博的潰敗，也是日本在東亞戰略迷失的縮影。經濟依賴、軍事同盟的脆弱性、台灣問題的誤判、歷史陰影的再現，構成了日本外交的多重困境。這場危機提醒我們，弱國無外交並非宿命，而是結構性現實的再現。若日本不能在制度上尋求平衡，僅靠政治人物的冒進言論，只會加深其在國際棋局中的邊緣化。東亞的未來，將取決於大國之間的博弈，而日本若要避免戰略迷失，唯有在克制與務實中尋找出路。

台灣問題語境的重塑

11月24日晚上，國家主席習近平同美國總統特朗普通電話。這是兩國領導人在釜山會晤後，達成貿易戰「休戰」後的再一次重要通話。《新華社》發布的新聞通稿中提到，中美曾經並肩抗擊法西斯和軍國主義，當前更應該共同維護好二戰勝利成果，同時強調台灣回歸中國是戰後國際秩序重要組成部分。特朗普表示美方理解台灣問題對於中國的重要性，雙方正在全力落實釜山會晤達成的重要共識。

在中美兩國領導人於11月24日進行通話後僅僅24小時，美國總統特朗普便主動與日本政壇人物高市早苗通話。這一舉動本身就耐人尋味，因為它顯示出美方在中美互動之外，刻意尋求另一條外交或政治渠道。然而更令人關注的是，高市早苗在通話後並未透露任何細節，僅以模糊的表述帶過。這種「鬼鬼祟祟」的姿態，難免讓人懷疑其中另有隱情。

首先，從外交慣例來看，領導人之間的通話往往會釋放某種訊號。即便不公開全部內容，至少會以簡短的新聞稿或記者會形式，傳達雙方討論的方向與共識。這不僅是對外的透明度要求，也是對內的政治交代。高市早苗選擇完全不透露細節，反而凸顯出她在政治立場上的尷尬：既想彰顯與美國總統的直接聯繫，又不敢讓外界知曉具體談話內容。這種矛盾心態，正是「心中有鬼」的最佳寫照。

其次，特朗普的主動性值得關注。中美領導人剛剛完成一次高層互動，美方理應專注於消化與中國的戰略溝通成果。然而特朗普卻在短時間內轉向日本，尤其是選擇與高市早苗這樣的政治人物通話，顯示出他可能意在製造多重外交棋局。這種行為既可能是對中國的牽制，也可能是對日本內部政治的介入。無論哪種情況，都透露出美方在亞太局勢中試圖「多線操作」，而非單純依靠中美雙邊框架。

再者，高市早苗的沉默本身也暴露了她的政治算計。作為日本政壇的右翼代表，她一向以強硬對華立場著稱。如果此次通話涉及中美關係或台海議題，她若公開內容，必然會引發輿論爭議，甚至可能影響日本政府的整體外交策略。因此，她選擇隱匿細節，既是避免衝突的手段，也是保護自身政治空間的策略。然而，這種不透明反而加深了外界的疑慮：她究竟在與美國總統交換什麼訊息？是否涉及敏感的安全合作或政治承諾？

最後，從更宏觀的角度看，這一事件折射出亞太地區的外交複雜性。中美之間的互動往往牽動整個區域，而美國與日本的私下溝通則可能成為另一層次的博弈。當高市早苗選擇「遮遮掩掩」，她不僅損害了政治透明度，也讓外界更容易解讀為「暗中勾連」。這種印象對她本人以及日本的國際形象都並非正面。

管好日本是美國的責任

高市早苗的沉默並未消除疑慮，反而加深了人們對其政治動機的懷疑。這種「鬼鬼祟祟」的姿態，正是政治不透明的典型案例，也提醒我們：在當前亞太局勢中，任何領導人之間的互動，都不僅是雙邊事件，更是區域戰略的一部分。透明度的缺失，往往才是最值得警惕的信號。

11月7日，日本新首相高市早苗在國會發表「台灣有事就是日本有事」的言論且拒不收回，並且要在距離中國台灣100多公里的與那國島部署導彈，這是嚴重的挑釁和對二戰後國際秩序的破壞，美國不可能置身事外，管好日本是美國的責任。

在二戰後的國際秩序中，美國不僅是戰後制度的主要設計者，也是維護者。美日同盟的存在，本質上是美國對日本的安全承諾與政治約束。然而，當美國總統特朗普在中美領導人通話後短短一天內，主動與日本政壇人物高市早苗通話，而高市早苗又選擇不公開細節，這一舉動便顯得格外敏感。它不僅是外交上的挑釁，更可能是對戰後秩序的破壞。

首先，戰後國際秩序的核心在於避免日本再次走向軍事冒險。美國在二戰後對日本的憲政設計、安保安排，皆是為了防止日本在國際舞台上以不透明或挑釁的方式行事。如今，高市早苗的「遮遮掩掩」反而讓人懷疑，她是否在與美國總統交換某種超越常規的政治承諾。這種不透明的互動，正是對戰後秩序的挑戰。

其次，美國不可能置身事外。作為日本的盟友與監管者，美國有責任確保日本的行為符合戰後制度的精神。如果美國領導人與日本政客的私下互動被視為默許挑釁，那麼不僅會削弱美國在亞太的公信力，也會讓整個國際秩序陷入不穩。美國若要維護自身的戰略地位，就必須「管好日本」，避免其在敏感議題上走向極端。

這一事件也提醒我們，亞太局勢的穩定並非僅靠中美互動即可維持。日本作為區域重要力量，其政治人物的行為若缺乏透明度，便可能成為破壞秩序的變數。美國若不加以約束，便等於放任日本在國際舞台上製造挑釁，這對整個地區的和平構成威脅。總結而言，特朗普與高市早苗的通話，因缺乏公開細節而顯得挑釁性十足。這不僅是外交上的不透明，更是對二戰後國際秩序的潛在破壞。美國作為秩序的設計者與維護者，絕不能置身事外。管好日本，不僅是美國的責任，更是維護全球和平與亞太穩定的必要之舉。

中美日關係將現微妙變化

習近平主席在致電特朗普時，刻意強調「合則兩利、鬥則俱傷」，並以「相互成就、共同繁榮」作為具體願景。然而，這次通話的焦點並不僅限於雙邊合作，而是將台灣議題置於戰後國際秩序的核心，並以「共同抗擊法西斯與軍國主義」的歷史作為論據，間接劍指日本。這種敘事方式，既是歷史回溯，也是現實警示，反映出中國在當前地緣政治格局中的戰略考量。

習近平主席在通話中明確指出：「台灣回歸中國是戰後國際秩序重要組成部分。」將台灣問題與二戰後的國際安排掛鉤，強調其不僅是中國的核心利益，更是國際秩序的既定成果。二戰後的國際安排，尤其是《開羅宣言》和《波茨坦公告》，明確指出台灣應歸還中國。這些文件構成了戰後秩序的重要基礎。透過這一歷史回溯，將台灣問題定位為「既定成果」，而非「未定狀態」。其次，戰後秩序建立在反法西斯勝利的基礎上，中國將台灣問題納入這一制度框架，凸顯其不可挑戰性。透過「秩序」的語言，中方將台灣問題從雙邊爭議提升為國際共識。這種定位，既是對美國的提醒，也是對日本的警告。

另外，將台灣問題納入戰後秩序的制度框架有兩層含義：第一，不可挑戰性，台灣問題不僅是中國的核心利益，更是戰後秩序的制度成果，任何挑戰都意味著對秩序的破壞；第二，國際共識性，透過「秩序」的語言，中方將台灣問題從雙邊爭議提升為國際共識，藉此削弱美日等國的干預正當性。

在通話中，習近平不僅強調台灣問題的秩序定位，還呼籲中美「共同維護二戰勝利成果」。這是一種對美國的提醒：中美曾並肩抗擊法西斯，今日更應在秩序維護上合作。這種提醒具有三重戰略意涵：第一，歷史共識，中美合作曾是戰後秩序的基石，今日應延續這一共識；第二，秩序維護，台灣問題被納入秩序框架，美國若挑戰，將被視為破壞秩序；第三，合作空間，透過秩序語言，為中美合作創造新的空間，避免因台灣問題而陷入全面對抗。

習近平主席在通話中提及「軍國主義」，這顯然是針對日本。近年來，日本在防務政策上持續右傾，提出「台灣有事即日本有事」，並加強與美國的安保合作。透過歷史隱喻，中方將日本的涉台言行置於「違背戰後秩序」的框架之中，指出其可能重蹈軍國主義覆轍。這種警告既是歷史回溯，也是現實挑戰。

習近平主席的表述構成了一個完整的戰略語境：秩序定位——台灣問題是戰後秩序的重要組成部分；合作呼籲——中美應共同維護秩序，避免因台灣問題陷入對抗；對日警告——日本涉台言行可能重蹈軍國主義覆轍，破壞秩序穩定。這一語境的核心在於：台灣問題不僅是中國的核心利益，更是國際秩序的制度成果。透過這種定位，中方重塑國際社會對台灣問題的認知，並在中美日三角關係中掌握話語主導權。

日本陷入東亞棋局困境

在當前格局下，中美日三角關係呈現出複雜的博弈態勢：中美合作方面，以經濟互補和秩序維護為基礎，強調「合則兩利」；美日同盟方面，以防務合作和涉台言論為核心；中日摩擦方面，以歷史隱喻和現實警示為手段，凸顯日本在秩序中的「不穩定因素」。

近兩周來，中國針對高市早苗涉台發言，出台包括航班限制和旅遊制裁。這些措施雖然在經濟層面影響有限，但在外交層面具有象徵意義：懲罰性：直接針對日本政界涉台言論，傳遞「言行必有代價」的信號；示範性：透過旅遊與航班限制，提醒其他國家不要輕易挑戰中國在台灣問題上的底線；可控性：這些制裁措施相對有限，既能表達不滿，又不至於全面破壞中日經貿關係。

習近平此次通話，既是對美國的呼籲，也是對日本的警告，更是對國際社會的宣示。其核心在於：台灣問題的秩序定位，不僅是中國的核心利益，更是戰後秩序的重要組成；中美合作的制度邏輯，則是合則兩利、鬥則俱傷，是經過歷史驗證的常識；對於日本因素的歷史隱喻，顯示軍國主義的陰影仍在，涉台言行可能重蹈覆轍。

未來，中美關係的走向，將取決於雙方能否在秩序維護與利益博弈之間找到平衡。而日本的角色，則將成為這一平衡的變數。台灣問題的戰略語境，已不僅是中美之間的爭議，更是戰後秩序的再敘事與亞太格局的博弈核心。

作者區漢宗是香港傳媒人。



文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



01論壇歡迎投稿。請電郵至01view@hk01.com，附上作者真實姓名、自我簡介及聯絡方法。若不適用，恕不另行通知。香港01保留最終編輯權。