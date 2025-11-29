來稿｜極端天氣之下　香港需從「抵禦災害」轉向「氣候韌性」思維

來稿作者：曾善珩、陳凱婷、劉鋭業博士



隨着全球變暖和厄爾尼諾現象的加劇，不尋常的「酷熱」和「暴雨」成了新常態。香港天文台的數據顯示，2024年為本港自1884年有紀錄以來最暖的一年，而2025年1月更是全球及北半球有記錄以來最暖的1月。隨着氣候持續變暖，極端降雨的頻率和強度亦會增加，一場一場的「世紀暴雨」讓城市承受了前所未有的考驗。



極端氣候事件不僅帶來直接破壞，亦暴露了全球供應鏈、基礎設施、社會經濟和公共健康方面的脆弱性：

1. 全球供應鏈的影響

氣候變遷正通過全球供應鏈直接影響香港市民的日常生活成本。以咖啡為例，越南等主要產地的高溫天氣已導致咖啡豆產量銳減，直接推高了國際咖啡價格。而食米的重要來源地——東南亞，是全球環境破壞的前線，同時也是受厄爾尼諾現象影響最嚴重的地區之一。該地區長期面臨高溫、森林流失、用水緊缺、洪水和旱災頻發等問題，令大米價格上漲和供應量的減少。這些氣候事件和環境壓力最終轉嫁為香港家庭餐桌上的成本。

2. 基礎設施的嚴峻考驗

城市運作高度依賴的基礎設施，而極端天氣帶來的洪水和強風能導致道路中斷、橋樑受損、鐵路停駛，嚴重影響居民日常出行和關鍵物資的運輸供應。颱風更可能損壞電力設施，造成大範圍停電，阻礙工商業運作，並威脅居民生活。通訊系統同樣脆弱，強風和雷擊可能導致通訊基站故障，癱瘓電話和網絡服務，嚴重阻礙資訊傳播和應急救援工作的效率。

3. 社會經濟的不平等衝擊

極端天氣揭示了社會經濟中的脆弱性。低收入家庭、長者和長期病患者在極端天氣裏的應對能力會相對較弱，需要額外的支援來保護他們的生命安全。漁農業對極端天氣的抵抗力同樣薄弱，氣候變遷將導致農作物歉收及海洋資源減少，影響生計。觀光業方面，颱風和暴雨的影響可能導致旅遊景點關閉，遊客滯留，進而影響旅遊收入和業者的經濟狀況。

4. 公共衛生的隱藏風險

極端氣候對公共健康的威脅是多層次的。熱浪是頭號殺手，高溫容易導致中暑、脫水等熱傷害，並顯著增加心血管疾病和呼吸道疾病患者的死亡風險。值得注意的是，炎熱天氣對於老年人和長期在戶外工作的勞動者（如建築工人、送貨員）的致命風險遠高於一般室內工作者。此外，洪水帶來的公共衛生問題也不容忽視，可能引發腸道疾病、皮膚病等傳染病。乾旱和風沙則可能導致空氣品質惡化，增加呼吸道疾病患者的困擾。這也體現了健康風險的地理差異性，例如熱帶地區可能因氣候變遷面臨更多蚊蟲傳播疾病（如登革熱）的風險。

城市與社區的應對策略

面對日益嚴峻的氣候挑戰，城市必須從「抵禦災害」轉向「與風險共存」的「氣候韌性」（Resilience）思維。氣候韌性城市的概念強調城市經歷衝擊後，能夠快速復原、正常運作並朝向永續發展。

1. 全球的「與水共存」思維

國際上，許多城市已開始實施創新的適應策略。例如，長期面臨水災威脅的荷蘭鹿特丹，秉持「與水共存」的思維，積極打造長期漂浮在水上的建築，包括水上住宅、辦公室、展館和農場。這些水上建築能隨着水位上升而上升，巧妙地規避了洪水風險，同時底下的水流還能提供天然降溫，替代傳統空調，體現了永續設計。

在對抗酷熱方面，法國為應對氣溫上升產生的「熱島效應」推出了「冷島規劃」，確保市民能在8分鐘步行路程內，找到可以快速降溫的公共場所，這些場所包括樹蔭覆蓋的區域、噴泉、配備冷氣的公車站或圖書館等，這是將氣候適應納入城市規劃的典範。

2. 香港的基建升級和行動藍圖

香港特區政府在過去十年也積極採取行動，亦透過《香港氣候行動藍圖2050》承諾在未來15至20年投放約2,400億元推行各項減緩和適應氣候變化的措施。渠務署推行了多項改進措施，從建造地下蓄洪池（如跑馬地蓄洪計劃）到改善排水渠道網絡，大大增強了我們應對極端降雨的能力。多個活化河道項目也巧妙地融入綠色元素，不僅加強了防洪功能，更提升了生物多樣性並美化了公共空間。

氣候危機是全社會的挑戰。從政府的大型規劃、企業的ESG轉型，到每一位市民對低碳生活的選擇，都需要共同努力。香港作為國際金融中心，必須將提升氣候韌性視為未來發展的重中之重，確保我們這座城市在面對未來的氣候巨變時，依然能夠穩健、公平、永續地運作。

作者曾善珩和陳凱婷是ESG平台創辨人；作者劉鋭業博士是香港理工大學專業及持續教育學院學生事務總監及高級講師。



