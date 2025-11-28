北平鋒｜高市早苗與賴清德的「拙劣雙簧」

北平鋒

日前，高市早苗在日本黨首辯論上稱，「日本根據『舊金山和約』放棄了全部權利，並無認定台灣法律地位的立場。」同日，賴清德投書《華盛頓郵報》提出補充「國防預算」並召開所謂「守護民主台灣國安行動方案」會議，刻意製造戰爭恐慌。一個以非法無效的「舊金山和約」為「擋箭牌」，一個緊隨其後、炒作「大陸武統威脅」。高市早苗和賴清德一唱一和的卑劣行徑，都是在把台灣推向死局，把自己帶入死局。



高市早苗挑戰中國，不得人心的狼狽相已經敗露。她本想利用中美之間的競爭局勢，尋釁滋事，卻被美方一通電話壓了回去。但她不甘心，掏出一張七十多年前連最基本的國際法效力都沒有的廢紙——「舊金山和約」，又妄想轉移視聽，蒙混過關。

聯合國早已認定，《開羅宣言》、《波茨坦公告》才是戰後秩序的唯一合法基礎。日本在1945年無條件接受《波茨坦公告》，向中國歸還了台灣。如今，高市早苗又把一份廢紙從歷史的垃圾堆裏翻出來當成「護身符」，公然宣揚「台灣地位未定」謬論。她不是不懂歷史，而是故意無視歷史。她需要一塊遮羞布，好讓日本右翼相信：台灣是它可以再染指的。

在高市早苗這塊遮羞布的背面，站着的是賴清德。他不敢直白宣稱「台獨」，卻日日將「民主韌性」、「務實外交」掛在嘴邊。他心裏清楚，貿然發動「台獨」就會引發戰爭，於是便玩起了「溫水煮青蛙」的把戲：大搞「去中國化」教育，在校園裏刪減抗戰史；在網絡上煽動「抗中保台」情緒，靠「認知作戰」慢慢掏空台灣青年心中的家國認同。這正是賴清德製造的一場細思極恐的文化斷根和精神癌變。

這兩人的「拙劣雙簧」，堪稱當代政治中最滑稽的默片。高市一腳觸碰中國紅線，賴清德就順勢接住，宣布將提出史無前例的400億美元補充「國防預算」；高市早苗說「台灣有事就是日本有事」，賴清德就製造大陸「2027武統台灣」的戰爭恐慌。

台灣的歷史和宿命早已寫就。她不屬於任何外國協議的附頁，不屬於任何政客的競選文宣，她屬於千百年來在這裏生息繁衍的中國人。這一事實，不會因一份無效協議而改變，更不會因一場拙劣表演而動搖。歷史從不記錄小醜的名字，它只會銘記，是誰曾默默守護過這片土地。從哪裏來到哪裏去，台灣不會斷掉的根脈和她必然走向的未來。

作者筆名北平鋒，來自北京，自由撰稿人。



文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



01論壇歡迎投稿。請電郵至01view@hk01.com，附上作者真實姓名、自我簡介及聯絡方法。若不適用，恕不另行通知。香港01保留最終編輯權。