仲點論政｜要為青少年注入創科元素

時代變遷，各個時代賴以生存乃至取勝的方式大相徑庭。在石器時代，只需磨出幾把鋒利的石刀、石斧，便足以應付生存所需。但在當今時代，那顯然遠遠不夠。如今主導我們生活的核心要素是什麼，大家心照不宣，正是創新科技。



現如今，智能手機已然主導了生活，而在日趨競爭激烈且全球化的未來世界，創新科技對於生存與發展而言，重要性更是不言而喻。毫無疑問，人工智能、大數據、雲計算、工業及服務機器人、物聯網等數字技術，將成為推動經濟收入增長的主要影響因素。

在創科領域，人才的重要性舉足輕重。特區政府在這方面成果顯著，眾多初創公司的老闆選擇落戶香港，正是看中香港對創科發展的大力投入、對初創企業的扶持以及能匯聚多方人才的包容環境等優勢。

政府數據表明，香港科技園的實習計劃收到超過5,000份申請，在最終錄取的450人中，三分之二的實習生來自全球排名前50的學府，其中不乏歐美頂尖大學。與此同時，不同的人才入境計劃已批准33萬宗申請，其中大約22萬人已經來港。

筆者並不質疑這些措施，但認為更「穩陣」的做法，是積極培育本土創科人才。換言之，應及早將創科元素注入香港青少年的腦海，如此一來，創科人力資源才不會出現斷層或青黃不接的情形。

再者，年輕人本身就對創科頗感興趣。筆者認識的不少青少年，不僅具備敏銳的觸覺和強烈的好奇心，而且理解新事物的能力強、速度快。香港在科技快速更新的未來能否「撐得住」，能否持續繁榮，很大程度上取決於這一批年輕人在創科方面「有多少斤兩」。

值得慶幸的是，香港青少年在創科方面的潛質極為出色，不少人才脫穎而出。筆者曾了解到這樣一個真實事例：一位18歲的印裔香港學生，通過自學編程參加科學比賽，隨後成立自己的初創公司，成功申請專利，並將技術推向國際市場。由此可見，香港年輕人在創科方面的潛質「足斤夠兩」，絕對值得我們投入更多資源加以培育。他們的成功，將會是維繫乃至引領香港未來經濟發展的一大關鍵因素。

即便並非每位年輕人都要成為創科初創公司的老闆，讓他們提前接觸並掌握創科技能，也能大幅提升其在學業和未來職業生涯中的競爭優勢。因此，這項投入是值得的。提前將技能訓練融入學校課程體系，能讓學生熟悉科技領域的新發展，積累相關經驗，助力他們更順利地邁入大學和就業階段。當下的世界由科技主導，未來亦是如此。所以在就業市場中，精通創科技能的青少年必將備受青睞。我們如今為年輕人注入創科元素，必能更好地裝備他們，使他們在未來的升學和求職競爭中，更具優勢。

