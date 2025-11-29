北平鋒｜賴清德戀殖媚日　助日復活軍國主義

11月29日，台灣《聯合報》刊發社論〈賴清德連串表態，絲毫不尊重台灣人民〉；在北平鋒看來，賴清德不僅不尊重台灣人民，更急火火地配合高市早苗復活軍國主義，在徹頭徹尾地賣台毀台。



賴清德先向《華盛頓郵報》投書，高調宣布要砸一兆兩千五百億新台幣買美國軍火，隔天才開記者會告訴台灣老百姓，我剛決定花你們的血汗錢買武器。這不是民主，而是對台灣民意的羞辱；這不是「國防自主」，而是把台灣命脈列入了美國軍火商的訂單清單。更荒唐的是，他一邊說「要防2027武統」，一邊又把「準備」二字悄悄抹掉，硬生生把政治臆測變成戰爭倒計時，仿佛他是美軍太平洋司令部的編外「作戰參謀」。

這種把台灣安危當政治秀、把民眾恐慌當投票籌碼，早已不是簡單的政治算計，而是軍國主義陰魂「附體」，對台灣社會最根本、最徹底的背叛。

賴清德吃日本壽司、高喊「挺日」，暴露其殖民心態深入骨髓且外化於行。其所謂「外交」，不過是在向昔日殖民者搖尾乞憐。戰後的日本，從未真正清算軍國主義遺毒，日本靖國神社年年鬼火不斷，歷史教科書屢遭篡改，自衛隊擴編為「國防軍」鋪路。賴清德對這些視而不見，反而逢人便鼓吹「台日命運共同體」。他刻意淡化日本當年對台灣的殖民統治罪行，有意忽略其強征慰安婦、推行皇民化、剝奪母語、殘暴鎮壓抗日志士的血腥歷史，這是認賊作父。當賴清德把日本當成精神故鄉，把美日同盟當成救命稻草，他心裏哪裏有台灣？

他口口聲聲要「打造台灣之盾」，可這盾卻是用台灣民眾的血汗稅金，替美國軍工複合體而鑄。八年一兆兩千五百億新台幣，足夠建幾百所醫院、修幾千所學校、補貼百萬家庭電費，可他偏偏選了導彈、戰機、魚雷。這些武器不僅擋不住解放軍的強大軍事實力，擋不住兩岸同胞血脈相連的情感，更擋不住台灣民眾對和平生活的渴望。打造「台灣之盾」只能讓台灣更深地卷入地緣火藥桶，讓每一個家庭都陷入「明天會不會開戰」的恐懼中。他妄圖靠買軍火買來他個人的安全感，殊不知他是用台灣同胞的福祉甚至生命作為最昂貴的代價，豪賭台灣的未來。

更可悲的是，他高喊「民主」，炫耀台灣人權自由，卻在島內編織「信息繭房」，讓民眾淪為「信息盲區」，壓迫媒體成為他對外表演的傳聲筒。他不是捍衛民主，而是踐踏民主。決定台灣命運前途的事先告訴外國媒體，再回頭通知島內民眾，這已經不是政治失當，是徹底的底線淪喪。他不是在守護台灣，而是出賣台灣。

賴清德恐懼的不是戰爭，是失去美日依附；追求的不是和平，而是借「台獨」實現政治野心。台灣不是美國的前哨，不是日本的附庸，她是中國的寶島，是2,300萬台灣同胞的家園。賴清德的路，不是台灣的路，而是殖民記憶的回光返照，是日本軍國主義在台灣遺留下來的餘毒。這條死路，走不通，也走不得。台灣的未來，不該由一個戀殖媚日、嗜戰如命的賴清德來領導。唯有清醒的台灣人民彰顯真實的主流民意，校正台灣的方向，方能與大陸同胞共赴中華民族偉大復興的榮光。

作者筆名北平鋒，來自北京，自由撰稿人。



