來稿｜癌症病人生蛇風險高　高危人士應及早預防

來稿作者：方嘉儀



很多市民都認為媒體上的「生蛇」廣告很有震撼力。確實，俗稱「生蛇」的帶狀疱疹很可怕，除了會引致急性病毒性腦炎、中風、上眼等併發症，那種劇烈的神經痛更是折磨人。筆者接觸不少癌症病人，正在接受化療癌症患者的生蛇風險，會比一般人群高出25倍，而且生蛇風險在癌症診斷後的首2年內特別高，情況不容忽視。



癌症資訊網慈善基金在今年5、6月期間做過一項線上問卷調查，發現大概4成的癌症患者曾經生蛇，但有66%受訪者不知道癌症治療會增加生蛇的風險。因此，有必要提升他們在這方面的認知。有內科腫瘤科專科醫生說過，患癌會增加生蛇的風險，而感染生蛇又有機會增加患癌風險，如果已是癌患者又會延遲對癌症的治療，兩者有着互為因果的關係，因此應該鼓勵市民接種相關的疫苗。

可是，我們從問卷調查裏看到，雖然大多數癌症患者對接種預防疫苗持開放態度，但確有不少阻礙因素。首先，66%的受訪者認為疫苗的價格過高，這對於收入較低的家庭尤其是個問題。另外，有6成受訪者怕疫苗會干擾或延遲癌症的治療方案。有見及此，筆者認為我們在加強相關健康教育的同時，也應該要求政府和公立醫院為癌症患者提供疫苗接種補助，或者進行免費接種，以增加病人接種疫苗的意願。

患上癌症是痛苦的事，很多藥物和治療方案又相當昂貴，因此我們應該在經濟上減低病人的負擔。當患者接種預防疫苗的比例增高，就能減少他們生蛇的發生率和出現嚴重併發症的機會，這樣便可改善他們的生活質素，讓他們可以把精神和財政資源集中在跟癌魔的搏鬥上。我們從手上的資料得知，現在接種疫苗的費用要大概4至5千元左右，對不少家庭來說，的確是個負擔。

目前，帶狀疱疹的預防疫苗已經進入了第二代，有效力可以維持10年以上。醫生建議第一針可以在進行癌症治療或下一個療程之前，趁免疫力比較好的時候打，然後兩個月後便可以打第二針。

作者方嘉儀是癌症資訊網慈善基金主席。



